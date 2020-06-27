Происшествия
РИА НовостиСобчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
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Происшествия
Коронованный перед развалом СССР вор в законе Сумбат Тбилисский получил дело
Вор в законе Сумбат Абасов, известный в криминальных кругах, как Сумбат Тбилисский, обвинен по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии») и отправлен в СИЗО Белгорода.
Lenta.ru 04:49
Игры
В Твиттере обнаружили аккаунты Fable и Perfect Dark
Пользователи обнаружили в Твиттере закрытые аккаунты двух серий — Fable и Perfect Dark.
Srnsk 03:50
Общество
Стоимость «Ангары-А5» в три раза превышает стоимость «Протона-М»
Стоимость изготовления ракеты «Протон-М» составляет 2,33 млрд руб. по заключённому в апреле 2020 года контракту.
RT на русском 18:31
Футбол
Киевское «Динамо» проиграло «Десне» в чемпионате Украины
РИА Новости 15:36
Политика
Путин рассказал о правиле не летать в одном самолете с премьером
Президент России Владимир Путин объяснил, почему он никогда не полетит с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным в одном самолете.
Известия 08:11
Общество
В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов
По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.
Известия вчера в 12:11
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru 09:51
Футбол
«Зенит» обыграл на своем поле самарские «Крылья Советов»
В матче 24-го тура чемпионата России по футболу петербургский «Зенит» на «Газпром Арене» обыграл самарские «Крылья Советов».
Коммерсантъ Санкт-Петербург 26 июня в 16:52
Происшествия
Московская пенсионерка обвинила внука в сексуальном насилии
По данным телеканала, 75-летняя женщина сообщила полицейским, что шесть месяцев подвергалась сексуальному насилию со стороны 29-летнего внука, но боялась заявить об этом раньше из-за страха перед насильником.
Lenta.ru 11:10
Происшествия
Экологи Greenpeace заявили о незаконном сбросе воды в Норильске
ИА Красная Весна 06:51
Общество
Минздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года
Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.
RT на русском 26 июня в 07:33
Армия и оружие
Атомную подлодку «Казань» передадут ВМФ России в декабре 2020 года
Атомную подлодку модернизированного проекта 885М «Казань» передадут на вооружение Военно-морскому флоту России в декабре 2020 года.
Kazanfirst.ru 07:12
Футбол
Карпин призвал поставить памятник футболистам «Ростова»
ProstoProSport вчера в 15:58
Общество
Названы регионы РФ с наиболее доступным жильем
Исследование определило регионы страны с наиболее доступным по стоимости жильем. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:28
Футбол
Арьен Роббен возобновил карьеру и будет играть за «Гронинген»
Напомним, Роббен завершил карьеру летом 2019 года. Он играл за клубы «Гронинген», ПСВ, «Челси», «Реал» и «Баварию».
REGNUM 05:46
Авто
В России приостановлена продажа Kia Seltos из-за дефекта руля
Как сообщает издание speedme.ru со ссылкой на представителей «Киа Селтос Клуб», KIA Motors сообщила официальным российским дилерам о необходимости приостановить продажи Kia Seltos в исполнении Classic, Comfort, Luxe и Style.
32CARS.ru вчера в 14:52
Здоровье
В 13 областях Украины могут ужесточить карантинные меры
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил о том, что в связи со стремительным ростом числа новых фактов заражения COVID-19, а также из-за ухудшения динамики заболеваемости, о чем свидетельствует резкая наполняемость клиник, предназначенных для лечения коронавирусных пациентов, карантинные меры могут быть усилены в 13 областях страны.
RuNews24.ru 07:27
Общество
В Минтруде подтвердили выплату «путинского» пособия на детей 1 июля
Сегодня издание Znak.com написало о закрытом совещании руководства Пенсионного фонда России, на котором обсуждалось перечисление пособий 1 июля, в основной день голосования по изменению Конституции.
Говорит Москва 13:17
Общество
ЦИК получил 113 жалоб на принуждение к голосованию по Конституции
Оппозиционная кампания «Нет!» — сервис, собирающий жалобы о возможных нарушениях на голосовании, ранее заявляла о 150 обращениях, а ЦИК — о 70.
Коммерсантъ 06:35
Политика
Россия понимает причины ситуации с Белгазпромбанком, считает Лукашенко
Российское руководство понимает причины ситуации, которая сложилась вокруг Белгазпромбанка, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
ПРАЙМ 16:35
Наука
В Тихом океане найдены новые виды гигантских одноклеточных ксенофиофор
В Тихом океане найдены гигантские ксенофиофоры.
Актуальные Новости 26 июня в 00:34
Кино
В Сети опубликовали первый трейлер сериала «Дивный новый мир»
На YouTube-канале стриминговой платформы Peacock опубликовали первый трейлер научно-фантастического сериала "Дивный новый мир", основанного на одноименном романе Олдоса Хаксли о дистопии, замаскированной под утопию.
РИА Новости 19:09
Политика
В Польше придется проводить второй тур выборов президента
В Польше придется проводить второй тур выборов президента.
Вести.Ru 18:38
Общество
В Москве задержали участниц пикетов в защиту Юлии Цветковой
В Москве, как сообщает "МБХ Медиа", полиция начала задержания участниц пикетов В Москве задержали участниц пикетов в защиту Юлии Цветковой, обвиненной в распространении порнографии за картинку с нарисованными детьми и двумя мужчинами с надписью "Семья там, где любовь".
Московский Комсомолец вчера в 10:02
Армия и оружие
«До Москвы точно достанет»: что американцы хотят установить в Европе
Издание утверждает, что на недавнем собрании министры обороны стран НАТО приняли новый подход к ядерному сдерживанию и европейские союзники США готовы разместить у себя ракеты средней дальности.
РИА Новости 01:00
Происшествия
Неумелый дрифтер врезался в телевышку в Магадане
Автохамы в Магадане: ребенок чудом не стал жертвой дрифтера Народные корреспонденты ИА MagadanMedia делятся фотографиями нарушителей Стоит отметить, что еще несколько лет назад фанаты дрифта выступали с инициативой организовать отдельную площадку, где можно вдоволь пожечь резину, никому не мешая.
MagadanMedia.ru 18:27
Здоровье
Ситуация с коронавирусом в Африке не улучшается
Более 350 000 случаев заражения зафиксировано на территории Африки. Всем странам в этих регионах грозит серьёзный кризис.
Аргументы недели вчера в 13:38