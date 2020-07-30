«В России есть частные охранные предприятия — ЧОПы, частные охранные фирмы, а такого понятие как ЧВК в российском законодательстве нет», — сказал Песков, комментируя заявление Белоруссии о том, что задержанные россияне причастны к деятельности ЧВК «Вагнер».
Верховный суд России сократил срок тюремного заключения Владиславу Мордасову и Яну Сидорову, осужденных в Ростове за организацию массовых беспорядков и участие в них (ч. 3 ст. 30, ч. 1 и ч. 2 ст. 212 УК РФ).
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Антимонопольные власти Евросоюза намерены установить, злоупотребляет ли Apple доминирующим положением на рынке, требуя от разработчиков отчислять 30% от всех встроенных покупок в распространяемых через App Store приложениях, включая возобновляемые подписки.
По оценкам проректора по перспективным проектам СПбПУ, соруководителя рабочей группы "Технет" Национальной технологической инициативы Алексея Боровкова, рост заболеваемости в Петербурге может быть обусловлен тем, что в город в начале сентября приедет большое количество иногородних студентов.