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Mockva.ru
Mockva.ru

Собчак назвала идиотами россиян, которые держат сбережения в рублях

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак заявила, что россияне, которые держат свои сбережения в рублях внутри страны, идиоты. Об этом она написала в личном Telegram-канале.В источнике
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Московский Комсомолец

Собчак назвала идиотами россиян, хранящих деньги в рублях

Московский Комсомолецвчера в 05:25
Росбалт

Собчак обозвала идиотами людей, хранящих деньги в рублях

Росбалтвчера в 06:07
Национальная служба новостей

Собчак назвала «идиотами» тех, кто хранит сбережения в рублях

Национальная служба новостейвчера в 05:56
Lenta.ru

Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами

Lenta.ruвчера в 05:53
Комсомольская правда

"Остались идиоты, которые держат деньги в рублях?": Ксения Собчак оскорбила россиян

Комсомольская правдавчера в 09:24
URA.Ru

Собчак назвала идиотами всех, кто держит сбережения в рублях

URA.Ruвчера в 05:23
Царьград

"А ещё остались идиоты?": Собчак разом оскорбила около 80% российских вкладчиков

Царьградвчера в 04:54

Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу

Первый президент Украины Леонид Кравчук, накануне возглавивший делегацию Киева на переговорах контактной группы по Донбассу, рассказал в интервью РБК-Украина о готовности идти на компромиссы в вопросе разрешения конфликта.
Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу
РИА Новости23:29
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Минфин продлит возможность вывода дивидендов за рубеж без налогов

В конце мая Минфин опубликовал законопроект, который практически сводил на нет возможности для так называемого «сквозного подхода», когда промежуточные звенья в виде офшоров между компанией, выплачивающей дивиденды, и конечным их получателем, например физическим лицом, платящим налоги в России, во внимание не принимаются.
РБК23:01