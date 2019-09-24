Шоу-бизнес

MOS.newsMOS.newsВ Сети появилось фото с венчания Собчак и Богомолова

В Сети появилось первое фото с венчания Собчак и Богомолова. Его опубликовала в своем «Инстаграме» подруга пары Светлана Бондарчук. «Люблю вас», — подписала фото экс-супруга Федора Бондарчука, который, к слову, женится на актрисе Паулине Андреевой в том же месяце.
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