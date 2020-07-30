Финансы

Lenta.ruLenta.ruСобчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами

Телеведущая Ксения Собчак назвала идиотами россиян, которые держат свои сбережения в рублях внутри страны. Сообщение она опубликовала в своем Telegram-канале.
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Ксения Собчак назвала идиотами россиян, которые хранят сбережения в рублях

News.ru06:57

Собчак обозвала идиотами людей, хранящих свои деньги в рублях

Росбалт06:07

Собчак назвала идиотами всех, кто держит сбережения в рублях

URA.Ru05:23

Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами

Lenta.ru05:53

Собчак назвала идиотами россиян, хранящих деньги в рублях

Московский Комсомолец05:25

Собчак назвала «идиотами» тех, кто хранит сбережения в рублях

Национальная служба новостей05:56

"А ещё остались идиоты?": Собчак разом оскорбила около 80% российских вкладчиков

Царьград04:54
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СК Белоруссии завел уголовное дело в отношении блогера Тихановского

Минск, 30 июля 2020, 14:54 — REGNUM По факту призывов к насильственным действиям в отношении сотрудников правоохранительных органов против мужа кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской блогера Сергея возбуждено уголовное дело.
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Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Вячеслав Володин, являющийся спикером нижней палаты парламента, дал поручение проверить российских политиков на наличие иностранного паспорта.
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что не затягивает суд

Москва, 30 июля 2020, 13:45 — REGNUM Сторона защиты актёра Михаила Ефремова не затягивает процесс.
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Общество

В столичном Спинальном центре откроется новый оперблок

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Общество

ФСИН составила топ-10 книг, популярных среди осужденных

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ составила рейтинг самых читаемых книг среди осужденных, на первом месте оказался роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
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Артем Дзюба подписал контракт с «Зенитом» еще на два года

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Геркус сообщил о переходе Кокорина в «Спартак»

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Новости о вероятном разводе певицы Аллы Пугачевой и комика Максима Галкина стали основным поводом для обсуждений в Сети.
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Ракета с марсоходом стартовала с космодрома в США

Ракета-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance стартовала с космодрома на мысе Канаверал.
RT на русском 08:05
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Общество

Роспотребнадзор: коронавирус погибает в воде за 72 часа

Почти все частицы коронавируса (90%) погибают в воде комнатной температуры за 24 часа, 99,9% — в течение 72 часов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор.
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Кремль напомнил о непьющих белорусских мужчинах в России

«В России находится огромное количество белорусских мужчин в похожей одежде, которые также ведут себя нехарактерно, не употребляют алкоголь», — отметил Песков.
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Общество

В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август

По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
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Шоу-бизнес

Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию

Ведущая «Утро России» Елена Ландер приняла решение покинуть телеканал и переехать в Италию к семье.
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Авто

HongQi впервые показал новый флагманский кроссовер E-HS9

Китайский концерн FAW представил новый внедорожник под своим суперлюксовым брендом HongQi.
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В Тернополе мужчина заболел коронавирусом в третий раз

Некоторые врачи уже заявляли о том, что переболевшие коронавирусом могут заразиться им вновь.
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Политика

«Накануне выборов Лукашенко показалось мало зачищенной им же „под ноль“ политической поляны»

Сам Лукашенко был о нем прекрасно осведомлен и никогда не чинил им препятствий.
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Политика

Арабские СМИ раскрыли план ПНС по выманиванию россиян в Ливию

Как заявили арабские СМИ со ссылкой на собственный источник в Триполи, россиян рассчитывали заманить в Триполи боевики незаконного ПНС (Правительства национального согласия) Ливии.
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Главным тренером тульского «Арсенала» назначен Сергей Подпалый

Тула, 30 июля 2020, 13:47 — REGNUM Главным тренером тульского «Арсенала» назначен Сергей Подпалый. Об этом 30 июля сообщают «Вести Тула».
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Путешествия

Россиянка поделилась впечатлениями после отдыха в Анапе: «Дыра еще та»

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Общество

Россиянам упростят выдачу субсидий на оплату ЖКХ

Правила выдачи россиянам субсидий на оплату ЖКХ с 2021 года будут упрощены, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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Экономика

Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
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Кино

«Я терпеть не могу фильмы, которые не заставляют меня думать»: Кристоферу Нолану — 50

Сегодня британскому режиссеру Кристоферу Нолану исполняется 50 лет.
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Киберспорт

В Epic Games Store появились достижения

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В Петербурге супругу украинского рэпера подозревают в расчленении мужа

В Петербурге задержали супругу украинского рэпера, которую подозревают в расчленении его тела.
РИА Новости 03:04
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Финансы

Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля

Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже.
Газета.Ru 06:39
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Политика

Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии

Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК 07:41
Политика

Бастрыкин поручил разобраться по факту драки депутатов в Ульяновске

«Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК России по Ульяновской области разобраться в обстоятельствах инцидента и оперативно доложить о результатах», — говорится, в частности, в релизе.
REGNUM 06:40
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Путин заявил о грузе экологических проблем в Иркутской области

Груз экологических проблем накапливался в городе Усолье-Сибирское Иркутской области долгие годы, заявил на совещании президент России Владимир Путин.
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Шоу-бизнес

Ивлеева купила спорткар за 20 миллионов рублей

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Хабаровский депутат внес законопроект о выборах губернатора

Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект о том, что претендентом на пост губернатора региона может быть только тот, кто прожил в крае не менее 10 лет.
РИА Новости 04:55
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Собчак Ксения Анатольевна
Телеведущая
Российский политик, актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценаристка, продюсер кино и телевидения, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель и писательница. Член политсовета партии «Партия перемен».
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