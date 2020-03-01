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Совместное заявление Ксении Собчак и Алексея Пивоварова поддержал также Родион Чепель. Эти журналисты независимо друг от друга сняли фильмы-расследования об убийстве Владислава Листьева.

Собчак и Пивоваров призвали возобновить дело об убийстве Листьева

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