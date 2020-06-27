Происшествия
РИА НовостиСобчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
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с чего всё началось
Ксения Собчак заявила о нападении на нее и на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре — этот монастырь ранее самовольно взял под контроль схиигумен Сергий.Полит.ру07:36
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 19:08, Ашберн
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт» актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК 16:54
Гаджеты
Intel планирует сменить разъём для следующего поколения процессоров
Настольный процессор Intel Alder Lake-S, который должен выйти после Rocket Lake, получит новый сокет LGA 1700.
Народные новости 13:53
Происшествия
Открытое горение в ангаре в Подольске ликвидировано
Открытое горение в производственно-складском ангаре в подмосковном Подольске было ликвидировано.
RT на русском 18:00
Футбол
Мексика хочет увести у сборной Аргентины 15-летнего рекордсмена Ла Лиги
15-летний футболист родился в Виктории-де-Дуранго (Мексика), но натурализовался в Аргентине.
Матч ТВ 19:00
Наука
Американские ученые заявили о «зловещих щупальцах» коронавируса
Группа ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружила, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения организма отростки, похожие на щупальца, что позволяет инфекции быстро распространяться.
Известия 15:17
Энергетика
На Украине предложили ввести пошлины на нефтепродукты из России
Три производителя нефтепродуктов на Украине предложили правительству ввести компенсационные пошлины на импорт из России дизельного топлива и сжиженного газа.
Газета.Ru 14:16
Здоровье
О первом признаке сахарного диабета сообщила врач-эндокринолог
Любовь к «пузырящейся сладости» может привести к развитию инсулинорезистентности и сахарного диабета.
Live24 вчера в 16:08
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов, поразив своих поклонников
Похудевший в разы продюсер показывает свои старые шорты, в одну штанину которых он смог теперь поместить обе ноги.
Новые Известия 07:48
Футбол
«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол
РИА Новости 12:58
Экономика
Всемирный банк утвердил решение о выделении Украине $350 млн
Киев, 27 июня 2020, 13:08 — REGNUM Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил 26 июня решение о преставлении Украине первого займа в сумме $350 млн, сообщили в пресс-службе финансовой организации.
REGNUM 06:08
Политика
Порошенко заявил об «уникальном шансе» для Украины вернуть Крым
Киев, 26 июня 2020, 06:30 — REGNUM Украина якобы получила «уникальный шанс» вернуть Крым в связи с тем, что Россия не сможет обеспечить финансирование полуострова из-за экономического кризиса, заявил 25 июня бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб».
REGNUM 25 июня в 23:30
Политика
Белый дом усомнился в достоверности данных о поддержке Россией талибов
Информация New York Times о том, что Россия якобы предлагала талибам "охотиться" за вознаграждение за американскими военными в Афганистане, "неточна", ни президенту США Дональду Трампу, ни вице-президенту Майку Пенсу о таком не докладывали, говорится в заявлении Белого дома.
РИА Новости 17:55
Здоровье
В Алтайском крае за сутки умерли 4 пациента с коронавирусом
Всего с начала пандемии в Алтайском крае умерли 67 взрослых пациентов с коронавирусом: 32 — от COVID-19, 32 – по иным причинам смерти, 3 случая находятся на экспертизе.
Kursk.com 03:53
Путешествия
Ростуризм спрогнозировал восстановление отрасли к весне 2021 года
Российская туристическая отрасль может восстановиться после COVID-19 к весне 2021 года, рассказала в субботу, 27 июня, руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Известия 17:12
Происшествия
В Набережных Челнах сильный ветер повалил два строительных крана
В Набережных Челнах на стройплощадке жилого комплекса из-за сильного ветра с дождем рухнул второй за день подъемный кран.
Известия 15:37
Здоровье
Врач рассказал о том, какие продукты предназначены для очищения легких
Медики назвали топ-10 продуктов, которые активно способствуют очищению лёгких, пишет «Царьград».
Парламентская газета вчера в 09:43
Экономика
Путин поручил кабмину принять меры по поддержке легкой промышленности
Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания по ситуации в легкой промышленности дал поручения по включению ряда подотраслей в список наиболее пострадавших сегментов от эпидемии коронавируса.
РЕН ТВ 25 июня в 06:19
Шоу-бизнес
Костенко вмешалась в скандал с алиментами Тарасова
Костенко призналась, что не хотела обсуждать данную тему, но ее вынуждают обстоятельства. Она назвала судебное разбирательство «цирком».
Слово и Дело 13:24
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
В интернете появилась запись нападения 22-летнего рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК 25 июня в 18:03
Политика
В России ответили на протест Японии из-за геологоразведки у Курил
Чтобы нормализовать отношения с Россией, Токио должен заключить с Москвой мирный договор, отменить все антироссийские санкции и прекратить сотрудничество с НАТО на Дальнем Востоке, заявил депутат Госдумы Антон Морозов, комментируя протест Японии в связи с проведением геологоразведочных работ вблизи Курил.
Взгляд.ру вчера в 13:46
Общество
Названы тревожные симптомы после вакцинации от коронавируса
Как пояснил ученый, легкой реакцией организма на вакцину может считаться повышение температуры до 37,5 градуса, нормальной средней реакцией – до 38,5 градуса.
РИА Новости вчера в 20:50
Общество
В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов
По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.
Известия 12:11
Политика
Le Point (Франция): мир с точки зрения России (Le Point)
Россия выглядит вездесущей на международной арене, и европейцы считают ее деятельность агрессивной по своей сути.
ИноСМИ 18:14
Политика
Донецкая народная республика вновь закрыла границу с Украиной
В воскресенье, 28 июня, Донецкая народная республика приостановила пропуск граждан через единственный контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ), работающий на линии соприкосновения с Украиной.
Вести.Ru 18:50
Технологии
Бюджетная версия консоли Xbox Series X получит 7,5 Гбайт ОЗУ
Базовая версия Xbox Series X получили 13,5 Гбайт ОЗУ и графический модуль с мощность обработки картинки в 12 TFLOPS.
Дни24 03:04
Авто
В России предлагают отказаться от продаж автомобилей с ДВС к 2030 году
Группа исследователей, в которую входят Московского автомобильно-дорожного гостехуниверситета (МАДИ) и «Национального центра транспортных исследователей», выступили с предложением запретить продажи автомобилей, работающих на углеводородах к 2030 году.
SpeedMe вчера в 00:20
Общество
Власти Москвы заявили о попытке атаки на систему онлайн-голосования
Попытка атаки на систему онлайн-голосования по поправкам в Конституцию РФ успешно отражена, все восстановлено, сообщил РИА Новости в субботу начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.
РИА Новости 15:48