Религиозная церемония прошла вслед за гражданской процедурой регистрации брака в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. Отметим, перед венчанием молодожёны перемещались по Москве на чёрном катафалке. Сама же свадьба, вопреки суевериям, прошла в пятницу 13-го.

Собчак и Богомолов обвенчались в московском храме

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