с чего всё началось

Переход коронавируса SARS-CoV-2 от летучих мышей к человеку мог произойти благодаря бродячим собакам, к такому выводу пришли ученые из университета Оттавы в Канаде. Соответствующая статья опубликована в журнале Molecular Biology and Evolution.

Экономика Правительство начнет давать деньги бизнесу на выплату зарплат Компании из пострадавших от кризиса отраслей через месяц получат деньги «на решение текущих самых неотложных задач – в том числе на выплату зарплат», пообещал президент Владимир Путин 15 апреля. 3,5K

Экономика Более 500 тыс. компаний смогут получить поддержку правительства РФ Москва, 16 апреля 2020, 12:34 — REGNUM В России более 500 тыс. компаний смогут рассчитывать на выплаты от государства в связи с развитием ситуации с распространением коронавируса. 1

Биатлон Три российских биатлониста перешли в сборную Молдавии Российские биатлонисты Павел Магазеев, Андрей Усов и Алина Стремоус перешли в сборную Молдавии.

Происшествия Подмосковный суд арестовал полковника Росгвардии за вымогательство Истринский городской суд Московской области в четверг арестовал замначальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. 84

Политика В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату. 1,7K

Общество В Крыму выявили три новых случая коронавируса В Республике Крым на утро 16 апреля зафиксировано три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 8

Общество Путин поручил обеспечить врачей повышенными страховыми гарантиями Уточнялось, что повышенные страховые гарантии для врачей будут установлены за счёт федерального бюджета подобно тому, как это сделано для личного состава Вооружённых сил России.

Общество Названы регионы РФ с новыми случаями заражения коронавирусом В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции уточнили, что в 78 регионах России за минувшие сутки были найдены 3 448 новых случаев заражения COVID-19.

Экономика Минск запрашивает у Европы кредит в размере до 1 млрд долларов По последним данным, правительство Республики Беларусь решило запросить у Европейского банка реконструкции и развития до 1 млрд долларов США.

Шоу-бизнес Вера Брежнева обнажилась для фото в Instagram Поклонники актрисы сразу назвали снимок "самое сексуальное фото". Фанаты расхвалили фигуру и внешность Веры Брежневой.

Происшествия В Воронежской области коронавирус подтвердили у 14 человек 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждено за сутки в Воронежской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства. 6

Здоровье В России приостановлена плановая вакцинация Москва, 16 апреля 2020, 11:03 — REGNUM Российский Минздрав приостановил плановую вакцинацию в рамках национального календаря профилактических прививок. 7

Технологии BlaBlaCar запустил приложение для поиска помощников Запуская новый сервис, компания пока не планировала партнерств с ИТ-компаниями или ритейлом, однако не исключает этого в дальнейшем, добавил он.

Единоборства Уайлдер назвал Фьюри ненастоящим чемпионом Американский боксер-тяжеловес Деонтей Уайлдер заявил, что нокаутировавший его во втором их бою британец Тайсон Фьюри является ненастоящим чемпионом.

Авто Против Volkswagen подали иск сразу 250 тыс. человек Более 250 тысяч человек подали коллективный иск против концерна Volkswagen с требованием возместить материальный ущерб в рамках так называемого «дизельгейта» 2015 года. 18

Шоу-бизнес Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР. 29

Экономика Ущерб от коронавируса для экономики РФ может составить 18 трлн рублей Суммарный ущерб для отраслей российской экономики, наиболее пострадавших от пандемии нового коронавируса, может составить 17,9 трлн рублей, а потенциально невостребованными на рынке труда могут оказаться до 15,5 млн человек. 870

Общество Российский патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом Врач-патологоанатом, клинический фармаколог Александр Эдигер раскрыл, какие изменения происходят в легких зараженного коронавирусом, и усомнился в том, что медики в этом случае имеют дело именно с пневмонией. 84