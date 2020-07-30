Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами
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Телеведущая Ксения Собчак назвала идиотами россиян, которые держат свои сбережения в рублях внутри страны. Сообщение она опубликовала в своем Telegram-канале.В источнике
Подробнее о событии
"Остались идиоты, которые держат деньги в рублях?": Ксения Собчак оскорбила россиян
Комсомольская правда30 июля в 09:24
Собчак назвала «идиотами» тех, кто хранит сбережения в рублях
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