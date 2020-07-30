Финансы
Mockva.ruСобчак назвала идиотами россиян, которые держат сбережения в рублях
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак заявила, что россияне, которые держат свои сбережения в рублях внутри страны, идиоты. Об этом она написала в личном Telegram-канале.
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"Остались идиоты, которые держат деньги в рублях?": Ксения Собчак оскорбила россиян
Комсомольская правда09:24
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:23, Ашберн
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
В Госдуме с одобрением отнеслись к идее продления выплаты детских пособий на август.
ToDay News Ufa 03:14
Общество
Ведущая «России 1» уволилась ради переезда в Италию
Ведущая программы «Утро России» на телеканале «Россия 1» Елена Ландер уволилась.
Lenta.ru вчера в 13:17
Политика
Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
RT на русском 11:05
Политика
Экс-кандидат в президенты США умер от коронавируса
Бывший кандидат в президенты США Херман Кейн скончался от коронавирусной инфекции COVID-19 в возрасте 74 лет.
RT на русском 10:54
Политика
Россия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС
Брюссель не включил Россию в обновленную версию списка стран, с которыми Евросоюз готов открыть границы.
Коммерсантъ 09:52
Политика
Среди задержанных в Белоруссии боевиков есть члены батальона Прилепина
Писатель Захар Прилепин сообщил NEWS.ru, что среди задержанных под Минском боевиков ЧВК Вангера есть члены его батальона.
News.ru вчера в 09:34
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Политика
Кремль напомнил о непьющих белорусских мужчинах в России
«В России находится огромное количество белорусских мужчин в похожей одежде, которые также ведут себя нехарактерно, не употребляют алкоголь», — отметил Песков.
РБК 06:17
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41
Происшествия
Появились фото подозреваемой в расчленении тела рэпера Картрайта
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии жены рэпера Versus Battle Энди Картрайта, которую подозревают в расчленении его тела.
Известия 04:47
Футбол
«Зенит» намерен усилиться защитником сборной Турции
Санкт-Петербург, 30 июля 2020, 18:09 — REGNUM Руководство «Зенита» из Санкт-Петербурга намерено усилиться 25-летним центральным защитником «Фортуны» и сборной Турции Кааном Айханом.
REGNUM 11:09
Футбол
Шатов перешёл из «Зенита» в «Рубин» из-за недостатка игровой практики
Евро-футбол.ру 08:41
Космос
Россия запустила на МКС собственный интернет
РИА Новости 11:11
Политика
США раскритиковали Польшу за отказ возмещать ущерб жертвам нацистов
Госдеп США раскритиковал Польшу, Украину и ряд других европейских государств за невыполнение обязательств по возмещению ущерба жертвам нацистов.
Пятый канал 09:04
Происшествия
Президента «Нобель Ойл» задержали по делу о мошенничестве
В пресс-службе Басманного суда РБК сообщили, что Григорий Гуревич, председатель совета директоров и президент ООО «Нобель Ойл» и Сергей Шаповал, который в настоящее время не работает, обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
РБК 09:52
Шоу-бизнес
Ивлеева купила Lamborghini за 20 млн рублей
Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева купила Lamborghini Aventador. Об этом сообщает РЕН ТВ 29 июля.
Известия вчера в 12:26
Здоровье
В Алтайском крае выявили 121 новый случай заражения коронавирусом
Сто двадцать один человек заболел коронавирусом в Алтайском крае за сутки, число заражённых составило 8786, сообщают в региональном оперштабе.
РИА Новости 28 июля в 01:52
Политика
Путин заявил о замалчивании экологических проблем в Иркутской области
Экологические проблемы в городе Усолье-Сибирском Иркутской области долгие годы не решались, заявил президент Владимир Путин на совещании по ситуации в этом городе.
РБК 07:26
Общество
Собянин: Москва находится на минимальном уровне по коронавирусу
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица прошла пик заболевания коронавирусной инфекцией и находится на минимальном уровне.
RT на русском 09:34
Общество
Международное сообщество приступило к сборке реактора проекта ITER
В свою очередь Лихачев отметил, что начало сборки и монтажа токамака - важнейшее событие для всего термоядерного сообщества и для всей мировой науки.
Интерфакс 28 июля в 06:29
Игры
Поддержка VR появится в Microsoft Flight Simulator в конце 2020 года
Microsoft Flight Simulator получит поддержку VR-шлемов в конце 2020 года.
3DNews 04:17
Автоспорт
Тест на коронавирус Серхио Переса дал неоднозначный результат
Пилот команды "Формулы-1" "Рейсинг Пойнт" Серхио Перес пройдет повторное тестирование на коронавирус после неоднозначного результата теста на наличие инфекции, сообщается в микроблоге британской команды в Twitter.
РИА Новости 10:34
Политика
МИД России вернул Украине ноту из-за морского парада в Крыму
Россия вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за морского парада в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел.
РБК вчера в 08:44
Футбол
Артем Дзюба продлил контракт с «Зенитом» еще на два года
Нападающий ФК «Зенит» и сборной России Артем Дзюба продлил контракт с петербургским клубом сроком на два года.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 04:36
Политика
Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов
Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru 10:59
Политика
ЕС ввел санкции против граждан России и Китая за кибератаки
Евросоюз ввел санкции против структуры Главного разведуправления Генерального штаба Вооруженных сил РФ (бывшее ГРУ) и четырех граждан России — их обвиняют в кибератаках, сообщается на сайте Европейского совета.
Коммерсантъ 10:56
Политика
Трамп предложил отложить выборы президента США
Президент США Дональд Трамп выступил с инициативой о переносе очередных выборов главы государства, назначенных на 3 ноября 2020 года.
РБК 09:17