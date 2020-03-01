Общество

Daily StormDaily StormСобчак, Пивоваров и Чепель попросили СКР найти убийцу Листьева

Ксения Собчак, Родион Чепель и Алексей Пивоваров записали совместное обращение к главе Следственного комитета (СК) РФ Александру Бастрыкину и генпрокурору Игорю Краснову с просьбой возобновить расследование убийства первого гендиректора «Общественного российского телевидения» (ОРТ) Владислава Листьева.
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Ксения Собчак
Мы требуем, чтобы г-н Бастрыкин и г-н Краснов придали этому делу особый статус. Мы искренне считаем, что возможно найти убийцу и раскрыть это дело.
— Ксения Собчак, телеведущаяРБК 12:29

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Алексей Пивоваров
Российский журналист
Российский журналист, медиаменеджер, теле- и радиоведущий, блогер. Корреспондент, ведущий программ новостей «Сегодня» и «Страна и мир» и ряда авторских передач на канале НТВ, продюсер и менеджер в холдинге «СТС Медиа», генеральный продюсер телеканала RTVi. С марта 2019 года - автор канала «Редакция» в YouTube.
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