Финансы
Lenta.ruСобчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами
Телеведущая Ксения Собчак назвала идиотами россиян, которые держат свои сбережения в рублях внутри страны. Сообщение она опубликовала в своем Telegram-канале.
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Собчак назвала «идиотами» тех, кто хранит сбережения в рублях
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"Остались идиоты, которые держат деньги в рублях?": Ксения Собчак оскорбила россиян
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Водитель попавшего в ДТП в Крыму микроавтобуса работал нелегально
Необходимых документов для перевозки пассажиров у водителя микроавтобуса, который попал в ДТП на трассе «Таврида» в Крыму, не было.
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Ранее, 27 июля, цена золота на американской товарной бирже Comex приблизилась к историческому максимуму, превысив $1,9 тыс. за унцию впервые с 2011 года.
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Министерство иностранных дел Украины пока не видит оснований говорить о разрушении «нормандского формата» из-за письма заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака, в котором тот заявил о «бессмысленности» переговорного процесса по Донбассу на уровне советников.
Lenta.ru 04:44
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Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля
Курс доллара растет на 0,36% — до ₽73,38. Евро укрепляется к рублю девять торговых сессий подряд.
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«Манчестер Сити» предоставил CAS ложные доказательства
"Манчестер Сити" мог предоставить ложные доказательства в ходе заседаний CAS.Как сообщает источник со ссылкой на Der Spiegel, член правления "горожан" Джеймс Пирс предоставил неправдивую информацию в ходе рассмотрения дела о запрете на участие клуба в Лиге чемпионов.
Soccer.ru вчера в 15:44
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В Пермском крае за минувшие сутки было выявлено еще 70 новых случаев заражения коронавирусом.
ВЕТТА 03:23
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Отмечается, что в услугах игрока также заинтересованы "Марсель" и "Аугсбург".
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Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 482, общее количество инфицированных достигло 839 981.
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Родственники умершего больного ворвались в больницу в Саратове с требованием выдать труп
Несколько десятков человек, родственники умершего пациента устроили дебош в саратовской больнице.
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Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, которой является самым молодым руководителем региона в России, заразился коронавирусом.
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Прокурор попросил у суда новый приговор для Кокорина и Мамаева
«Прокурор просит отменить приговор суда и постановить новый со следующими изменениями: указать на забытый в приговоре пункт «а» части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершённое с применением предметов в качестве оружия), учесть в приговоре роль каждого осуждённого при нанесении телесных повреждений потерпевшим», — приводит слова судьи заседания РИА Новости.
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Пушков заявил о желании Польши выйти к Черному морю с помощью Украины
Сенатор Алексей Пушков считает, что при помощи «Люблинского треугольника» Польша рассчитывает выйти к Черному морю.
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Сообщения о якобы намерении поставить в армию Греции беспилотные летательные аппараты турецкого производства опровергла 30 июля пресс-служба Министерства национальной обороны Греции.
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Радаев пригрозил чиновникам прокуратурой за разрушенные ураганом дома
Валерий Радаев подчеркнул, что уже неоднократно указывал на то, что социальные объекты и жилые дома необходимо привести в порядок как можно быстрее.
Регион 64 04:52
Общество
Режим повышенной готовности в Заполярье продлили до 1 сентября
В Мурманской области режим повышенной готовности сохранится до 1 сентября.
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