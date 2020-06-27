Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

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