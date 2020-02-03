Культура

Газета.RuГазета.RuСобчак и Гордон станут ведущими ток-шоу на Первом канале

Первый канал анонсировал выход ежедневного вечернего ток-шоу "Док-Ток", посвященного историям, вызвавшим широкий общественный резонанс. "На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга", - говорится в сообщении.
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Ведущими ежедневного шоу на Первом канале стали Собчак и Гордон

News.ru14:21

Шоу с Собчак поставили на Первом сразу после сериала «Триггер»

Российская газета15:36

Собчак и Гордон будут вести на «Первом канале» шоу «Док-Ток»

Дождь16:04

Собчак станет ведущей вечернего шоу на «Первом канале»

РБК14:42

Собчак и Гордон будут вести «Док-Ток» на «Первом канале»

Коммерсантъ15:41

Собчак и Гордон будут вести шоу «Док-Ток» на Первом канале

ТАСС14:00

Ксения Собчак и Александр Гордон будут вести новое ток-шоу на Первом

Газета.Ru14:51
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