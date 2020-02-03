Первый канал анонсировал выход ежедневного вечернего ток-шоу "Док-Ток", посвященного историям, вызвавшим широкий общественный резонанс. "На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга", - говорится в сообщении.

Собчак и Гордон станут ведущими ток-шоу на Первом канале

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