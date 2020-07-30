Финансы
Mockva.ruСобчак назвала идиотами россиян, которые держат сбережения в рублях
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак заявила, что россияне, которые держат свои сбережения в рублях внутри страны, идиоты. Об этом она написала в личном Telegram-канале.
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"Остались идиоты, которые держат деньги в рублях?": Ксения Собчак оскорбила россиян
Комсомольская правда09:24
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:08, Ашберн
Политика
Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
RT на русском 11:05
Общество
Россиянам начали выдавать водительские права нового образца
Госавтоинспекция начала выдавать водительские права нового образца, сообщает Autonews.
РИА Новости 11:32
Происшествия
Адвокат подтвердил отказ Ефремова признать вину в смертельном ДТП
Адвокат актера Михаила Ефремова подтвердил отказ своего подзащитного от признания вины.
Вести ФМ вчера в 08:09
Политика
СБУ намерена экстрадировать из Белоруссии задержанных «украинцев»
Служба безопасности Украины (СБУ) намерена добиться экстрадиции задержанных в Белоруссии "граждан Украины".
Военное обозрение 07:13
Космос
Российские космонавты на МКС получили собственный Интернет
Российский сегмент Международной космической станции (МКС) подключили к широкополосному спутниковому каналу связи с Землёй.
News.ru 11:48
Автоспорт
Хельмут Марко: Меня беспокоит скорость Racing Point
Спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко ожидает, что на двух предстоящих этапах, которые пройдут в Сильверстоуне, команда Racing Point будет серьезным соперником.
Autosport.com.ru вчера в 06:39
Фигурное катание
Трусова объяснила переход из группы Тутберидзе к Плющенко
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Александра Трусова заявила, что перешла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, чтобы научиться стабильно исполнять все четверные прыжки в своих программах.
РБК спорт 09:50
Общество
Собянин оценил возможность проведения Дня города в Москве
Власти Москвы не имеют полной уверенности, что в столице получится провести масштабный День города.
RT на русском 11:39
Политика
ЕС ввел санкции против граждан России и Китая за кибератаки
Евросоюз ввел санкции против структуры Главного разведуправления Генерального штаба Вооруженных сил РФ (бывшее ГРУ) и четырех граждан России — их обвиняют в кибератаках, сообщается на сайте Европейского совета.
Коммерсантъ 10:56
Политика
Посол РФ заступился за россиян, задержанных в Белоруссии
В Белоруссии одновременно возбудили уголовные дела в отношении блогера, оппозиционера Сергея Тихановского — мужа кандидата в президенты республики Светланы Тихановской и 33 россиян, которые были задержаны под Минском.
URA.Ru 11:11
Наука
В США оживили микробов возрастом 100 миллионов лет
Ученые полагают, что микроорганизмы имеют возраст более 100 миллионов лет.
Lenta.ru вчера в 13:33
Армия и оружие
Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины
Журналисты аргентинской газеты Clarin обратили внимание на видео, снятое во время учений Центрального военного округа с участием экипажей танков Т-72БЗ.
РИА Новости вчера в 15:52
Игры
В GTA Online могут добавить Либерти-Сити из GTA IV
The GEEK вчера в 10:29
Футбол
Против президента ФИФА Инфантино возбуждено уголовное дело в Швейцарии
Против президента ФИФА Джанни Инфантино возбуждено уголовное дело, сообщает The Independent.
Sports.ru 09:12
Происшествия
В Петербурге задержали депутата местного парламента от «Единой России»
В Санкт-Петербурге задержан депутат Законодательного собрания города, член фракции «Единая Россия», зампред комиссии по экологии и природопользованию Роман Коваль, сообщает «Фонтанка».
РБК 11:43
Космос
Госкомиссия одобрила запуск «Протона-М» с Байконура
Накануне запуск ракеты перенесли из-за проблем с прибором, который отвечает за работу двигателя разгонного блока «Бриз-М».
Говорит Москва 10:19
Киберспорт
Свежий трейлер Bright Memory: Infinite утёк раньше времени
Игромания.ру 11:50
Космос
Великобритания впервые выведет на орбиту свои спутники
Замминистра образования Великобритании Аманда Соллоуэй подчеркнула, что цель правительства – добиться того, чтобы к 2030 году на Соединенное Королевство приходилось 10% мирового космического рынка.
Профиль вчера в 17:41
Футбол
Семак может покинуть «Зенит» из-за конфликта с руководством
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак может покинуть клуб из-за конфликта с руководством.
Газета.Ru 10:51
Космос
NASA запустило к Марсу марсоход
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 30 июля запустило ракету-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity на борту.
РБК 10:11
Космос
Ученые обнаружили самую тяжелую экзопланету
В районе созвездия Печи астрофизики обнаружили новую экзопланету с гигантской массой.
Live24 09:01
Общество
Ведущая «России 1» уволилась ради переезда в Италию
Ведущая программы «Утро России» на телеканале «Россия 1» Елена Ландер уволилась.
Lenta.ru вчера в 13:17
Технологии
В России создали «тамагочи для хакеров»
В России создали «тамагочи для хакеров» — специальный гаджет, который позволяет взломать множество вещей.
Ferra 11:50
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Музыка
Британская группа Hurts выступит в Иркутске в 2021 году
В 2021 году британская группа Hurts вновь выступит в Иркутске.
Твой Иркутск 07:05
Политика
Экс-президент Украины выступил за создание СЭЗ в Донбассе
Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что создание свободной экономической зоны в Донбассе может способствовать решению конфликта в регионе.
РИА Новости 08:35
Космос
Корабль Crew Dragon отстыкуется от МКС 2 августа
Американский космический корабль Crew Dragon, на борту которого будут находиться астронавты Даг Херли и Роберт Бенкен, отстыкуется от Международной космической станции 2 августа в 02:34 мск.
Накануне.Ru вчера в 20:43
Происшествия
В Москве студента из США приговорили к колонии за драку с полицейскими
РИА Новости 05:49
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
В Госдуме с одобрением отнеслись к идее продления выплаты детских пособий на август.
ToDay News Ufa 03:14