Общество
ВедомостиСобчак и Соболь провели дебаты о мерах поддержки населения и бизнеса
10 мая прошли онлайн-дебаты бывшего кандидата в президенты России Ксении Собчак и юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь. Поводом для дискуссии стала предложенная ФБК программа «5 шагов» для поддержки населения и бизнеса во время пандемии коронавируса.
Читать в источнике
Оценить170
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 16:48, Ашберн
Происшествия
На Ставрополье задержали подозреваемого во взрыве гранаты
РИА Новости 16:24
Общество
В метро Санкт-Петербурга устанавливают аппараты по продаже масок
Для обеспечения граждан средствами индивидуальной защиты, в метрополитене установят аппараты по продаже медицинских масок.
МИР 24 15:04
Экономика
Названа опасность досрочного погашения кредита
Юрлицам и физлицам, как правило, с экономической точки зрения не имеет смысла погашать кредиты досрочно, при этом для юридических лиц это может быть даже опасно, рассказал агентству "Прайм" гендиректор юридической фирмы Urvista Алексей Петропольский.
РИА Новости 08 мая в 23:53
Происшествия
Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 09:11
Политика
Песков: Путин проведет совещание о продлении нерабочих дней
Президент России Владимир Путин 11 мая проведет совещание, где будет обсуждаться возможность продления нерабочих дней после 12 мая, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Газета.Ru 10:07
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по снятию ограничений
Роспотребнадзор разработал и направил в российские регионы методические рекомендации для определения факторов, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мер, введённых в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 08 мая в 17:06
Здоровье
России спрогнозировали невыраженный пик эпидемии коронавируса
Россия может избежать выраженного пика эпидемии коронавируса, пишет РБК со ссылкой на врача-инфекциониста Валерия Безносенко.
Компания 07 мая в 23:52
Общество
Геннадий Орлов: «Больше верю врачам, чем Малышевой»
Врачи рассказывают об этом, и я больше верю этим врачам, чем Малышевой и всем остальным. Врачи умирают, а им еще и не хотят платить.
Спорт-Экспресс 13:19
Армия и оружие
Минобороны Турции: Взрыв прогремел в сирийском Эль-Бабе
Взрыв прогремел в сирийском Эль-Бабе, сообщает Министерство обороны Турции.
РЕН ТВ 14:45
Авто
УАЗ займется в мае производством авто для Минздрава РФ
«В настоящее время план производства ООО «УАЗ» на май составляет 2,8 тыс. машин, в том числе 150 машин автопатруля и автомобили скорой медицинской помощи класса С и В», — говорится в сообщении.
Автоновости дня 02:06
Футбол
«Лужники» заняли 34-е место в голосовании Marca за лучший стадион мира
Московская арена "Лужники" заняла 34-е место в голосовании за лучший стадион мира, организованном испанским изданием Marca среди своих читателей.
РИА Новости 13:12
Политика
В Турции заявили о частичном введении в эксплуатацию систем С-400
RT на русском 08 мая в 04:28
Единоборства
Джастин Гэтжи сенсационно победил Тони Фергюсона на UFC 249
Фергюсон проиграл встречу и теперь его бой против Хабиба теряет смысл. Гэтжи отправил в нокаут Тони, стал временным чемпионом.
Комсомольская правда 01:02
Культура
Во Франции отменили Каннский кинофестиваль
Международный Каннский кинофестиваль был отменен из-за пандемии коронавируса, сообщает 10 мая издание Variety.
ИА Красная Весна 14:01
Гаджеты
Названы самые популярные смартфоны начала 2020 года
Замыкает ТОП-10 модель iPhone 11 Pro Max.
Astera 08 мая в 17:15
Происшествия
Серфингист погиб после нападения акулы в Северной Калифорнии
Сакраменто, США, 10 мая 2020, 20:18 — REGNUM Серфингист погиб после нападения акулы в северной части американского штата Калифорния.
REGNUM 13:18
Общество
В Великобритании начнут ослаблять карантин с 13 мая
В Великобритании с 13 мая начнут смягчать ограничительные меры по коронавирусу.
ТК Звезда 15:38
Происшествия
Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму за требование надеть маску
Приехавший в Крым из Санкт-Петербурга тренер по смешанным единоборствам избил продавщицу, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски и отказалась отпускать товар.
Вести.Ru вчера в 05:27
Общество
Великобритания опубликовала последние послания, отправленные нацистами
Центр правительственной связи Великобритании опубликовал к 75-летию окончания войны сообщения нацистов, которые были перехвачены перед окончанием Второй мировой войны в Европе.
РЕН ТВ вчера в 21:05
Армия и оружие
Турция заявила о готовности открыть ответный огонь по армии Хафтара
Министерство иностранных дел Турции заявило о готовности турецких военных открыть ответный огонь по Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.
RT на русском 12:00
Политика
США назвали условия для продления договора СНВ
Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru вчера в 02:47
Политика
Посольство РФ рекомендовало Белому дому фильм «Битва за Россию»
Посольство России в США призвало сотрудников Белого дома, написавших поздравление с Днем Победы для соцсетей без упоминания Советского Союза, пересмотреть документальный фильм 1943 года «Битва за Россию».
Известия 14:02
Общество
Москвичей предупредили об аномальном похолодании
Москвичей ожидает аномально холодная погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС .
Мослента 08 мая в 22:48
Общество
В Праге на место памятника Коневу поставили унитаз
Московский Комсомолец вчера в 12:57
Общество
В Татарстане обновили требования к режиму самоизоляции
Согласно документу, сохраняется запрет на работу организаций общепита, кроме работы на вынос.
Inkazan 09:30
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов отреагировал на поражение Тони Фергюсона
FightTime.ru 03:14
Происшествия
Экс-депутат заксобрания Ростовской области найдена мертвой
В Ростовской области найдена мертвой депутат законодательного собрания. Женщине в январе исполнилось 60 лет.
Регион online 10:54
Общество
Врач посоветовала москвичам не выходить из дома 12 мая
Врач посоветовала по мере возможности не выходить из дома 12 мая, так как в масках и перчатках будет жарко, однако снимать их из-за распространения вируса нельзя.
РБК 01:38
Культура
Собчак назвала условие своей работы на «Первом канале»
Телеведущая Ксения Собчак поделилась условиями, которые она поставила «Первому каналу» в ответ на предложение работать у них.
URA.Ru 13:51
Технологии
Раскрыты новые подробности о грядущих видеокартах NVIDIA
Согласно информации инсайдеров, видеокарты Ampere будут предназначены и для высокопроизводительных вычислений (HPC), и для игрового сегмента.
Ferra вчера в 08:55