Финансы

Lenta.ruLenta.ruСобчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами

Телеведущая Ксения Собчак назвала идиотами россиян, которые держат свои сбережения в рублях внутри страны. Сообщение она опубликовала в своем Telegram-канале.
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"Остались идиоты, которые держат деньги в рублях?": Ксения Собчак оскорбила россиян

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Собчак назвала «идиотами» тех, кто хранит сбережения в рублях

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"А ещё остались идиоты?": Собчак разом оскорбила около 80% российских вкладчиков

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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:39, Ашберн
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Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе

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В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке

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Ведущая программы «Утро России» на телеканале «Россия 1» Елена Ландер уволилась.
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Белоруссия усилила охрану границы с Россией и Украиной

Белоруссия усилила охрану своей границы с Россией и Украиной. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Госпогранкомитета.
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Адвокат Ефремова заявил, что актер не страдает алкоголизмом

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Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии

Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
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Политика

Кравчук возглавит делегацию Украины на переговорах по Донбассу

Первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить делегацию в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу вместо Леонида Кучмы.
Lenta.ru 07:34
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Политика

Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов

Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
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Грант о «Челси»: «Абрамович сослал бы меня в Сибирь за 4-е место»

В сезоне-2007/08 «Челси» под руководством Гранта занял 2-е место в АПЛ и вышел в финал Лиги чемпионов.
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31-летний башкир жестоко убил жену на глазах у дочерей и прохожих

В Челябинской области 31-летний житель башкирского села Новобелокатай Александр Алексеев жестоко расправился с женой Оксаной на глазах у дочерей.
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Суд отказался раскрывать биографии прокуроров из сталинских «троек»

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В Госдуме поддержали отказ Минпросвещения РФ от идеи сделать обязательным ЕГЭ по иностранному языку.
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На Донбассе умерли трое оккупантов

На Донбассе в зоне оккупационной операции с начала недели умерли трое украинских военных.
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Происшествия

Семь домов на севере Москвы остались без газа из-за повреждения трубы

РБК 12:42
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Футбол

Интерес к Семаку проявляют «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар»

По данным «СЭ», среди возможных претендентов — «Спартак», где работает бывший гендиректор экс-команды Семака «Уфы» Шамиль Газизов, «Краснодар» и «Локомотив», где был интерес к Семаку еще до перехода в «Зенит».
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Хельмут Марко: Меня беспокоит скорость Racing Point

Спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко ожидает, что на двух предстоящих этапах, которые пройдут в Сильверстоуне, команда Racing Point будет серьезным соперником.
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Консорциум из Саудовской Аравии отказался от покупки «Ньюкасла»

Консорциум, принадлежащий семье короля Саудовской Аравии, отказался от покупки "Ньюкасла".
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Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
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Туристы предупредили о проблемах с отдыхом в Турции

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Рубль дешевеет: ждать ли повторения «черного августа»

Многим памятен "черный август" 1998 года, люди боятся повторения.
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Правительство упростит порядок получения субсидий на оплату ЖКХ

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что порядок получения субсидий на оплату ЖКХ будет упрощен, передает ТАСС.
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Бывший кандидат в президенты США от Республиканской партии Херман Кейн скончался от осложнений после заражения коронавирусом, сообщил в четверг представитель политика Дэн Калабрезе.
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В ВОЗ назвали причину новых вспышек COVID-19 в Европе

Новые вспышки COVID-19 в ряде стран Европы и северного полушария связаны с тем, что молодые люди снизили бдительность в летний период, заявил на брифинге в четверг генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
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Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России

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Главная соперница Лукашенко поделилась мнением о белорусизации и русском языке

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На сделанном NASA снимке Солнца замечен странный объект

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Отмечалось, что санкции против России и КНР из-за хакерских атак станут первым применением санкционного режима ЕС для предотвращения кибератак, в рамках которого могут быть введены запреты на поездки и заморожены активы.
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Собчак Ксения Анатольевна
Телеведущая
Российский политик, актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценаристка, продюсер кино и телевидения, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель и писательница. Член политсовета партии «Партия перемен».
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