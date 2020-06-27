с чего всё началось

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

Наука Американские ученые заявили о «зловещих щупальцах» коронавируса Группа ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружила, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения организма отростки, похожие на щупальца, что позволяет инфекции быстро распространяться. 118

Энергетика На Украине предложили ввести пошлины на нефтепродукты из России Три производителя нефтепродуктов на Украине предложили правительству ввести компенсационные пошлины на импорт из России дизельного топлива и сжиженного газа. 13

Экономика Всемирный банк утвердил решение о выделении Украине $350 млн Киев, 27 июня 2020, 13:08 — REGNUM Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил 26 июня решение о преставлении Украине первого займа в сумме $350 млн, сообщили в пресс-службе финансовой организации. 3

Политика Порошенко заявил об «уникальном шансе» для Украины вернуть Крым Киев, 26 июня 2020, 06:30 — REGNUM Украина якобы получила «уникальный шанс» вернуть Крым в связи с тем, что Россия не сможет обеспечить финансирование полуострова из-за экономического кризиса, заявил 25 июня бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб». 3,1K

Политика Белый дом усомнился в достоверности данных о поддержке Россией талибов Информация New York Times о том, что Россия якобы предлагала талибам "охотиться" за вознаграждение за американскими военными в Афганистане, "неточна", ни президенту США Дональду Трампу, ни вице-президенту Майку Пенсу о таком не докладывали, говорится в заявлении Белого дома.

Здоровье В Алтайском крае за сутки умерли 4 пациента с коронавирусом Всего с начала пандемии в Алтайском крае умерли 67 взрослых пациентов с коронавирусом: 32 — от COVID-19, 32 – по иным причинам смерти, 3 случая находятся на экспертизе. 458

Путешествия Ростуризм спрогнозировал восстановление отрасли к весне 2021 года Российская туристическая отрасль может восстановиться после COVID-19 к весне 2021 года, рассказала в субботу, 27 июня, руководитель Ростуризма Зарина Догузова. 1

Экономика Путин поручил кабмину принять меры по поддержке легкой промышленности Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания по ситуации в легкой промышленности дал поручения по включению ряда подотраслей в список наиболее пострадавших сегментов от эпидемии коронавируса. 10

Политика В России ответили на протест Японии из-за геологоразведки у Курил Чтобы нормализовать отношения с Россией, Токио должен заключить с Москвой мирный договор, отменить все антироссийские санкции и прекратить сотрудничество с НАТО на Дальнем Востоке, заявил депутат Госдумы Антон Морозов, комментируя протест Японии в связи с проведением геологоразведочных работ вблизи Курил. 855

Общество Названы тревожные симптомы после вакцинации от коронавируса Как пояснил ученый, легкой реакцией организма на вакцину может считаться повышение температуры до 37,5 градуса, нормальной средней реакцией – до 38,5 градуса. 533

Общество В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели. 606

Политика Le Point (Франция): мир с точки зрения России (Le Point) Россия выглядит вездесущей на международной арене, и европейцы считают ее деятельность агрессивной по своей сути.

Политика Донецкая народная республика вновь закрыла границу с Украиной В воскресенье, 28 июня, Донецкая народная республика приостановила пропуск граждан через единственный контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ), работающий на линии соприкосновения с Украиной. 59