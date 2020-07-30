Финансы
Lenta.ruСобчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами
Телеведущая Ксения Собчак назвала идиотами россиян, которые держат свои сбережения в рублях внутри страны. Сообщение она опубликовала в своем Telegram-канале.
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"Остались идиоты, которые держат деньги в рублях?": Ксения Собчак оскорбила россиян
Комсомольская правда09:24
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:39, Ашберн
Политика
Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
RT на русском 11:05
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com 12:41
Происшествия
В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке
В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru 12:38
Общество
Ведущая «России 1» уволилась ради переезда в Италию
Ведущая программы «Утро России» на телеканале «Россия 1» Елена Ландер уволилась.
Lenta.ru вчера в 13:17
Политика
Белоруссия усилила охрану границы с Россией и Украиной
Белоруссия усилила охрану своей границы с Россией и Украиной. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Госпогранкомитета.
BFM.ru 10:21
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер не страдает алкоголизмом
Артист Михаил Ефремов не страдает алкоголизмом, хотя иногда и выпивает. Об этом ТАСС заявил его адвокат Эльман Пашаев.
ТАСС 10:12
Политика
Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии
Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК 07:41
Политика
Кравчук возглавит делегацию Украины на переговорах по Донбассу
Первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить делегацию в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу вместо Леонида Кучмы.
Lenta.ru 07:34
Политика
Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов
Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru 10:59
Футбол
Грант о «Челси»: «Абрамович сослал бы меня в Сибирь за 4-е место»
В сезоне-2007/08 «Челси» под руководством Гранта занял 2-е место в АПЛ и вышел в финал Лиги чемпионов.
Sports.ru 13:27
Происшествия
31-летний башкир жестоко убил жену на глазах у дочерей и прохожих
В Челябинской области 31-летний житель башкирского села Новобелокатай Александр Алексеев жестоко расправился с женой Оксаной на глазах у дочерей.
Газета.Ru 06:10
Общество
Суд отказался раскрывать биографии прокуроров из сталинских «троек»
Тверской суд Москвы встал на сторону Генпрокуратуры в вопросе раскрытия информации об 11 советских прокурорах, которые входили в "тройки" НКВД.
Газета.Ru 11:19
Общество
В Госдуме поддержали отказ от обязательного ЕГЭ по иностранному языку
В Госдуме поддержали отказ Минпросвещения РФ от идеи сделать обязательным ЕГЭ по иностранному языку.
Газета.Ru 07:01
Армия и оружие
На Донбассе умерли трое оккупантов
На Донбассе в зоне оккупационной операции с начала недели умерли трое украинских военных.
Rusvesna.su 13:20
Футбол
Интерес к Семаку проявляют «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар»
По данным «СЭ», среди возможных претендентов — «Спартак», где работает бывший гендиректор экс-команды Семака «Уфы» Шамиль Газизов, «Краснодар» и «Локомотив», где был интерес к Семаку еще до перехода в «Зенит».
Спорт-Экспресс 11:59
Автоспорт
Хельмут Марко: Меня беспокоит скорость Racing Point
Спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко ожидает, что на двух предстоящих этапах, которые пройдут в Сильверстоуне, команда Racing Point будет серьезным соперником.
Autosport.com.ru вчера в 06:39
Футбол
Консорциум из Саудовской Аравии отказался от покупки «Ньюкасла»
Консорциум, принадлежащий семье короля Саудовской Аравии, отказался от покупки "Ньюкасла".
Газета.Ru 11:51
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41
Путешествия
Туристы предупредили о проблемах с отдыхом в Турции
Ruposters.ru 10:21
Финансы
Рубль дешевеет: ждать ли повторения «черного августа»
Многим памятен "черный август" 1998 года, люди боятся повторения.
РИА Новости 01:00
Общество
Правительство упростит порядок получения субсидий на оплату ЖКХ
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что порядок получения субсидий на оплату ЖКХ будет упрощен, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:27
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Политика
Экс-кандидат в президенты США умер от последствий коронавируса
Бывший кандидат в президенты США от Республиканской партии Херман Кейн скончался от осложнений после заражения коронавирусом, сообщил в четверг представитель политика Дэн Калабрезе.
Интерфакс 12:28
Общество
В ВОЗ назвали причину новых вспышек COVID-19 в Европе
Новые вспышки COVID-19 в ряде стран Европы и северного полушария связаны с тем, что молодые люди снизили бдительность в летний период, заявил на брифинге в четверг генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 12:06
Экономика
ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%
ВВП Соединенных Штатов во втором квартале 2020 года упал на 32,9% против ожидаемых 34,7%, передает CNBC.
Газета.Ru 08:53
Политика
Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России
В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
Ведомости вчера в 08:40
Политика
Главная соперница Лукашенко поделилась мнением о белорусизации и русском языке
Кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская в интервью «Ленте.ру» поделилась мнением о белорусизации и русском языке.
Lenta.ru 12:43
Космос
На сделанном NASA снимке Солнца замечен странный объект
Актуальные Новости 28 июля в 12:01
Политика
ЕС ввел санкции против граждан России и Китая из-за кибератак
Отмечалось, что санкции против России и КНР из-за хакерских атак станут первым применением санкционного режима ЕС для предотвращения кибератак, в рамках которого могут быть введены запреты на поездки и заморожены активы.
Ведомости 12:27