Финансы
Mockva.ruСобчак назвала идиотами россиян, которые держат сбережения в рублях
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак заявила, что россияне, которые держат свои сбережения в рублях внутри страны, идиоты. Об этом она написала в личном Telegram-канале.
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"Остались идиоты, которые держат деньги в рублях?": Ксения Собчак оскорбила россиян
Комсомольская правда09:24
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