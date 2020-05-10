Общество
ВедомостиСобчак и Соболь провели дебаты о мерах поддержки населения и бизнеса
10 мая прошли онлайн-дебаты бывшего кандидата в президенты России Ксении Собчак и юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь. Поводом для дискуссии стала предложенная ФБК программа «5 шагов» для поддержки населения и бизнеса во время пандемии коронавируса.
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Экономика
Журналисты WSJ рассказали об огромных долгах Илона Маска
Маск якобы должен банкам более $500 млн и собирается продать недвижимость, чтобы рассчитаться с долгами.
News.ru 14:18
Происшествия
Пожар произошел в подмосковном хосписе
"Пожар произошел в хосписе на улице Тенистая, 4. Здание самостоятельно покинули 11 человек, еще 18 лежачих пациентов остаются пока внутри", - сказал источник, отметив, что открытое горение уже удалось сбить.
Интерфакс 17:40
Общество
Страны Европы продолжили ослаблять ограничения из-за коронавируса
Некоторые европейские страны начали новый этап ослабления ограничений, введенных из-за коронавируса, сообщают информационные агентства.
Взгляд.ру 17:56
Происшествия
Бросивший гранату во двор жилого дома в Ставрополье оказался пьян
Ранее стало известно, что мужчина бросил гранату во двор соседа, поскольку компания слишком шумно отмечала день рождения.
Газета.Ru 17:32
Общество
Авиакомпании ужесточат правила посадки на вывозные рейсы для россиян
Авиакомпании ужесточат правила посадки на вывозные рейсы для россиян из-за рубежа.
Lenta.ru 17:24
Здоровье
Свердловский губернатор ответил на вопрос о неполных выплатах врачам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, почему некоторые врачи в регионе получили неполные выплаты, полагающиеся тем, кто борется с распространением коронавируса.
РИА Новости 16:03
Политика
Путин объяснил, что не давало России развиваться
Путин признался, что, когда впервые стал президентом, страна не могла развиваться из-за зашкаливающего госдолга.
URA.Ru 11:30
Общество
«Денег уже нет»: что петербуржцы говорят о продлении запретов
Среди комментариев, встречающихся в социальных сетях, часто звучит мнение о том, что у населения "денег уже нет", а теперь ещё людей вынудили покупать маски.
DP.RU 05:48
Единоборства
Гэтжи победил Фергюсона техническим нокаутом на UFC 249
Джастин Гэтжи взял верх над Тони Фергюсоном техническим нокаутом в поединке за временный титул в лёгком весе на турнире UFC 249 в Джексонвилле.
RT на русском 01:03
Политика
Путин 11 мая проведет совещание о возможности продления нерабочих дней
Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет совещание, на котором будет обсуждаться ситуация с распространение коронавируса, в том числе возможность продления периода нерабочих дней после 11 мая.
ТАСС 10:55
Общество
Вильфанд предупредил об «обвале холода» в Европейской России
Температура понизится больше чем на 10 градусов, произойдет обвал холода, обрушение буквально в течение десяти часов.
РИА Новости 18:07
Кино
Энди Серкис: Новый «Бэтмен» будет самым мрачным в истории
Отдельно Серкис отметил проработку сюжета нового проекта: "Я восхищен сценарием, который написал Мэтт".
Российская газета вчера в 09:59
Шоу-бизнес
Ольга Куриленко попросила не считать её украинкой
В комментариях поклонники заинтересовались, кого актриса считает «нашими», на что Куриленко ответила, что под этим словом она подразумевает всех жителей стран бывшего Советского Союза.
Говорит Москва вчера в 10:40
Кино
В Сети появились новые фото со съемок второй части «Аватара»
В Сети появились новые фото со съёмок долгожданной второй части популярного фильма "Аватар".
Pravda.Ru 07 мая в 09:07
Общество
В Татарии после майских праздников отменяют пропускной режим
Сообщается, что правительство Татарии приняло новое постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан коронавирусной инфекции».
REGNUM 15:37
Здоровье
В Нью-Йорке от коронавируса начали умирать дети
Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил о том, что коронавирус вызывает у детей синдром системного воспалительного ответа.
Росбалт вчера в 13:25
Армия и оружие
Возможность «Мёртвой руки» нанести ядерный удар пугает США
News.ru 08 мая в 17:36
Шоу-бизнес
«Танцующий миллионер» Джанлука Вакки впервые станет отцом
«Танцующий миллионер» Джанлука Вакки в международный день матери решил порадовать подписчиков радостной новостью — он и его возлюбленная Шэрон Фонсека ждут первенца.
StarHit.ru 17:00
Происшествия
В Челябинской области вспыхнул пожар на птицефабрике
Челябинск, 11 мая 2020, 00:43 — REGNUM Пожар, охвативший площадь более 1200 квадратных метров, вспыхнул на птицефабрике рядом с поселком Муслюмово в Кунашакском микрорайоне Челябинской области, 10 мая сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.
REGNUM 17:43
Общество
В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ
Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru 11:57
Политика
Путин объяснил, какой видит национальную идею России
По словам Путина, российская национальная идея может заключаться только в патриотизме и ни в чём ином.
REGNUM 06:06
Культура
Каннский кинофестиваль в 2020 году отменили
Изначально провести каннский фестиваль планировалось с 12 по 23 мая, однако на фоне пандемии организаторы приняли решении перенсти его.
Коммерсантъ 17:38
Общество
Facebook объяснил удаление постов с фото Знамени Победы над Рейхстагом
Известия вчера в 14:38
Общество
ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса
Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Ведомости 10:14
Музыка
В США умер один из основоположников рок-н-ролла Литтл Ричард
В США скончался певец Литтл Ричард, который считается одним из основоположников рок-н-ролла.
Дни24 вчера в 12:00
Общество
Смертность в Москве в апреле выросла на 15,5%
В минувшем апреле смертность в Москве увеличилась на 15,5% по сравнению с прошлогодним показателем этого месяца.
Известия 15:10
Технологии
Раскрыты новые подробности о грядущих видеокартах NVIDIA
Согласно информации инсайдеров, видеокарты Ampere будут предназначены и для высокопроизводительных вычислений (HPC), и для игрового сегмента.
Ferra вчера в 08:55
Общество
Белоруссия в День Победы провела полноценный военный парад
Общественное телевидение России вчера в 14:04
Общество
Москвичей предупредили об аномальном похолодании
Москвичей ожидает аномально холодная погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС .
Мослента 08 мая в 22:48