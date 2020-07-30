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Lenta.ru
Lenta.ru

Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами

Телеведущая Ксения Собчак назвала идиотами россиян, которые держат свои сбережения в рублях внутри страны. Сообщение она опубликовала в своем Telegram-канале.В источнике
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Lenta.ru

Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами

Lenta.ruвчера в 05:53
Росбалт

Собчак обозвала идиотами людей, хранящих деньги в рублях

Росбалтвчера в 06:07
Национальная служба новостей

Собчак назвала «идиотами» тех, кто хранит сбережения в рублях

Национальная служба новостейвчера в 05:56
Комсомольская правда

"Остались идиоты, которые держат деньги в рублях?": Ксения Собчак оскорбила россиян

Комсомольская правдавчера в 09:24
Московский Комсомолец

Собчак назвала идиотами россиян, хранящих деньги в рублях

Московский Комсомолецвчера в 05:25
URA.Ru

Собчак назвала идиотами всех, кто держит сбережения в рублях

URA.Ruвчера в 05:23
Царьград

"А ещё остались идиоты?": Собчак разом оскорбила около 80% российских вкладчиков

Царьградвчера в 04:54
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На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ

"При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении.
На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ
Российская газета08:23
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Названо условие, при котором Россия начнет поставлять оружие в Донбасс

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников рассказал, что может вынудить Россию задуматься о поставках оружия Донбассу.
Газета.Ru06:26
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Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила о прекращении работы с чемпионкой Европы Аленой Косторной, спортсменка перейдет в группу фигуриста Евгения Плющенко.
РИА Новости09:09
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Белоруссия передала Украине список задержанных граждан России

Киев, 31 июля 2020, 13:43 — REGNUM МИД Белоруссии передал в Киев список задержанных граждан России с просьбой проверить их на причастность к совершению преступлений на украинской территории, в частности — участвовали ли они в боевых действиях в Донбассе.
REGNUM06:43
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Суд арестовал шестерых задержанных ФСБ по подозрению в экстремизме

«Постановлением Центрального районного суда Волгограда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 28 сентября одного подозреваемого в организации на территории Волгоградской области экстремистской ячейки и пятерых подозреваемых участников этой ячейки», — приводит ТАСС слова руководителя объединённой пресс-службы судов Волгоградской области Екатерины Вальковской.
RT на русском09:41
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Банки предложили списывать средства с неактивных счетов россиян

Российские банки хотели бы получить право списывать средства со счетов клиентов, которые не выходят на связь, из-за чего сведения о них невозможно обновить, рассказал РИА Новости директор департамента финансового мониторинга банка Александр Поляков.
РИА Новости10:45
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После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась с подписчиками новостью о том, что теперь она работает на телеканале СТС в новой передаче, где уже успела примерить на себя множество образов.
CT newsвчера в 13:41
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Задержаны трое участников погрома в саратовской больнице

Напомним, вчера вечером в Саратовскую городскую клиническую больницу № 1 ворвалась группа агрессивно настроенных граждан численностью в два десятка человек, устроила дебош и требовала выдачи тела умершего родственника.
Взгляд-инфо03:01
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Дегтярев ответил на расследование Навального

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал, что его родители на нажитые сбережения купили участок под Москвой и построили дом, который политик Алексей Навальный в расследовании оценил в 100 млн рублей.
Интерфакс09:11
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