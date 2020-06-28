Происшествия
РИА НовостиСобчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
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«Сделал для меня то, чего не сделал родной отец»: участник нападения на группу Собчак — о схиигумене Сергии
Екатеринбург Онлайнвчера в 06:27
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Здоровье
В Алтайском крае за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом
Четыре зараженных коронавирусом пациента скончались в Алтайском крае за сутки, количество летальных исходов достигло 67, сообщают в региональном оперштабе по противодействию COVID-19.
РИА Новости 27 июня в 05:11
Технологии
Эксперт рассказал о пользе отключения геолокации на смартфоне
Определение геолокации на смартфонах следует ограничивать или отключать, если человек обеспокоен сбором своих персональных данных, рассказал 29 июня эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.
Известия вчера в 21:15
Политика
Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России
В сложившейся геополитической обстановке единственным союзником России остается Белоруссия, сказал белорусский президент Александр Лукашенко в эфире государственного телеканала «Беларусь-1».
Коммерсантъ вчера в 18:09
Интернет
Новая версия браузера Google Chrome стала экономнее расходовать память
Новая версия браузера Google Chrome стала экономнее расходовать оперативную память компьютера.
UfacityNews.ru вчера в 16:37
Происшествия
В больнице в Коммунарке лечатся более 300 пациентов
В больнице в Коммунарке в Москве, где лечат больных коронавирусной инфекцией, находятся более 300 пациентов.
RT на русском 01:59
Происшествия
В Карачи боевики напали на Пакистанскую фондовую биржу
В Карачи произошло нападение боевиков на Пакистанскую фондовую биржу, сообщает Dawn.
RT на русском 02:32
Энергетика
Пионер сланцевой отрасли США Chesapeake Energy объявила о банкротстве
Американская нефтегазовая компания Chesapeake Energy Corp. (SPB: CHK), пионер разработки сланцевых месторождений в США, объявила о банкротстве, не справившись с последствиями обвала цен на нефть.
Интерфакс 00:36
Футбол
Гончаренко продолжит тренировать ЦСКА
Невские Новости вчера в 07:46
Армия и оружие
В России начались испытания по голосовому управлению боевыми роботами
Российские специалисты проводят испытания по управления ударными роботами голосом - командир отдает приказы робототехническому комплексу так же, как и солдатам.
ТАСС 02:45
Политика
Глава Крыма отказался просить у Зеленского возобновить подачу воды
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти не будут просить президента Украины Владимира Зеленского возобновить подачу воды на полуостров.
РБК вчера в 08:51
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала свою новую квартиру за 120 миллионов рублей
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова показала подписчикам в своем Instagram-аккаунте новую квартиру за 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва 27 июня в 06:17
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике
Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец вчера в 06:22
Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru 27 июня в 06:22
Политика
Граждане 113 стран с января смогут въезжать в РФ без бумажной визы
Граждане 113 стран смогут въезжать в Россию без оформления бумажной визы, сообщил "Ъ" замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
Интерфакс вчера в 14:38
Общество
У россиян началась сокращенная рабочая неделя
Россиян ждет сокращенная рабочая неделя в связи с общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию, которое пройдет в среду 1 июля.
РИА Новости вчера в 17:11
Экономика
Греф ожидает быстрого укрепления рубля до конца года
Рубль к концу 2020 года укрепится, а доллар резко упадет до 60-62 рублей, прогнозирует глава Сбербанка Герман Греф.
Вести.Ru 02:15
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
Политика
СМИ Китая оценили российские «смертоносные машины» на параде Победы
Китайское издание заявило, что на параде Победы в Москве были продемонстрированы новые версии "смертоносных машин".
Газета.Ru 02:19
Гаджеты
ASUS представила монитор VA27DQSB серии Eye Care для работы и игр
Компания ASUS анонсировала монитор VA27DQSB семейства Eye Care, подходящий для повседневной офисной работы и игр.
3DNews 02:15
Экономика
Аналитики предупредили о сокращении рынка электроники в России на 15%
Среди основных причин падения рынка в 2020 году Покровский называет сокращение покупательной способности населения и инвестиций инфраструктурных компаний в технологическое развитие.
РБК 00:01
Кино
Цветных персонажей в «Симпсонах» перестанут озвучивать белые актеры
Создатели американского мультсериала "Симпсоны" заявили, что белые актеры больше не будут озвучивать темнокожих персонажей.
Piter.tv 02:19
Шоу-бизнес
Жена хоккеиста Овечкина показала фото подросшего сына
На одном из опубликованных снимков Шубская и Овечкин с малышом запечатлены все вместе, на втором – Настасья позирует с сыном без мужа.
RuNews24.ru вчера в 10:01
Здоровье
Вторая волна коронавируса угрожает доллару
Всего в США в субботу было зарегистрировано 44 737 новых случаев коронавируса, за три дня (с четверга по субботу) – 122 140.
Ведомости вчера в 17:07
Игры
В Cyberpunk 2077 нашли изображение с Цири из The Witcher 3
В Cyberpunk 2077 нашли пасхалку с Цири из The Witcher 3: Wild Hunt.
CyberSport.ru 27 июня в 08:23
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье одержал победу над соотечественником Дэном Хукером в главном поединке турнира UFC Вегас 4.
Vprognoze.ru вчера в 02:26
Шоу-бизнес
Пугачева в мятной пижаме приняла в гостях Юдашкиных и Буйнова
На появившейся в сети фотографии видно, что посвежевшая Пугачева встречала их в домашнем костюме-пижаме мятного цвета в белый горошек.
Московский Комсомолец вчера в 05:36
Транспорт
Стоимость проезда по ЦКАД составит 2,5 рубля за километр
Стоимость проезда по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) составит 2,5 рубля за километр, сообщил журналистам глава "Автодора" Вячеслав Петушенко.
ТАСС 02:43