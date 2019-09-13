Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения. Несколькими часами ранее они расписались в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. Во время церемонии ведущий Андрей Малахов держал венец Собчак.

Собчак и Богомолов обвенчались в храме

Авто Что означает отметка GCL в водительских правах? Владельцы водительских удостоверений нового образца, изготовленных в виде пластиковой карточки, могут обнаружить на их обратной стороне отметку GCL.

Экономика В России предложили повысить минимальную цену водки Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) предложил Министерству финансов России увеличить минимальную розничную цену (МРЦ) на водку до 233 рублей за 0,5 л. Об этом сообщил президент союза Игорь Косарев, выступая в пятницу, 13 сентября, на сессии Московского финансового форума.

Энергетика Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть Экс-министр экономического развития России, глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за падения цен на нефть ниже $40, передает РИА "Новости".

Экономика Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей К 2020 году средний размер пенсии в России увеличится до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Шоу-бизнес У Анастасии Заворотнюк диагностировали опухоль мозга последней стадии У актрисы Анастасии Заворотнюк, полюбившейся фанатам по роли прекрасной няни Вики, диагностировали опухоль мозга последней, четвертой стадии.

Культура Ксения Собчак станет ведущей передачи «Пусть говорят» Актриса, светская львица, журналистка Ксения Собчак, сегодня вышедшая замуж за режиссёра Константина Богомолов, станет новой ведущей ток-шоу Первого канала "Пусть говорят".

Политика В МИД России считают необходимым возобновить переговоры США и талибов Возобновление переговоров между Соединенными Штатами и движением "Талибан" (запрещено в РФ) необходимо, талибы на переговорах в Москве выразили готовность к продолжению диалога с Вашингтоном.

Кино HBO снимет приквел «Игры престолов» о клане Таргариенов Телеканал HBO объявил о создании сериала-истории о семье Таргариенов. В создании приквела примет участие Джордж Мартин.

Происшествия ВОЗ сообщила о смерти женщины в Танзании из-за неизвестной болезни Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила команду специалистов в Танзанию для срочного расследования смерти человека от неизвестной болезни.

Авто Названа средняя задолженность водителей в РФ по транспортному налогу Задолженность по транспортному налогу за 2018 год российских автовладельцев в среднем составляет около 30% от объема годовых начислений.

Спорт Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.

Авто Самые возрастные владельцы Hyundai предпочитают кроссоверы Выяснилось, что самые возрастные владельцы Hyundai отдают предпочтения кроссоверам Tucson, ix35 и Santa Fe.

Политика Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".

Игры Call of Duty: Modern Warfare не выйдет в России на PlayStation 4 Ранее игроки из России не смогли загрузить клиент Call of Duty: Modern Warfare для участия в открытом бета-тестировании.

Транспорт Медведев утвердил параметры платного участка ЦКАД Участок Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) от пересечения с федеральной трассой М-10 «Россия» до пересечения с дорогой федерального значения А-130 Москва – Малоярославец станет платным.

Спорт В США начали расследования в отношении Национального олимпийского комитета Издание со ссылкой на источники сообщило, что Минюст начал расследования из-за подозрения в том, что в этих организациях имели место сексуальные домогательства и финансовые нарушения.

Шоу-бизнес Волочкова объяснила отказ идти на свадьбу Собчак и Богомолова Балерина Анастасия Волочкова объяснила, почему не захотела идти на свадьбу Собчак и Богомолова. Об этом передает «Комсомольская правда».

Происшествия СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян По версии следствия, неизвестные подделали более полумиллиона заявлений россиян, по которым они якобы согласились перевести свои пенсионные накопления из ПФР в крупные негосударственные пенсионные фонды (НПФ).

Кино Джеймс Ганн объявил актёрский состав сиквела «Отряд самоубийц» Режиссёр Джеймс Ганн, знакомый зрителям по двум частям «Стражей Галактики», представил актёрский состав продолжения кинокомикса «Отряд самоубийц».

Технологии На россиянах проверят новое оборудование для блокировки Telegram На пользующихся интернетом жителях Тюмени испытают оборудование для блокировки мессенджера Telegram и других запрещенных в стране ресурсов, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в коммуникационных компаниях.

Шоу-бизнес Анна Седокова прокомментировала роман с женатым баскетболистом В соцсетях разразился большой скандал после того, как супруга баскетболиста Яниса Тимма Сана заявила, что муж встречается с Анной Седоковой и теперь выгоняет из дома жену с маленьким ребенком.