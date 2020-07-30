Финансы

Южный ФедеральныйЮжный ФедеральныйСобчак считает идиотами россиян, которые хранят сбережения в рублях

Ксения Собчак в своем Telegram-канале назвала россиян идиотами. Так она высказалась о тех людях, которые хранят свои сбережения внутри страны в рублях.
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Собчак назвала идиотами россиян, хранящих деньги в рублях

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"А ещё остались идиоты?": Собчак разом оскорбила около 80% российских вкладчиков

Царьградвчера в 04:54
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Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму

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Культура

«Игру престолов» назвали лучшим сериалом XXI века

Сериал HBO «Игра престолов» назвали лучшим в XXI веке.
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Кино

«Зулейха открывает глаза» признан лучшим сериалом 2020 года

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Религия

Володин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам

Курбан-байрам (по-арабски - Ид аль-адха, праздник жертвоприношения) отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря Зуль-хиджа (в 2020 году он наступает с заходом солнца 30 июля) и знаменует собой завершение хаджа - паломничества мусульман в Мекку.
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Шоу-бизнес

Максим Фадеев показал совместное фото с 20-летней женой

На последнем же снимке, которым поделился Фадеев в своем микроблоге, его с женой вообще невозможно узнать.
7Дней.ру вчера в 16:40
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Происшествия

Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому

Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
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Общество

На орбите обнаружили 175 обломков бака российского «Фрегата»

Отмечается, что, согласно данным военных США, обломки находятся на орбитах с минимальными высотами от 230 до 1074 км и максимальными — от 305 до 6051 км. В "Роскосмосе" сообщали, что сбрасываемые баки разгонного блока "Фрегат-СБ" разрушились на орбите утром 8 мая.
RT на русском 00:42
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Происшествия

Следствие возбудило уголовное дело об убийстве рэпера Энди Картрайта

Следственный комитет России после обнаружения в Санкт-Петербурге расчлененного тела рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко) возбудил дело об убийстве.
Газета.Ru вчера в 05:47
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Экономика

Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия вчера в 04:59
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Политика

Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России

В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
Ведомости 29 июля в 08:40
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Происшествия

ФСБ ликвидировала в Волгоградской области ячейку исламистов

Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией разгромили действовавшую в Волгоградской области ячейку исламистов из международной экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
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Бывшая американская актриса и фотомодель, а ныне супруга принца Гарри Меган Маркл проиграла суд против четырех новостных изданий.
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Экономика

Минфин планирует сократить финансирование «Роскосмоса»

В приложении, касающемся космических программ, сообщается, что в каждый год в течение 2021–2023 гг. расходы по космическим программам могут быть сокращены примерно на 20 млрд руб.
Ведомости вчера в 17:06
Политика

В сенат США внесен законопроект о ежегодной военной помощи Украине

Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение $300 млн Украине в качестве военной помощи, в том числе на предоставление летального оружия.
Известия вчера в 19:35
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Путешествия

Ростуризм назвал новые правила получения кешбэка за поездки по России

22 июля премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что для восстановления туристической отрасли в стране будет реализована программа кешбэка за туры по России — отдыхающим будет возвращено от 5 тыс. до 15 тыс. руб. в зависимости от стоимости поездки.
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Экономика

Мантуров оценил снижение промпроизводства в РФ в 4-5%

Промпроизводство в России по итогам 2020 года может снизиться на 4–5% при сохранении июньской динамики или даже остаться примерно на уровне 2019 года, если не будет второй волны коронавируса.
Известия 02:27
Футбол

Кокорин и Мамаев прибыли в Мосгорсуд для рассмотрения их жалобы

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в пятницу в Мосгорсуд для рассмотрения их жалобы на приговор, передает корреспондент ТАСС из здания суда.
ТАСС 03:00
Общество

Минздрав уточнил правила прохождения медосмотра водителей

Напомним, в ноябре прошлого года Минздрав планировал изменить правила медосвидетельствования водителей, увеличив объем исследований.
Накануне.Ru вчера в 04:55
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Общество

За сутки коронавирусом в Саратовской области заболели 99 человек

По данным оперштаба на 09:00, четверга, 30 июля в Саратовской области еще у 99 человек лабораторно подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com вчера в 02:28
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Политика

Экс-глава Приморья Тарасенко назначен врио главы правительства Якутии

Господин Тарасенко перешел с должности замруководителя Федерального агентства морского и речного транспорта, а ранее, в 2017–2018 годах, исполнял обязанности губернатора Приморского края вместо ушедшего в отставку Владимира Миклушевского.
Коммерсантъ 00:31
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Происшествия

Разлив топлива в Норильске: двоих фигурантов отпустили из-под стражи

Двум из четырех фигурантов дела о разливе дизельного топлива на Норильской ТЭЦ-3 изменена мера пресечения на домашний арест, двум другим фигурантам арест продлен до 30 сентября, передает ТАСС.
Вести.Ru 01:55
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Общество

Минэкономразвития отклонило инициативу Навального по поддержке граждан и экономики

Как сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на представителя МЭР, в ведомстве разработали собственный план восстановления экономики.
Эхо Москвы вчера в 20:05
Политика

ЕС ввел новые санкции против России, Китая и КНДР из-за кибератак

В Официальном журнале ЕС говорится, что санкции введены против Алексея Минина, Алексея Моренеца, Евгения Серебрякова и Олега Сотникова.
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Единоборства

Боец UFC Валиев раскритиковал Яна за оскорбление Орловского

Российский боец смешанных единоборств Тимур Валиев прокомментировал конфликт обладателя пояса в легчайшем весе Петра Яна и экс-чемпиона тяжёлого дивизиона Андрея Орловского.
RT на русском вчера в 08:43
Космос

Ещё один космический интернет: Amazon получила разрешение на запуск более 3200 интернет-спутников

Федеральная комиссия по связи США (FCC) дала в четверг интернет-компании Amazon разрешение на реализацию проекта Kuiper, в рамках которого будет выведено на орбиту 3236 спутников для создания глобальной спутниковой сети по обеспечению широкополосного доступа в Интернет жителям удалённых регионов Земли.
3DNews 02:25
Политика

Путин поручил оптимизировать процесс получения российского гражданства

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 октября проработать вопрос оптимизации получения иностранцами российского гражданства, сообщается на сайте Кремля.
РИА Новости 02:53
Экономика

90% просроченных кредитов во время пандемии остались проблемными

Почти 90% кредитов, по которым была задолженность в апреле (еще в разгар пандемии), остались проблемными, то есть люди не вернулись к нормальному графику платежей.
Коммерсантъ 29 июля в 02:49
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Общество

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В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 15:18
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Общество

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru вчера в 15:31
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Экономика

Банки захотели брать деньги со счетов россиян без спроса

Крупнейшие российские банки захотели получить право брать деньги со счетов россиян без спроса, если с его владельцем долгое время не удается выйти на связь и обновить о нем сведения.
Lenta.ru 01:48
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Собчак Ксения Анатольевна
Телеведущая
Российский политик, актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценаристка, продюсер кино и телевидения, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель и писательница. Член политсовета партии «Партия перемен».
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