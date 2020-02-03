Первый канал анонсировал выход ежедневного вечернего ток-шоу "Док-Ток", посвященного историям, вызвавшим широкий общественный резонанс. "На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга", - говорится в сообщении.

Собчак и Гордон станут ведущими ток-шоу на Первом канале

Происшествия Во Франции мужчина с ножом напал на жандарма Жандарм во французском департаменте Мозель на северо-востоке страны открыл огонь по вооруженному ножом мужчине, напавшему на него, сообщает в понедельник газета Figaro.

Армия и оружие Турецкая армия утверждает, что нейтрализовала 76 сирийских военных Минобороны Турции сообщало, что пять турецких военных и один сотрудник гражданского персонала погибли при обстреле со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе, затем Эрдоган заявил, что погибли пятеро военных и трое гражданских.

Шоу-бизнес Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.

Авто Toyota принимает заказы на кроссовер Toyota Wildlander Габариты двух моделей совпадают: в длину новый автомобиль достигает 4 600 мм при колесной базе 2 690 мм, а его ширина и высота составляют 1 855 и 1 685 мм соответственно.

Общество Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.

Политика В России началось производство С-400 для Индии В России началось производство зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» для Индии, заявил глава российского Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.

Общество Число жертв коронавируса в Китае возросло до 414 Число скончавшихся от последствий заражения новым коронавирусом 2019-nCoV в китайской провинции Хубэй возросло до 414 человек, сообщили в региональном комитете здравоохранения.

Шоу-бизнес Леди Гага показала нового бойфренда Американская певица и актриса Леди Гага показала своего нового бойфренда Майкла Полански.

Космос Quanta Magazine (США): век межзвездных пришельцев (Quanta Magazine) Первый известный межзвездный объект — т. е. сформировавшийся за пределами нашей Солнечной системы — был обнаружен в конце 2017 года и получил название 1I/Оумуамуа.

Политика ВЦИОМ: россияне поддерживают поправки в Конституцию Порядка 80% россиян считают важными и поддерживают поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных РБК.

Политика В Кремле ответили на заявления Эрдогана о присоединении Крыма к России Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана все еще есть действующее приглашение посетить Крым, благодаря чему он может лучше изучить вопрос, связанный с правами крымских татар, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Происшествия На Сахалине соцработник похищал деньги у инвалидов и пенсионеров Следователи в Сахалинской области возбудили уголовное дело в отношении работника центра медико-социальной реабилитации "Чайка" за хищения денежных средств у инвалидов, пенсионеров и ветерана Великой Отечественной войны, сообщается во вторник на сайте прокуратуры региона.

Авто Британия к 2035 году запретит продажи даже гибридных автомобилей «Демонстрируя безотлагательные действия Великобритании по сокращению выбросов, правительство планирует положить конец продаже новых автомобилей и микроавтобусов с бензиновыми и дизельными двигателями еще раньше, к 2035 году, а также впервые включить гибридные», - цитирует ТАСС текст документа.