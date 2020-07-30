Финансы
Paparazzi.ruКсения Собчак назвала идиотами всех, кто держит сбережения в рублях
Скандальная ведущая и журналистка Ксения Собчак не только ходит в дорогих нарядах и наслаждается шикарной жизнью, но и демонстрирует финансовую грамотность. После падения российской валюты, Ксения Собчак назвала всех, кто хранит сбережения в рублях, идиотами.
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Культура
В Ярославле открылась выставка Александра Петрова
Городские новости (г. Ярославль) 02:34
Армия и оружие
Модернизацию российского флота высоко оценили в Китае
В Китае оценили модернизацию ВМФ России на фоне военно-морского парада, который состоялся в Санкт-Петербурге и других городах, где расположены военно-морские базы.
Российская газета вчера в 03:14
Происшествия
СК возбудил дело об убийстве рэпера Энди Картрайта в Петербурге
Дело об убийстве возбуждено после обнаружения расчлененного тела мужчины в доме на Невском проспекте в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК.
РИА Новости 06:10
Экономика
Промсвязьбанк задумался о покупке санируемого банка «Роскосмоса»
В июле финансовый директор ПСБ Евгений Смирнов в интервью ТАСС говорил, что банк допускает покупку других кредитных организаций.
РБК 05:53
Политика
В Кремле прокомментировали ситуацию с задержанием россиян в Белоруссии
МИД Белоруссии уведомил посольство России в Минске о задержании россиян.
Известия 06:21
Финансы
Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля
Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже.
Газета.Ru 06:39
Политика
СНБО Украины призвал Белоруссию выдать задержанных граждан РФ
Кривонос считает, что выдача граждан РФ Украине позволит улучшить белорусско-украинские отношения, а также отобьёт желание «врагов» использовать Белоруссию как плацдарм для действий против Украины.
REGNUM 01:17
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
Происшествия
В Москве студента из США приговорили к колонии за драку с полицейскими
РИА Новости 05:49
Здоровье
Возможный рост заразившихся осенью не связан с началом учебного года
Отмечалось, что число заболевших коронавирусном может возрасти из-за начала занятий в вузах, когда в города приедут иногородние студенты.
Моя Москва.онлайн 06:03
Футбол
«Зенит» объявил о продлении контракта с Дзюбой
RT на русском 03:14
Космос
Аппарат Perseverance займется поиском возможных следов жизни на Марсе
Проведенные исследования говорят о том, что 3 млрд лет назад на Марсе существовала активная атмосфера, была вода и поверхность планеты обладала защитой от воздействия солнечной радиации, отметил Брайденстайн.
Известия 28 июля в 00:58
Происшествия
На Кубани выявили 98 новых носителей коронавируса
Краснодар, 30 июля 2020, 11:04 — REGNUM 98 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 30 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:04
Общество
Роман «Мастер и Маргарита» назван самым читаемым в российских колониях
Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» является самой популярной книгой в российских колониях.
Аргументы и Факты 06:08
Общество
В Минздраве сообщили о новом порядке медосмотра водителей
В результате Минздрав принял решение отложить введение новых правил проведения водительского медосмотра и доработать их.
Российская газета 03:04
Армия и оружие
Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27
В Минобороны Финляндии утверждали, что два российских Су-27 нарушили воздушное пространство страны.
Общественная служба новостей 28 июля в 12:55
Футбол
Вагнер Лав объяснил, почему сорвалось его возвращение в ЦСКА
Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав рассказал о причинах, по которым не состоялось его возвращение в ЦСКА.
Metaratings 06:15
Технологии
Telegram подал властям ЕС антимонопольную жалобу на Apple
Антимонопольные власти Евросоюза намерены установить, злоупотребляет ли Apple доминирующим положением на рынке, требуя от разработчиков отчислять 30% от всех встроенных покупок в распространяемых через App Store приложениях, включая возобновляемые подписки.
Вести.Ru 04:06
Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается
Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, но в ряде регионов останется сложной, заявил Владимир Путин на онлайн-совещании с главами ведомств и руководителями регионов.
РИА Новости вчера в 10:47
Политика
Кремль напомнил о непьющих белорусских мужчинах в России
«В России находится огромное количество белорусских мужчин в похожей одежде, которые также ведут себя нехарактерно, не употребляют алкоголь», — отметил Песков.
РБК 06:17
Наука
Археологи нашли месторождение сарсенов из второго кольца Стоунхенджа
Специалисты выяснили, что 52 сарсенов Стоунхенджа были добыты именно здесь, после того, как сравнили их химический и изотопный состав с образцами песчаника из каменоломни.
Evo-rus.com 03:08
Шоу-бизнес
В театре рассказали о здоровье Елены Кондулайнен
По словам Толмачевой, друзья и коллеги помогают актрисе, в театре переживают за нее.
Вести.Ru 05:17
Общество
В ФСБ заявили о задержании военного Черноморского флота за госизмену
В ФСБ России заявили, что в Севастополе был задержан военнослужащий Черноморского флота за государственную измену в пользу Украины.
RT на русском 02:37
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru 28 июля в 18:51
Политика
Кремль отверг упреки Дерипаски в недостаточной борьбе с санкциями
Все руководство страны и промышленность противодействуют антироссийским санкциям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Интерфакс 06:22
Происшествия
Суд арестовал боксера, участвовавшего в смертельной драке в Барнауле
Газета.Ru вчера в 16:57
Шоу-бизнес
Анна Седокова рассказала, как Янис Тимма уходил к ней из семьи
Певица Анна Седокова рассказала, как завязались их отношения с баскетболистом Янисом Тиммой.
Anews 04:32
Общество
В сенате США обвинили Ротенбергов в попытках обойти санкции
РИА Новости вчера в 17:32
Армия и оружие
Принадлежность задержанных в Белоруссии россиян к ЧВК Вагнера подтвердили
«Новая газета» подтвердила причастность 15 из 33 россиян, задержанных 29 июля в Белоруссии, к частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
Lenta.ru 06:13