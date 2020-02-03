Культура
Газета.RuСобчак и Гордон станут ведущими ток-шоу на Первом канале
Первый канал анонсировал выход ежедневного вечернего ток-шоу "Док-Ток", посвященного историям, вызвавшим широкий общественный резонанс. "На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга", - говорится в сообщении.
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Культура
Сериал «Поздний срок» стартует 3 февраля на Первом канале
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Скидку в 50% введут для штрафов по 60% статей нового КоАП
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«Страшно видеть» — в Киев прибыл спецборт с тяжелоранеными карателями
В Киев в центральный госпиталь спецбортом были доставлены тяжелораненые каратели из Донбасса.
Экономика
В Хакасии заявили о нехватке денег на школы и детские сады
Политконсультант Дмитрий Фетисов заявил, что республика оказалась на грани дефолта при губернаторе Викторе Зимине.
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Леди Гага показала нового бойфренда
Американская певица и актриса Леди Гага показала своего нового бойфренда Майкла Полански.
Космос
Quanta Magazine (США): век межзвездных пришельцев (Quanta Magazine)
Первый известный межзвездный объект — т. е. сформировавшийся за пределами нашей Солнечной системы — был обнаружен в конце 2017 года и получил название 1I/Оумуамуа.
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МВД предложило новые комбинации кодов регионов для автономеров
МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов для автомобильных номеров.
Политика
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Порядка 80% россиян считают важными и поддерживают поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных РБК.
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Уже 7 февраля состоится официальный анонс Xiaomi Mi 10, однако, судя по тому, что онлайновая пресс-конференция состоится позже, первый анонс будет формальным.
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Происшествия
На Сахалине соцработник похищал деньги у инвалидов и пенсионеров
Следователи в Сахалинской области возбудили уголовное дело в отношении работника центра медико-социальной реабилитации "Чайка" за хищения денежных средств у инвалидов, пенсионеров и ветерана Великой Отечественной войны, сообщается во вторник на сайте прокуратуры региона.
Здоровье
Россия направила в страны ЕАЭС и СНГ средства диагностики коронавируса
Страны-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Содружества независимых государств (СНГ) получили средства лабораторной диагностики нового типа коронавируса, передает "Газета.ru" со ссылкой на сообщение Роспотребнадзора.
Общество
Белоруссия начала ремонт нефтепровода «Дружба»
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Хабиб Нурмагомедов не заинтересован в реванше с Конором Макгрегором
Происшествия
Мужчина до смерти избил педофила, спасая детей от изнасилования
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Авто
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Происшествия
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Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Политика
Саакашвили предсказал распад Украины на пять частей
"Будут не просто воры, будет сепаратизм, будет реально Украина распадаться", — заявил Саакашвили в эфире телеканала "112".
Экономика
Bloomberg: российские миллиардеры за месяц потеряли около $8 млрд
Семь российских миллиардеров смогли в январе увеличить свое состояние в общей сложности на $2,7 млрд, а для 16 из них завершившийся месяц обернулся потерями в размере около $8 млрд.
Экономика
НАПКА: долги россиян за десятилетие выросли в шесть раз
Гендиректор финансового маркетплейса "Юником24" Юрий Кудряков согласился, что риск роста просроченной задолженности по банковскому сектору существует.
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