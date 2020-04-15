Коронавирус
РИА НовостиСобак признали возможным переносчиком коронавируса
Переход коронавируса SARS-CoV-2 от летучих мышей к человеку мог произойти благодаря бродячим собакам, к такому выводу пришли ученые из университета Оттавы в Канаде. Соответствующая статья опубликована в журнале Molecular Biology and Evolution.
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с чего всё началось
Как сообщает журнал Molecular Biology and Evolution, ученые из университета Оттавы в Канаде высказали предположение, что "посредниками" в передаче опасного коронавируса нового типа от летучих мышей к человеку могли стать бродячие собаки.Московский Комсомолецвчера в 18:39
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