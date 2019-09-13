Шоу-бизнес
Газета КемероваСобчак и Богомолов обвенчались в храме
Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения. Несколькими часами ранее они расписались в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. Во время церемонии ведущий Андрей Малахов держал венец Собчак.
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Священники отреагировали на венчание Собчак и Богомолова: «Дикость и безобразие»
Московский Комсомолец14:26
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Культура
Песни Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника
Песню "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells like teen spirit" группы Nirvana, фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга включили в культурный норматив школьника, сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных в пятницу на сайте министерства культуры РФ.
РИА Новости 11:33
Общество
Facebook заблокировал аккаунт Маргариты Симоньян
РИА Новости вчера в 11:22
Футбол
Бабаев рассказал, почему Комличенко не смог перейти в ЦСКА
Генеральный директор футбольного московского клуба ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, почему российский нападающий чешской команды «Млада Болеслава» Николай Комличенко не перешел в состав московской команды.
REGNUM вчера в 01:24
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.
Регион online 09:00
Происшествия
Число погибших на Багамах от урагана «Дориан» может вырасти до 2500
Официально сообщается о 50 погибших, но при этом пропавшими без вести до сих пор числятся 2500 человек.
Портал Поиск 11 сентября в 16:31
Единоборства
Бой Ковалева с Альваресом официально подтвержден
Российский боксер, чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе Сергей Ковалев проведет следующий поединок 2 ноября.
Газета.Ru 14:56
Происшествия
Против экс-главы банка «Югра» возбуждено новое уголовное дело
Уголовное дело по факту хищения 7,5 миллиардов рублей у банка было возбуждено в январе Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ по ч. 4 ст. 160 УК РФ.
Российская газета 06:54
Футбол
Артем Дзюба: Было бы сверхэгоизмом не дать Дриусси пробить пенальти
Напомним, что на 22-й минуте игры нападающий Зенита Сердар Азмун с 11-метровой отметки не сумел переиграть голкипера Арсенала Михаила Левашова, а на 66-й форвард питерского клуба Себастьян Дриусси точным ударом с пенальти вывел свою команду вперед 2:1.
Советский спорт 16:18
Гаджеты
Huawei выпустила первые ноутбуки не на Windows
Ноутбуки без американской ОС Компания Huawei выпустила линейку своих ноутбуков MateBook на Linux.
CNews 09:38
Транспорт
РЖД запустят два ночных поезда из Москвы в Москву
Поезда будут включать вагоны четырех типов: плацкартные, сидячие, купейные и СВ. Новый маршрут позволит жителям южных районов Подмосковья добраться до Тулы и Калуги, а жителям соседних регионов доехать в аэропорт Домодедово.
Интерфакс 04:37
Происшествия
В Петербурге пожар на подстанции оставил без света 20 тысяч человек
Как сообщил агентству источник в администрации Петербурга, в результате отключения без электроэнергии остаются около 20 тысяч человек.
BFM.ru 13:10
Экономика
Эксперимент по маркировке велосипедов начнется в России с 16 сентября
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении в стране с 16 сентября 2019 года по 31 мая 2020 года эксперимента по маркировке велосипедов.
ТАСС 03:07
Хоккей
Овечкин поддержал дисквалифицированного Кузнецова
Капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поддержал своего партнера по команде и соотечественника Евгения Кузнецова, дисквалифицированного за употребление кокаина.
Российская газета 06:00
Политика
Эрдоган назвал подход России в вопросе поставок С-400 искренним
Турецкий президент Тайип Эрдоган подчеркнул, что Россия в вопросе поставок зенитно-ракетных комплексов С-400 показала искренний подход.
Газета.Ru 14:42
Политика
Сноуден сообщил о тайной свадьбе в России
Проживающий в Москве экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден, который был причастен к утечке секретных данных американских спецслужб в 2013 году, рассказал, что тайно женился.
Газета.Ru 16:59
Политика
Путин выпил стопку в Дагестане, как и обещал 20 лет назад
Владимир Путин выпил стопку, как обещал во время своей поездки в Дагестан 20 лет назад.
Москва 24 вчера в 07:49
Политика
США стали лидерами по количеству инвестиций в российскую экономику
Общая сумма инвестиций США в Россию достигает 39,1 млрд долларов, что превосходит немецкие инвестиции, несмотря на тесные экономические связи между Берлином и Москвой.
Взгляд.ру 13:40
Авто
У нового внедорожника Audi дроны заменяют фары
Фото: Carfactum.ru Представленный Audi AI:TRAIL quattro в длину более четырех метров, а в ширину более двух, высота внедорожника почти 1 м 70 см. В длину он уступает кроссоверу Q2, но имеет преимущество в ширине и высоте.
DriveNN.ru 11 сентября в 10:31
Происшествия
Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений
Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК 07:24
Происшествия
СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян
По версии следствия, неизвестные подделали более полумиллиона заявлений россиян, по которым они якобы согласились перевести свои пенсионные накопления из ПФР в крупные негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
BFM.ru вчера в 20:56
Политика
Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости вчера в 08:07
Здоровье
На форуме в Брюсселе обсудили проблему активности антипрививочников
Проведение в Брюсселе международного форума по вакцинации связано с проблемой распространения в Европе целого ряда инфекционных заболеваний, которые ранее находились под контролем, участники рассмотрели основные причины этой тенденции и возможные пути решения проблемы, сообщил российским журналистам участвовавший в обсуждениях замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой.
РИА Новости 15:36
Киберспорт
Игроки Team Liquid покинули организацию
CyberSport.ru 09:06
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия 14:04
Гаджеты
Sony привезла в Россию очень дорогие 8K-телевизоры
Японская компания озвучила российские цены на свои флагманские телевизоры BRAVIA ZG9, которые предложат в двух вариантах — с 85 и 98-дюймовыми дисплеями.
Astera 14:56
Экономика
На сколько проиндексируют зарплату бюджетникам в 2020 году
Выплаты увеличат в октябре Тем работникам бюджетной сферы, которые не попали под действия президентского указа, проиндексируют зарплаты на 3,8% в октябре 2020 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Челнинские известия 09:30
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского
Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".
Вести.Ru 08:37