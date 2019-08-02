Шоу-бизнес
РосбалтСобчак и Богомолов решили обвенчаться
Как сообщает «СтарХит», после официальной части свадьбы, которая состоится в пятницу, 13 сентября, молодожены обвенчаются в церкови. По словам Собчак, «это очень красивая традиция».
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Это очень красивая традиция. Когда еще в церковь зайдешь в короне? Красивые традиции и обряды - это то, что навсегда останется в памяти.
— Ксения Собчак, телеведущаяМосковский Комсомолец 06:42
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Общество
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