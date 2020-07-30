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Lenta.ru
Lenta.ru

Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами

Телеведущая Ксения Собчак назвала идиотами россиян, которые держат свои сбережения в рублях внутри страны. Сообщение она опубликовала в своем Telegram-канале.В источнике
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Росбалт

Собчак обозвала идиотами людей, хранящих свои деньги в рублях

Росбалт06:07
Национальная служба новостей

Собчак назвала «идиотами» тех, кто хранит сбережения в рублях

Национальная служба новостей05:56
Lenta.ru

Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами

Lenta.ru05:53
Московский Комсомолец

Собчак назвала идиотами россиян, хранящих деньги в рублях

Московский Комсомолец05:25
URA.Ru

Собчак назвала идиотами всех, кто держит сбережения в рублях

URA.Ru05:23
Царьград

"А ещё остались идиоты?": Собчак разом оскорбила около 80% российских вкладчиков

Царьград04:54
АБН

Собчак неожиданно отреагировала на падение курса рубля

АБН04:35

В Кремле заявили об отсутствии в России юридического понятия ЧВК

«В России есть частные охранные предприятия — ЧОПы, частные охранные фирмы, а такого понятие как ЧВК в российском законодательстве нет», — сказал Песков, комментируя заявление Белоруссии о том, что задержанные россияне причастны к деятельности ЧВК «Вагнер».
Известия06:29
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Верховный суд отказался оправдать фигурантов «ростовского дела»

Верховный суд России сократил срок тюремного заключения Владиславу Мордасову и Яну Сидорову, осужденных в Ростове за организацию массовых беспорядков и участие в них (ч. 3 ст. 30, ч. 1 и ч. 2 ст. 212 УК РФ).
Коммерсантъ06:17
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Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ruвчера в 12:27
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Telegram подал властям ЕС антимонопольную жалобу на Apple

Антимонопольные власти Евросоюза намерены установить, злоупотребляет ли Apple доминирующим положением на рынке, требуя от разработчиков отчислять 30% от всех встроенных покупок в распространяемых через App Store приложениях, включая возобновляемые подписки.
Вести.Ru04:06
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Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Головинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии общего режима гражданина США Тревора Рида, который летом 2019 года в пьяном виде оказал сопротивление столичным полицейским при задержании.
Интерфакс05:47
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Ученые назвали очаги возникновения второй волны коронавируса

По оценкам проректора по перспективным проектам СПбПУ, соруководителя рабочей группы "Технет" Национальной технологической инициативы Алексея Боровкова, рост заболеваемости в Петербурге может быть обусловлен тем, что в город в начале сентября приедет большое количество иногородних студентов.
Российская газета05:58
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