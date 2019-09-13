Шоу-бизнес

Газета КемероваГазета КемероваСобчак и Богомолов обвенчались в храме

Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения. Несколькими часами ранее они расписались в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. Во время церемонии ведущий Андрей Малахов держал венец Собчак.
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Ксения Собчак и Константин Богомолов обвенчались

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