Общество
Daily StormСобчак, Пивоваров и Чепель попросили СКР найти убийцу Листьева
Ксения Собчак, Родион Чепель и Алексей Пивоваров записали совместное обращение к главе Следственного комитета (СК) РФ Александру Бастрыкину и генпрокурору Игорю Краснову с просьбой возобновить расследование убийства первого гендиректора «Общественного российского телевидения» (ОРТ) Владислава Листьева.
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Мы требуем, чтобы г-н Бастрыкин и г-н Краснов придали этому делу особый статус. Мы искренне считаем, что возможно найти убийцу и раскрыть это дело.
— Ксения Собчак, телеведущаяРБК 12:29
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