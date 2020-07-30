Финансы
Lenta.ruСобчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами
Телеведущая Ксения Собчак назвала идиотами россиян, которые держат свои сбережения в рублях внутри страны. Сообщение она опубликовала в своем Telegram-канале.
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"Остались идиоты, которые держат деньги в рублях?": Ксения Собчак оскорбила россиян
Комсомольская правда09:24
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Ученые назвали более серьезную угрозу, чем пандемия коронавируса.
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Роберт Паттинсон рассказал о пробах на роль Эдварда Каллена: «Худшее решение в жизни»
В последние несколько лет Роберт Паттинсон зарекомендовал себя как разносторонний актер, которому по плечу роли не только в популярных франшизах, но и в артхаусном кино.
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Студия Wargaming.net разблокирует некоторых забаненных навсегда пользователей World of Tanks в честь десятилетия игры.
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После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС
Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась с подписчиками новостью о том, что теперь она работает на телеканале СТС в новой передаче, где уже успела примерить на себя множество образов.
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Задержанных в Белоруссии россиян подозревают в подготовке массовых беспорядков.
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Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов
Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru 10:59
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Концерн "АвтоВАЗ" модернизировал двигатель на 1,8 литра, который используется для оснащения автомобилей семейства Lada Vesta и "пятидверок" XRay.
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Политика
В Минске прошел многотысячный митинг в поддержку Тихановской
Многотысячный агитационный пикет кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской проходит в Минске при усиленных мерах безопасности, передает корреспондент РИА Новости.
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Компания Samsung анонсировала новый смартфон Samsung Galaxy M31s. Его уже окрестили улучшенной версией модели M30s.
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Путин поручил решить экологическую проблему в Усолье-Сибирском
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Ученые обнаружили самую тяжелую экзопланету
В районе созвездия Печи астрофизики обнаружили новую экзопланету с гигантской массой.
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Наркотиков не нашли в крови погибшего рэпера Энди Картрайта
Первичный анализ показал, что в организме погибшего рэпера Энди Картрайта не найдены следы наркотиков.
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Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России
В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
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Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
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Библиотека № 171 ждет в гости юных чародеев
Ждем наших юных магов и чародеев в гости, - пригласили сотрудники библиотеки № 171.
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Туристы предупредили о проблемах с отдыхом в Турции
Ruposters.ru 10:21
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Собянин дал прогноз по заболеваемости COVID-19 в Москве
Москва находится на минимальном уровне по заболеваемости COVID-19.
Ведомости 11:44