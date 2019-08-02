Шоу-бизнес
РосбалтСобчак и Богомолов решили обвенчаться
Как сообщает «СтарХит», после официальной части свадьбы, которая состоится в пятницу, 13 сентября, молодожены обвенчаются в церкови. По словам Собчак, «это очень красивая традиция».
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Это очень красивая традиция. Когда еще в церковь зайдешь в короне? Красивые традиции и обряды - это то, что навсегда останется в памяти.
— Ксения Собчак, телеведущаяМосковский Комсомолец 06:42
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Полиция в Улан-Удэ бросила дымовую шашку в автобус с протестующими
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Армия и оружие
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Разведка США считает, что российские крылатые ракеты неограниченной дальности с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой "Буревестник" (Skyfall по классификации НАТО) будут поставлены на вооружение раньше, чем планировалось: в течение ближайших шести лет.
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Российская газета 14:03
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ИнфоСМИ 13:25
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Матч 1/16 финала Кубка России между «КАМАЗом» и «Спартаком» могут провести за пределами Набережных Челнов.
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Минздрав предлагает штрафовать больницы за некачественное лечение
Стоит отметить, что больницы могут быть освобождены от штрафа, если руководство медучреждения докажет, что ранее обращалось в Минздрав с идеями как довести лечение до нужного уровня качества.
Астрахань FM 06:41
Политика
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Серхио Рамос: «Хотел бы попробовать свои силы в АПЛ»
ProstoProSport 13:16
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Умелец-энтузиаст из Обнинска Калужской области выставил на продажу гибрид армейской «Шишиги» (ГАЗ-66) и немецкого седана Mercedes-Benz S-Class W140.
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Космические аппараты начнут собирать в Щелкове
Телеканал 360° 07:50
Политика
Россия увидела угрозу в плане Нетаньяху по расширению Израиля
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Lenta.ru 13:45
Шоу-бизнес
Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак
За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru 10:19
Гаджеты
На презентации Apple представили игровой сервис Arcade
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NewInform вчера в 13:42
Гаджеты
В России рухнули цены на старые iPhone
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Общество
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Черышев направил обращение тренеру Марселино, уволенному из «Валенсии»
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Общество
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В рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (THE) вошли 39 высших учебных заведений из России.
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Президент США Дональд Трамп проводит совещание в связи со вспышкой заболеваний у любителей электронных сигарет и вейпов, сообщил Белый дом.
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Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
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РИА Новости вчера в 02:10
Экономика
Реальный долг США в 18 раз больше, чем все думали. Что теперь будет
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