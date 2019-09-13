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REGNUMREGNUMСобчак и Богомолов обвенчались в московском храме

Религиозная церемония прошла вслед за гражданской процедурой регистрации брака в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. Отметим, перед венчанием молодожёны перемещались по Москве на чёрном катафалке. Сама же свадьба, вопреки суевериям, прошла в пятницу 13-го.
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