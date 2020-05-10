10 мая прошли онлайн-дебаты бывшего кандидата в президенты России Ксении Собчак и юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь. Поводом для дискуссии стала предложенная ФБК программа «5 шагов» для поддержки населения и бизнеса во время пандемии коронавируса.

Собчак и Соболь провели дебаты о мерах поддержки населения и бизнеса

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