Финансы
Lenta.ruСобчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами
Телеведущая Ксения Собчак назвала идиотами россиян, которые держат свои сбережения в рублях внутри страны. Сообщение она опубликовала в своем Telegram-канале.
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"Остались идиоты, которые держат деньги в рублях?": Ксения Собчак оскорбила россиян
Комсомольская правда09:24
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 14:44, Ашберн
Футбол
Ребров посетил базу киевского «Динамо». Почему — неизвестно
Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров посетил базу киевского «Динамо», сообщает football.ua со ссылкой на эфир «Футбол 1». Отмечается, что 46-летний специалист просматривал юношескую команду киевлян, но причины его приезда неизвестны.
Спорт-Экспресс 13:59
Футбол
Полузащитник «Зенита» Оздоев может покинуть клуб
Газета.Ru 14:24
Происшествия
31-летний башкир жестоко убил жену на глазах у дочерей и прохожих
В Челябинской области 31-летний житель башкирского села Новобелокатай Александр Алексеев жестоко расправился с женой Оксаной на глазах у дочерей.
Газета.Ru 06:10
Политика
Россия требует допустить консулов к задержанным в Белоруссии россиянам
МИД России требует допустить консулов к задержанным в Белоруссии россиянам, говорится в заявлении министерства.
Газета.Ru 14:04
Гаджеты
Флагман Huawei Mate 40 Pro показали на рендере
Megaobzor.com 02:32
Происшествия
Ефремов доставлен в Пресненский суд Москвы
Москва, 30 июля 2020, 14:36 — REGNUM Актёр Михаил Ефремов, обвиняемый в совершении ДТП с гибелью человека, доставлен в Пресненский суд Москвы.
REGNUM 07:36
Общество
Белорусские пенсионеры получат пенсии сразу перед выборами — и с надбавкой
Минтруда никак не связывает данное решение с президентскими выборами, которые должны пройти в Белоруссии 9 августа.
ИА Красная Весна вчера в 13:47
Происшествия
Стаса Барецкого арестовали на 5 суток за неповиновение полиции
Скандальный актер и шоумен Стас Барецкий насолил инспекторам ГИБДД и отправился под арест на 5 суток.
КП - Санкт-Петербург 14:06
Шоу-бизнес
Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию
Ведущая «Утро России» Елена Ландер приняла решение покинуть телеканал и переехать в Италию к семье.
CT news 04:04
Общество
Сенат США заподозрил Ротенбергов в обходе санкций
Комитет Сената США по внутренней безопасности заподозрил российских бизнесменов Аркадия и Бориса Ротенбергов в использовании рынка произведений искусства для обхода американских санкций.
Политика Сегодня 02:04
Футбол
Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»
Газета.Ru 12:34
Политика
Среди задержанных в Белоруссии боевиков есть члены батальона Прилепина
Писатель Захар Прилепин сообщил NEWS.ru, что среди задержанных под Минском боевиков ЧВК Вангера есть члены его батальона.
News.ru вчера в 09:34
Политика
Генерал-майор ФСБ оценил поимку в Белоруссии россиян из ЧВК Вагнера
Генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов оценил поимку силовиками Белоруссии 33 россиян, которых называют членами частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
Lenta.ru вчера в 13:06
Экономика
Два здания завода «Ангстрем-Т» продали «с молотка» за 355 млн рублей
Получившая контроль над «Ангстрем-Т» госкорпорация ВЭБ.РФ выкупает имущество банкротящегося завода, чтобы затем передать его государству для возобновления производства там микроэлектроники.
Зеленоград24 03:19
Политика
Кандидат в президенты Белоруссии: ситуация с «вагнеровцами» страшная
Власти Белоруссии связали дело о задержанных гражданах России с делом блогера Сергея Тихановского, заявила кандидат в президенты Белоруссии и жена блогера Светлана Тихановская 30 июля на митинге в Минске.
ИА Красная Весна 14:31
Общество
Калининград стал пилотным в изучении иммунитета к коронавирусу
«Калининградская область вошла в число регионов, где стартует пилотный проект по научному исследованию, оценке популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции», - сообщила Елена Бабура, руководитель Управление Роспотребнадзора по Калининградской области.
Русский Запад 28 июля в 10:48
Экономика
Путин пообещал выделить Иркутской области 10 млрд рублей
Кобзев пояснил, что в рамках соглашения с Минфином России Иркутская область должна сократить свои расходы на 22 млрд руб. Однако, по словам губернатора, регион в состоянии урезать бюджет только на 10-12 млрд.
Газета.Ru 14:22
Общество
Назвали ягоду, которая способствует похудению
Ольга Кондратенко, диетолог-нутрициолог Елизаветинской больницы, рассказала о пользе вишни для похудения.
Рамблер 14:11
Общество
В Волгоградской области ожидаются грозы и шквалистый ветер
В пятницу и субботу на этой неделе порывы ветра будут достигать 20-24 м / с. Спасатели призывают жителей области проявлять осторожность.
Evo-rus.com 11:17
Здоровье
В Пермском крае выявили еще 72 случая заражения коронавирусом
В Прикамье выявили еще 72 случая заражения COVID-19 за сутки, сообщает Роспотребнадзор. Общее число заболевших в регионе достигло 5794.
В курсе.ру 03:37
Общество
В России инвалиды смогут получать ежемесячные выплаты беззаявительно
Выплата назначается с момента признания гражданина инвалидом и назначается в течение десяти дней с момента поступления в реестр сведений об инвалидности.
Севастополь.ру 11:43
Происшествия
С кладбища в Польше похитили скульптуру маршала Рокоссовского
Неизвестные украли с муниципального кладбища в Легнице на западе Польши скульптуру советского и польского маршала Константина Рокоссовского.
Коммерсантъ 14:12
Происшествия
Появились фото подозреваемой в расчленении тела рэпера Картрайта
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии жены рэпера Versus Battle Энди Картрайта, которую подозревают в расчленении его тела.
Известия 04:47
Культура
Интервью: Хабаровск своими глазами
Удивительные тоже истории рассказывают люди про то, как он поехал в какой-то райцентр в 900 километрах от Хабаровска.
Эхо Москвы вчера в 12:16
Космос
NASA запустило к Марсу марсоход
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 30 июля запустило ракету-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity на борту.
РБК 10:11
Футбол
«Манчестер Сити» подписал защитника «Мехелена» Каборе
Ближайший сезон 19-летний футболист проведет в «Мехелене» на правах аренды. Бельгийский клуб подписал Каборе в августе 2019 года.
Бомбардир.ру 02:53
Технологии
Россиян предостерегли от использования устройств с микрофоном
Хакеры смогут получить запись голоса владельца, чтобы потом использовать в своих целях, например для размещения контекстной рекламы.
Evo-rus.com 01:39