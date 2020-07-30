Телеведущая и журналистка Ксения Собчак заявила, что россияне, которые держат свои сбережения в рублях внутри страны, идиоты. Об этом она написала в личном Telegram-канале.

Собчак назвала идиотами россиян, которые держат сбережения в рублях

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