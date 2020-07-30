Финансы

Lenta.ruLenta.ruСобчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами

Телеведущая Ксения Собчак назвала идиотами россиян, которые держат свои сбережения в рублях внутри страны. Сообщение она опубликовала в своем Telegram-канале.
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Телеведущая
Российский политик, актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценаристка, продюсер кино и телевидения, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель и писательница. Член политсовета партии «Партия перемен».
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