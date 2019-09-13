Шоу-бизнес
REGNUMСобчак и Богомолов обвенчались в московском храме
Религиозная церемония прошла вслед за гражданской процедурой регистрации брака в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. Отметим, перед венчанием молодожёны перемещались по Москве на чёрном катафалке. Сама же свадьба, вопреки суевериям, прошла в пятницу 13-го.
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Священники отреагировали на венчание Собчак и Богомолова: «Дикость и безобразие»
Московский Комсомолец14:26
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Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.
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Глава СБУ рассказал о следственных действиях с Владимиром Цемахом
Служба безопасности Украины предлагала Нидерландам любую законную помощь в работе с Владимиром Цемахом, которого Объединенная следственная группа хотела допросить по делу о сбитом малайзийском Boeing MH17, обе стороны сделали все, что было возможно, заявил глава СБУ Иван Баканов.
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СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян
По версии следствия, неизвестные подделали более полумиллиона заявлений россиян, по которым они якобы согласились перевести свои пенсионные накопления из ПФР в крупные негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
BFM.ru вчера в 20:56
Хоккей
«Торпедо» отыгралось со счёта 1:4 и победило «Йокерит» в овертайме
«Торпедо» встречалось с «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
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Россиянам рассказали о том, какими полезными свойствами обладает сыр.
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Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".
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Зенит — Арсенал (Тула) 3:1
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Как сообщил агентству источник в администрации Петербурга, в результате отключения без электроэнергии остаются около 20 тысяч человек.
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ЦСКА победил СКА в первом «армейском» дерби сезона
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Происшествия
Опубликовано видео с места изнасилования экс-дознавательницы МВД в Уфе
Напомним, трое высокопоставленных экс-полицейских – начальник ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев, начальник ОМВД по Кармаскалинскому району Салават Галиев и начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павел Яромчук – обвиняются в изнасиловании 23-летней коллеги-дознавательницы.
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Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений
Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
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Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
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«Ъ» ознакомился с проектом ВЭБ по модернизации городского транспорта
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У «Магнитки» проблемы: проиграли «Ак Барсу», Мозякин не забил с метра
Советский спорт 15:00
Футбол
Тотти назвал сюрреализмом историю мальчика с прической Ибрагимовича
Легендарный игрок итальянской "Ромы" Франческо Тотти высказался по поводу травли школой мальчика с прической игрока Высшего футбольного дивизиона США (MLS) "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича, передает Corriere dello Sport.
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Обнаружен новый «гормон стресса»
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