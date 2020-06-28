Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСобчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
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Екатеринбург Онлайнвчера в 06:27
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Здоровье

В Алтайском крае за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом

Четыре зараженных коронавирусом пациента скончались в Алтайском крае за сутки, количество летальных исходов достигло 67, сообщают в региональном оперштабе по противодействию COVID-19.
РИА Новости 27 июня в 05:11
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Технологии

Эксперт рассказал о пользе отключения геолокации на смартфоне

Определение геолокации на смартфонах следует ограничивать или отключать, если человек обеспокоен сбором своих персональных данных, рассказал 29 июня эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.
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Политика

Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России

В сложившейся геополитической обстановке единственным союзником России остается Белоруссия, сказал белорусский президент Александр Лукашенко в эфире государственного телеканала «Беларусь-1».
Коммерсантъ вчера в 18:09
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Политика

Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов

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Интернет

Новая версия браузера Google Chrome стала экономнее расходовать память

Новая версия браузера Google Chrome стала экономнее расходовать оперативную память компьютера.
UfacityNews.ru вчера в 16:37
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Происшествия

В больнице в Коммунарке лечатся более 300 пациентов

В больнице в Коммунарке в Москве, где лечат больных коронавирусной инфекцией, находятся более 300 пациентов.
RT на русском 01:59
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Происшествия

В Карачи боевики напали на Пакистанскую фондовую биржу

В Карачи произошло нападение боевиков на Пакистанскую фондовую биржу, сообщает Dawn.
RT на русском 02:32
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Энергетика

Пионер сланцевой отрасли США Chesapeake Energy объявила о банкротстве

Американская нефтегазовая компания Chesapeake Energy Corp. (SPB: CHK), пионер разработки сланцевых месторождений в США, объявила о банкротстве, не справившись с последствиями обвала цен на нефть.
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Футбол

Гончаренко продолжит тренировать ЦСКА

Невские Новости вчера в 07:46
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Армия и оружие

В России начались испытания по голосовому управлению боевыми роботами

Российские специалисты проводят испытания по управления ударными роботами голосом - командир отдает приказы робототехническому комплексу так же, как и солдатам.
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Политика

Глава Крыма отказался просить у Зеленского возобновить подачу воды

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти не будут просить президента Украины Владимира Зеленского возобновить подачу воды на полуостров.
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Российская телеведущая и певица Ольга Бузова показала подписчикам в своем Instagram-аккаунте новую квартиру за 120 миллионов рублей.
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Политика

В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»

В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
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Граждане 113 стран с января смогут въезжать в РФ без бумажной визы

Граждане 113 стран смогут въезжать в Россию без оформления бумажной визы, сообщил "Ъ" замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
Интерфакс вчера в 14:38
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Общество

У россиян началась сокращенная рабочая неделя

Россиян ждет сокращенная рабочая неделя в связи с общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию, которое пройдет в среду 1 июля.
РИА Новости вчера в 17:11
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Происшествия

Дело возбудили в отношении убившего хаски охотника в Челябинске

Известия 01:43
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Экономика

Греф ожидает быстрого укрепления рубля до конца года

Рубль к концу 2020 года укрепится, а доллар резко упадет до 60-62 рублей, прогнозирует глава Сбербанка Герман Греф.
Вести.Ru 02:15
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Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
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Общество

Стоимость ракеты «Ангара» в три раза превысила стоимость «Протона»

РБК вчера в 20:26
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Политика

СМИ Китая оценили российские «смертоносные машины» на параде Победы

Китайское издание заявило, что на параде Победы в Москве были продемонстрированы новые версии "смертоносных машин".
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ASUS представила монитор VA27DQSB серии Eye Care для работы и игр

Компания ASUS анонсировала монитор VA27DQSB семейства Eye Care, подходящий для повседневной офисной работы и игр.
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Экономика

Аналитики предупредили о сокращении рынка электроники в России на 15%

Среди основных причин падения рынка в 2020 году Покровский называет сокращение покупательной способности населения и инвестиций инфраструктурных компаний в технологическое развитие.
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Кино

Цветных персонажей в «Симпсонах» перестанут озвучивать белые актеры

Создатели американского мультсериала "Симпсоны" заявили, что белые актеры больше не будут озвучивать темнокожих персонажей.
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Шоу-бизнес

Жена хоккеиста Овечкина показала фото подросшего сына

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Здоровье

Вторая волна коронавируса угрожает доллару

Всего в США в субботу было зарегистрировано 44 737 новых случаев коронавируса, за три дня (с четверга по субботу) – 122 140.
Ведомости вчера в 17:07
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В Cyberpunk 2077 нашли изображение с Цири из The Witcher 3

В Cyberpunk 2077 нашли пасхалку с Цири из The Witcher 3: Wild Hunt.
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Единоборства

Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье одержал победу над соотечественником Дэном Хукером в главном поединке турнира UFC Вегас 4.
Vprognoze.ru вчера в 02:26
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Шоу-бизнес

Пугачева в мятной пижаме приняла в гостях Юдашкиных и Буйнова

На появившейся в сети фотографии видно, что посвежевшая Пугачева встречала их в домашнем костюме-пижаме мятного цвета в белый горошек.
Московский Комсомолец вчера в 05:36
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Транспорт

Стоимость проезда по ЦКАД составит 2,5 рубля за километр

Стоимость проезда по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) составит 2,5 рубля за километр, сообщил журналистам глава "Автодора" Вячеслав Петушенко.
ТАСС 02:43
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Собчак Ксения Анатольевна
Телеведущая
Российский политик, актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценаристка, продюсер кино и телевидения, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель и писательница. Сопредседатель политической партии «Партия перемен» с 23 июня 2018 года.
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