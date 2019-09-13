Шоу-бизнес

ИзвестияИзвестияСобчак и Богомолов обвенчались в Москве

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов обвенчались в Храме Большого Вознесения в Москве. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец» в пятницу, 13 сентября. Издание со ссылкой на прихожан церкви отмечает, что заведение закрыли на момент венчания молодоженов.
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Венчание Собчак и Богомолова засняли в храме

Дни.ру08:01

Андрей Малахов приехал на венчание Собчак и Богомолова

Телепрограмма10:01

Видео церемонии венчания Собчак и Богомолова

Московский Комсомолец09:00

Собчак и Богомолов обвенчались

РИА Новости08:25

Видео: Собчак и Богомолов обвенчались после поездки на катафалке

РЕН ТВ08:26

Собчак и Богомолов обвенчались

РБК08:49

Собчак и Богомолов обвенчались

Газета.Ru07:44
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