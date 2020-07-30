Финансы

Lenta.ruLenta.ruСобчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами

Телеведущая Ксения Собчак назвала идиотами россиян, которые держат свои сбережения в рублях внутри страны. Сообщение она опубликовала в своем Telegram-канале.
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Ксения Собчак назвала идиотами россиян, которые хранят сбережения в рублях

News.ru06:57

Собчак назвала идиотами всех, кто держит сбережения в рублях

URA.Ru05:23

Собчак назвала «идиотами» тех, кто хранит сбережения в рублях

Национальная служба новостей05:56

Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами

Lenta.ru05:53

Собчак назвала идиотами россиян, хранящих деньги в рублях

Московский Комсомолец05:25

Собчак обозвала идиотами людей, хранящих свои деньги в рублях

Росбалт06:07

"А ещё остались идиоты?": Собчак разом оскорбила около 80% российских вкладчиков

Царьград04:54
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СБУ намерена экстрадировать из Белоруссии задержанных «украинцев»

Служба безопасности Украины (СБУ) намерена добиться экстрадиции задержанных в Белоруссии "граждан Украины".
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Шоу-бизнес

В Театре Луны сообщили об изменении состояния актрисы Кондулайнен

Самочувствие актрисы Елены Кондулайнен стало лучше, хотя она продолжает находиться в больнице под наблюдением врачей.
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Песков призвал меньше доверять YouTube и другим западным платформам

«Выход есть – не зависеть от западных платформ», – прокомментировал Песков информацию о блокировке аккаунта телеканала «Царьград» на YouTube.
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Политика

В Кремле назвали внутренним делом США вывод военных из Германии

Решение США вывести из Германии часть своих войск является исключительно их внутренним делом.
Аргументы и Факты 07:07
Здоровье

В Минздраве рассказали о снижении числа госпитализаций с коронавирусом

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что число госпитализаций пациентов с коронавирусом по стране в целом снижается с середины июня, однако растет в тех регионах, где игнорируют ограничительные меры.
Вести ФМ вчера в 13:46
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Происшествия

В Петербурге супругу украинского рэпера подозревают в расчленении мужа

В Петербурге задержали супругу украинского рэпера, которую подозревают в расчленении его тела.
РИА Новости 03:04
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Экономика

До 2024 года проблемные регионы получат по 5 млрд рублей на развитие

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что наиболее проблемные регионы до 2024 года получат по 5 млрд рублей на социально-экономическое развитие.
ТАСС 06:43
Общество

СМИ узнали об 1 тыс. застрявших в России детей от суррогатных матерей

"Дети растут, и им нужны их родители", — сказала Киркора, оценив общее число таких детей примерно в 1 тыс. Сотрудник санкт-петербургской компании, оказывающей услуги в сфере суррогатного материнства, полагает, что с февраля 2020 года в России родилось не меньше 600 детей, чьими биологическими родителями являются иностранцы.
РБК 06:11
Политика

В Кремле назвали инсинуацией утверждение о направлении россиян в Минск

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал инсинуациями утверждения о том, что из России в Белоруссию кого-то могли направлять для дестабилизации ситуации в союзном государстве.
РИА Новости 06:43
Общество

В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август

По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 01:37
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Шоу-бизнес

Александра Черно родила сына весом 3640 г и ростом 55 см

Стало известно, что частница «Дом-2» родила сына весом 3640 г и ростом 55 см. Беременная Александра Черно несколько дней мучилась в ожидании своего первенца, врачи дали ей 3 дня, чтобы родить самостоятельно.
Дни24 05:38
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Экономика

Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия 04:59
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Общество

В Минздраве сообщили о новом порядке медосмотра водителей

В результате Минздрав принял решение отложить введение новых правил проведения водительского медосмотра и доработать их.
Российская газета 03:04
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Футбол

Дмитрий Аполоник: Тренер Подпалый – это загадка

Спортивный журналист Дмитрий Аполоник прокомментировал для «Тульских новостей» вероятное назначение Сергея Подпалого на пост главного тренера «Арсенала».
Тульские новости 27 июля в 06:10
Политика

В Киеве неизвестные совершили нападение на журналистов

Киев, 30 июля 2020, 11:09 — REGNUM Боевики неонацистской организации «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали членов коллектива телеканала КРТ, вышедших на акцию протеста к зданию Национального совета по вопросам теле‑ и радиовещания Украины.
REGNUM 04:09
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Культура

В Ярославле открылась выставка Александра Петрова

Уникальные материалы творческого процесса Александра Петрова увидеть можно не часто: живописные работы созданы не на холстах или картоне, на хрупком стекле.
Городские новости (г. Ярославль) 02:34
Происшествия

В Подмосковье задержаны подозреваемые в вымогательстве блогеры

Газета.Ru 05:00
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Политика

Генерал ФСБ прокомментировал задержание в Крыму военного за госизмену

О задержании в Крыму российского военнослужащего сообщалось ранее 30 июля.
Lenta.ru 07:01
Происшествия

Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Интерфакс 05:47
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Хоккей

«Вашингтон» победил «Каролину», Овечкин и Кузнецов забили три гола

РИА Новости вчера в 19:08
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Политика

Путин заявил о замалчивании экологических проблем в Иркутской области

Экологические проблемы в городе Усолье-Сибирское Иркутской области долгие годы не решались, заявил на совещании президент Владимир Путин.
РБК 06:39
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Происшествия

Ефремова доставили в Пресненский суд Москвы

Актера Михаила Ефремова доставили в Пресненский суд Москвы, где состоится предварительное заседание по его делу.
ТАСС 07:03
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Политика

Бастрыкин поручил разобраться по факту драки депутатов в Ульяновске

«Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК России по Ульяновской области разобраться в обстоятельствах инцидента и оперативно доложить о результатах», — говорится, в частности, в релизе.
REGNUM 06:40
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Футбол

Геркус сообщил о переходе Кокорина в «Спартак»

Москва, 30 июля 2020, 13:51 — REGNUM Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что нападающий Александр Кокорин перешёл в «Спартак».
REGNUM 06:51
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Здоровье

В ВОЗ заявили о нескорой выработке иммунитета от коронавируса

Райан отметил, что коронавирус будет еще долгое время мучить людей. Справиться с ним может помочь как раз общий иммунитет.
Evo-rus.com 05:21
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Шоу-бизнес

Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию

Ведущая «Утро России» Елена Ландер приняла решение покинуть телеканал и переехать в Италию к семье.
CT news 04:04
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Политика

Путин обсудил с президентом Кипра ситуацию в Восточном Средиземноморье

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом ситуацию в Восточном Средиземноморье и перспективы кипрского урегулирования.
ТАСС 05:24
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Авто

«АвтоВАЗ» выпустил новый Lada Largus Cross Quest

Отечественный автопроизводитель официально начал поставки новой специальной версии универсала LADA Largus под названием Cross Quest.
SpeedMe 28 июля в 03:40
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Общество

Железнодорожный вокзал Иваново открылся после реконструкции

Вокзал Иваново является хорошим примером этих изменений.
РЖД-Партнер 06:16
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Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
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Собчак Ксения Анатольевна
Телеведущая
Российский политик, актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценаристка, продюсер кино и телевидения, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель и писательница. Член политсовета партии «Партия перемен».
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