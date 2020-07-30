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Lenta.ru
Lenta.ru

Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами

Телеведущая Ксения Собчак назвала идиотами россиян, которые держат свои сбережения в рублях внутри страны. Сообщение она опубликовала в своем Telegram-канале.В источнике
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Комсомольская правда

"Остались идиоты, которые держат деньги в рублях?": Ксения Собчак оскорбила россиян

Комсомольская правда30 июля в 09:24
URA.Ru

Собчак назвала идиотами всех, кто держит сбережения в рублях

URA.Ru30 июля в 05:23
Национальная служба новостей

Собчак назвала «идиотами» тех, кто хранит сбережения в рублях

Национальная служба новостей30 июля в 05:56
Lenta.ru

Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами

Lenta.ru30 июля в 05:53
Московский Комсомолец

Собчак назвала идиотами россиян, хранящих деньги в рублях

Московский Комсомолец30 июля в 05:25
Росбалт

Собчак обозвала идиотами людей, хранящих деньги в рублях

Росбалт30 июля в 06:07
Царьград

"А ещё остались идиоты?": Собчак разом оскорбила около 80% российских вкладчиков

Царьград30 июля в 04:54

Во Франции заявили об ускорении роста числа новых случаев коронавируса

Ранее в Главном управлении здравоохранении Франции сообщили, что несколько дней суточный прирост новых случаев коронавируса превышает 1 тыс. Однако французский премьер Жан Кастекс заявил, что Париж не пойдет на повторный карантин для всей страны.
Московский Комсомолецвчера в 16:34

Юран покинул пост главного тренера «Химок»

51-летний специалист был назначен главным тренером команды в конце января этого года, довел химчан до второго места в турнирной таблице ФНЛ и, соответственно, вывел в Премьер-лигу, а также сделал команду призером Олимп Кубка России - в финале красно-черные уступили петербургскому "Зениту" со счетом 0:1.
Газета.Ruвчера в 15:25

Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа

Исследовав химический состав сарсенов – больших песчаных блоков, используемых при возведении Стоунхенджа, ученые обнаружили, что все они были в один временный отрезок добыты в каменоломне Уэст-Вудс, которая находится в 25 километрах от древнего сооружения.
Заманавчера в 08:48
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Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Головинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии общего режима гражданина США Тревора Рида, который летом 2019 года в пьяном виде оказал сопротивление столичным полицейским при задержании.
Интерфакс30 июля в 05:47
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Турция объявила о передаче технологий российских С-400 США

Как сообщает ToDay News Ufа, министр обороны Турции также рассказал, что производство компонентов для F-35 все еще шло в Турции, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, а также несмотря на решение США исключить Турцию из участия в данном проекте.
ToDay News Ufaвчера в 07:06
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Гособвинение по делу Хачатурян представляет прокурор по делу Немцова

Государственное обвинение в Мосгорсуде по уголовному делу в отношении двух старших сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца, представляют два прокурора, передает ТАСС со ссылкой на одного из адвокатов девушек Алексея Паршина.
Газета.Ruвчера в 07:38
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Риск развития депрессии снизили инъекции ботокса

Один из авторов работы, профессор Калифорнийского университета в Сан-Диего Рубен Абагян рассказал, что в течение многих лет врачи наблюдали, что при проведении подкожных инъекций ботокса у пациентов становятся менее выражены депрессивные состояния.
РИА ОмскПрессвчера в 14:37
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