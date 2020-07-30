Финансы
Южный ФедеральныйСобчак считает идиотами россиян, которые хранят сбережения в рублях
Ксения Собчак в своем Telegram-канале назвала россиян идиотами. Так она высказалась о тех людях, которые хранят свои сбережения внутри страны в рублях.
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Собчак назвала «идиотами» тех, кто хранит сбережения в рублях
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"Остались идиоты, которые держат деньги в рублях?": Ксения Собчак оскорбила россиян
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Кокорин и Мамаев прибыли в Мосгорсуд для рассмотрения их жалобы
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в пятницу в Мосгорсуд для рассмотрения их жалобы на приговор, передает корреспондент ТАСС из здания суда.
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Напомним, в ноябре прошлого года Минздрав планировал изменить правила медосвидетельствования водителей, увеличив объем исследований.
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Разлив топлива в Норильске: двоих фигурантов отпустили из-под стражи
Двум из четырех фигурантов дела о разливе дизельного топлива на Норильской ТЭЦ-3 изменена мера пресечения на домашний арест, двум другим фигурантам арест продлен до 30 сентября, передает ТАСС.
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Как сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на представителя МЭР, в ведомстве разработали собственный план восстановления экономики.
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Ещё один космический интернет: Amazon получила разрешение на запуск более 3200 интернет-спутников
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Путин поручил оптимизировать процесс получения российского гражданства
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ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
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Крупнейшие российские банки захотели получить право брать деньги со счетов россиян без спроса, если с его владельцем долгое время не удается выйти на связь и обновить о нем сведения.
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