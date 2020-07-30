Финансы
Lenta.ruСобчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами
Телеведущая Ксения Собчак назвала идиотами россиян, которые держат свои сбережения в рублях внутри страны. Сообщение она опубликовала в своем Telegram-канале.
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Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что не затягивает суд
Москва, 30 июля 2020, 13:45 — REGNUM Сторона защиты актёра Михаила Ефремова не затягивает процесс.
REGNUM 06:45
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Общество
Роспотребнадзор: коронавирус погибает в воде за 72 часа
Почти все частицы коронавируса (90%) погибают в воде комнатной температуры за 24 часа, 99,9% — в течение 72 часов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор.
Коммерсантъ 02:17
Политика
Кремль не признаёт украинских паспортов задержанных в Белоруссии лиц
Москва, 30 июля 2020, 13:09 — REGNUM Россия не признаёт украинских паспортов задержанных на белорусской территории лиц, якобы причастных к частным военным компаниям, и считает их всех гражданами РФ.
REGNUM 06:09
Общество
В Минздраве сообщили о новом порядке медосмотра водителей
В результате Минздрав принял решение отложить введение новых правил проведения водительского медосмотра и доработать их.
Российская газета 03:04
Происшествия
В Петербурге супругу украинского рэпера подозревают в расчленении мужа
В Петербурге задержали супругу украинского рэпера, которую подозревают в расчленении его тела.
РИА Новости 03:04
Происшествия
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Интерфакс 05:47
Общество
Сенат США заподозрил Ротенбергов в обходе санкций
Комитет Сената США по внутренней безопасности заподозрил российских бизнесменов Аркадия и Бориса Ротенбергов в использовании рынка произведений искусства для обхода американских санкций.
Политика Сегодня 02:04
Политика
Кремль отверг упреки Дерипаски в недостаточной борьбе с санкциями
Все руководство страны и промышленность противодействуют антироссийским санкциям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Интерфакс 06:22
Экономика
До 2024 года проблемные регионы получат по 5 млрд рублей на развитие
Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что наиболее проблемные регионы до 2024 года получат по 5 млрд рублей на социально-экономическое развитие.
ТАСС 06:43
Политика
Путин обсудил с президентом Кипра ситуацию в Восточном Средиземноморье
Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом ситуацию в Восточном Средиземноморье и перспективы кипрского урегулирования.
ТАСС 05:24
Футбол
Геркус сообщил о переходе Кокорина в «Спартак»
Москва, 30 июля 2020, 13:51 — REGNUM Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что нападающий Александр Кокорин перешёл в «Спартак».
REGNUM 06:51
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41
Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по эпидемиологической ситуации в России заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в стране успокаивается, но еще может измениться в любую сторону.
Газета.Ru вчера в 07:00
Происшествия
В Ростовской области суд вновь арестовал замминистра здравоохранения
Ростов-на-Дону, 30 июля 2020, 13:09 — REGNUM Заместитель министра здравоохранения Ростовской области Станислав Беседовский арестован по решению Ленинского суда Ростова-на-Дону, об этом пишет «Коммерсантъ-Юг» 30 июля.
REGNUM 06:09
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 01:37
Гаджеты
Xiaomi и Qualcomm создали новую технологию
Megaobzor.com 05:24
Наука
Археологи нашли месторождение сарсенов из второго кольца Стоунхенджа
Специалисты выяснили, что 52 сарсенов Стоунхенджа были добыты именно здесь, после того, как сравнили их химический и изотопный состав с образцами песчаника из каменоломни.
Evo-rus.com 03:08
Шоу-бизнес
Александра Черно родила сына весом 3640 г и ростом 55 см
Стало известно, что частница «Дом-2» родила сына весом 3640 г и ростом 55 см. Беременная Александра Черно несколько дней мучилась в ожидании своего первенца, врачи дали ей 3 дня, чтобы родить самостоятельно.
Дни24 05:38
Политика
Затулин заявил, что Лукашенко стал невменяемым
Депутат и первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил «Газета.ру», что задержание российских бойцов ЧВК в Минске приведет к ухудшению российско-белорусских отношений.
Московский Комсомолец 04:23
Наука
Собаки могут определять коронавирус с точностью до 94%
Evo-rus.com 01:25
Футбол
«Зенит» проведет первый матч нового сезона в РПЛ 11 августа
Окончательно стало известно, как будет проходить первый тур Тинькофф РПЛ в 2020/21. Все матчи пройдут за 4 дня — с 8 по 11 августа.
CT news 04:01
Общество
Свердловский губернатор сменил главу регионального минздрава
Известия вчера в 06:52
Происшествия
Суд арестовал боксера, участвовавшего в смертельной драке в Барнауле
Газета.Ru вчера в 16:57
Происшествия
В Белоруссии против Тихановского завели уголовное дело
Уголовное дело возбуждено в отношении мужа кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской блогера Сергея Тихановского по факту призывов к насильственным действиям против правоохранителей, сообщила в четверг пресс-служба Следственного комитета страны.
РИА Новости 07:21
Политика
Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться в ситуации с задержанием боевиков ЧВК, которые предположительно являются гражданами России.
Городовой 01:22
Общество
Ученые назвали очаги возникновения второй волны коронавируса
По оценкам проректора по перспективным проектам СПбПУ, соруководителя рабочей группы "Технет" Национальной технологической инициативы Алексея Боровкова, рост заболеваемости в Петербурге может быть обусловлен тем, что в город в начале сентября приедет большое количество иногородних студентов.
Российская газета 05:58
Общество
Правительство упростит порядок получения субсидий на оплату ЖКХ
Правительство России подготовило документ, упрощающий условия выдачи субсидий на оплату ЖКХ, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
RT на русском 06:55
Футбол
Шатов прокомментировал подписание контракта с «Рубином»
Полузащитник «Рубина» Олег Шатов, который присоединился к казанской команде на правах свободного агента, поделился впечатлениями после первой тренировки в команде Леонида Слуцкого.
Metaratings 07:19
Происшествия
Судья лишилась статуса из-за подложных знаков на автомобиле
Мировая судья из Саратова лишилась должности из-за использования на автомобиле подложных регистрационных знаков, сообщает Верховный суд РФ.
РАПСИ 02:11