Общество

ВедомостиВедомостиСобчак и Соболь провели дебаты о мерах поддержки населения и бизнеса

10 мая прошли онлайн-дебаты бывшего кандидата в президенты России Ксении Собчак и юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь. Поводом для дискуссии стала предложенная ФБК программа «5 шагов» для поддержки населения и бизнеса во время пандемии коронавируса.
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Любовь Соболь и Ксения Собчак провели дебаты. Главное

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Дебаты Соболь и Собчак о поддержке россиян в кризис. Пересказ

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Собчак и Соболь провели дебаты о мерах поддержки населения и бизнеса

Ведомости11:00
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Бросивший гранату во двор жилого дома в Ставрополье оказался пьян

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По словам Путина, российская национальная идея может заключаться только в патриотизме и ни в чём ином.
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Каннский кинофестиваль в 2020 году отменили

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Российский политический и общественный деятель, юрист «Фонда борьбы с коррупцией», в том числе в рамках проекта «РосПил», член партии «Россия будущего», член Координационного совета российской оппозиции.
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Собчак Ксения Анатольевна
Телеведущая
Российский политик, актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценаристка, продюсер кино и телевидения, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель и писательница. Сопредседатель политической партии «Партия перемен» с 23 июня 2018 года.
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