Шоу-бизнес
MOS.newsВ Сети появилось фото с венчания Собчак и Богомолова
В Сети появилось первое фото с венчания Собчак и Богомолова. Его опубликовала в своем «Инстаграме» подруга пары Светлана Бондарчук. «Люблю вас», — подписала фото экс-супруга Федора Бондарчука, который, к слову, женится на актрисе Паулине Андреевой в том же месяце.
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Священники отреагировали на венчание Собчак и Богомолова: «Дикость и безобразие»
Московский Комсомолец14:26
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 20:32, Вашингтон
Космос
OneWeb запустит в декабре 34 спутника связи с Байконура
Запуск первой большой партии из 34 спутников британской компании OneWeb состоится в декабре.
ТАСС вчера в 19:40
Гаджеты
Xiaomi случайно опубликовала страницу Mi 9 Pro 5G и Mi Mix 4
В Сети показали скриншот официальной станицы Xiaomi Mi 9 Pro 5G и Mi Mix 4. По слухам, он получит название Mi Mix Alpha.
Astera 11 сентября в 07:33
Шоу-бизнес
Появилось видео свадебного поцелуя Собчак и Богомолова
Продюсер Яна Рудковская выложила в Сеть свадебный поцелуй Ксении Собчак и Константина Богомолова.
Известия 13:42
Культура
Песни Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника
Песню "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells like teen spirit" группы Nirvana, фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга включили в культурный норматив школьника, сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных в пятницу на сайте министерства культуры РФ.
РИА Новости 11:33
Политика
Пушков назвал Турчинова умалишенным после слов о войне с Россией
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, заявившего, что от военного конфликта с Россией страну останавливает отсутствие ядерного арсенала.
РИА Новости 15:28
Энергетика
Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть
Экс-министр экономического развития России, глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за падения цен на нефть ниже $40, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:53
Культура
Ксения Собчак станет ведущей передачи «Пусть говорят»
Актриса, светская львица, журналистка Ксения Собчак, сегодня вышедшая замуж за режиссёра Константина Богомолов, станет новой ведущей ток-шоу Первого канала "Пусть говорят".
Российская газета 10:50
Экономика
Костин предложил освободить бедных от налогов
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.
BFM.ru вчера в 12:14
Футбол
Зенит — Арсенал (Тула) 3:1
REGNUM 14:52
Происшествия
Карты Google помогли найти человека, пропавшего 22 года назад
Пользователь Сети нашел на спутниковых картах Google машину, принадлежащую американцу по имени Уильям Молдт, пропавшему без вести почти 22 года назад.
Российская газета 10:27
Космос
Высота орбиты МКС будет снова увеличена
Двигательную установку включали дважды на 585 секунд. В результате средняя высота полета станции увеличилась на 2,1 километра.
Российская газета 19:44
Шоу-бизнес
Заворотнюк ввели в медикаментозную кому
Актрису Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому, сообщил телеканал РЕН ТВ.
Известия 15:43
Происшествия
Экс-главе банка «Югра» предъявили новое обвинение
По словам следователя, с момента последнего продления меры пресечения было возбуждено новое уголовное дело об ином преступлении - о растрате средств банка "Югра" на сумму порядка 283 миллиардов рублей Под домашний арест Хотина отправили после задержания в апреле этого года.
Новости Югры 08:08
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского
Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".
Вести.Ru 08:37
Интернет
«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina
MOS.news вчера в 08:39
Киберспорт
Игроки Team Liquid покинули организацию
CyberSport.ru 09:06
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Транспорт
ЦОДД: на выходных в Москве ограничат движение на нескольких улицах
RT на русском 19:23
Армия и оружие
Ливийская национальная армия заявила о смерти 200 солдат Сарраджа
Народные новости 11 сентября в 12:51
Хоккей
Гол Зарипова принес «Ак Барсу» победу над «Металлургом»
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» принимал «Металлург».
Спорт-Экспресс 14:33
Общество
Места в очереди за iPhone 11 в Москве продаются за 400 тысяч
Российская газета 11 сентября в 15:00
Единоборства
Ковалев и Альварес проведут бой 2 ноября в Лас-Вегасе
«Бой пройдет 2 ноября в Лас-Вегасе, контракты на поединок подписаны»,— сообщили организаторы ТАСС.
Коммерсантъ 13:55
Технологии
Оборудование для блокировки Telegram протестируют в Тюмени
Как пишет Reuters со ссылкой на свои источники, в наладке и установке оборудования участвуют специалисты Роскомнадзора и мобильные операторы.
Astera 14:14
Политика
Оранжевый Трамп объяснил цвет своей кожи
Президент США Дональд Трамп объяснил, почему у него почти на всех фото и видео цвет лица с явным оранжевым оттенком.
Телеканал 360° 13:44
Происшествия
Грузовик обрушил пешеходный мост в Подмосковье
В ночь на 13 сентября грузовой автомобиль снес пешеходный мост, который расположился над трассой А-107 в Наро-Фоминске.
РЕН ТВ вчера в 20:34
Политика
Сноуден сообщил о тайной свадьбе в России
Проживающий в Москве экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден, который был причастен к утечке секретных данных американских спецслужб в 2013 году, рассказал, что тайно женился.
Газета.Ru 16:59
Шоу-бизнес
Врачи отказались отрезать «руки-базуки»
Врачи не берутся за операцию по удалению воспаленных мышц прославившегося «руками-базуками» россиянина Кирилла Терешина.
Lenta.ru вчера в 12:46
Происшествия
Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений
Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК 07:24