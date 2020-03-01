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Говорит МоскваСобчак и Пивоваров призвали возобновить дело об убийстве Листьева
Совместное заявление Ксении Собчак и Алексея Пивоварова поддержал также Родион Чепель. Эти журналисты независимо друг от друга сняли фильмы-расследования об убийстве Владислава Листьева.
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Мы требуем, чтобы г-н Бастрыкин и г-н Краснов придали этому делу особый статус. Мы искренне считаем, что возможно найти убийцу и раскрыть это дело.
— Ксения Собчак, телеведущаяРБК 12:29
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