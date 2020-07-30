Скандальная ведущая и журналистка Ксения Собчак не только ходит в дорогих нарядах и наслаждается шикарной жизнью, но и демонстрирует финансовую грамотность. После падения российской валюты, Ксения Собчак назвала всех, кто хранит сбережения в рублях, идиотами.

Ксения Собчак назвала идиотами всех, кто держит сбережения в рублях

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