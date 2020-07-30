Финансы
Lenta.ruСобчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами
Телеведущая Ксения Собчак назвала идиотами россиян, которые держат свои сбережения в рублях внутри страны. Сообщение она опубликовала в своем Telegram-канале.
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"Остались идиоты, которые держат деньги в рублях?": Ксения Собчак оскорбила россиян
Комсомольская правда09:24
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 14:24, Ашберн
Политика
Трамп предложил отложить выборы в США в связи с пандемией
Президент США Дональд Трамп в четверг предложил рассмотреть возможность переноса выборов в связи с распространением коронавируса в стране.
ТАСС 09:56
Наука
Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа
Проанализировав химический состав сарсенов – крупных песчаных блоков, применявшихся при строительстве Стоунхенджа, археологи выяснили, что все они были единовременно добыты в каменоломне Уэст-Вудс, находящейся в 25 километрах от монумента.
Газета Культура 07:48
Армия и оружие
«НАТО беззащитна»: датский журналист рассказал о супероружии России
РИА Новости 13:20
Музыка
Британская группа Hurts выступит в Иркутске в 2021 году
Музыканты из Hurts уже были в Иркутске с концертом в 2018 году. Тогда ребята посетили Байкал, о чем рассказали на своей странице в соцсетях.
Evo-rus.com 07:40
Происшествия
Появились фото подозреваемой в расчленении тела рэпера Картрайта
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии жены рэпера Versus Battle Энди Картрайта, которую подозревают в расчленении его тела.
Известия 04:47
Политика
Посольство РФ уведомили о задержании россиян в Белоруссии
После задержания ЧВК Вагнера в Белоруссии Пригожину посоветовали обратиться к психиатру Отмечается, что в посольство поступило соответствующее уведомление от белорусского МИД.
Национальная служба новостей вчера в 14:14
Политика
Украина ведёт консультации с Белоруссией по поводу задержанных россиян
Киев ведёт консультации с Минском по поводу задержанных в Белоруссии 33 россиян, сообщили в пресс-службе украинского лидера Владимира Зеленского.
RT на русском 13:22
Космос
В Австралии ученые нашли два метеорита за две недели
Два метеорита в течение двух недель обнаружили исследователи Университета Кертина на равнине Нулларбор в Австралии, 30 июля сообщает Phys.org.
ИА Красная Весна 10:45
Футбол
Грант о «Челси»: «Абрамович сослал бы меня в Сибирь за 4-е место»
В сезоне-2007/08 «Челси» под руководством Гранта занял 2-е место в АПЛ и вышел в финал Лиги чемпионов.
Sports.ru 13:27
Общество
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца
Госавтоинспекция начала выдавать автомобилистам права нового типа.
Газета.Ru 13:30
Кино
Pixar выпустит новый мультфильм «Лука» летом 2021 года
NewInform 09:50
Футбол
«Локомотив», «Спартак» и «Краснодар» заинтересованы в услугах Семака
Интерес к специалисту проявляют «Краснодар», «Спартак» и «Локомотив».
LiveSport.ru 13:52
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Космос
Ученые обнаружили самую тяжелую экзопланету
В районе созвездия Печи астрофизики обнаружили новую экзопланету с гигантской массой.
Live24 09:01
Политика
ЕС ввел санкции против граждан России и Китая из-за кибератак
Отмечалось, что санкции против России и КНР из-за хакерских атак станут первым применением санкционного режима ЕС для предотвращения кибератак, в рамках которого могут быть введены запреты на поездки и заморожены активы.
Ведомости 12:27
Происшествия
Сбербанк не стал увольнять сотрудника, обвиненного в домогательствах
Сбербанк закончил проверку в отношении двух своих сотрудников, которых в соцсетях обвинили в сексуальных домогательствах, сообщили в пресс-службе банка изданию The Bell.
Коммерсантъ 13:36
Происшествия
Суд продлил домашний арест Ефремова до 22 января
Ведомости 11:51
Шоу-бизнес
Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию
Ведущая «Утро России» Елена Ландер приняла решение покинуть телеканал и переехать в Италию к семье.
CT news 04:04
Технологии
В России создали «тамагочи для хакеров»
В России создали «тамагочи для хакеров» — специальный гаджет, который позволяет взломать множество вещей.
Ferra 11:50
Политика
Россия требует допустить консулов к задержанным в Белоруссии россиянам
МИД России требует допустить консулов к задержанным в Белоруссии россиянам, говорится в заявлении министерства.
Газета.Ru 14:04
Происшествия
Задержаны пять участников террористической ячейки в колонии в Калмыкии
Пять членов террористического сообщества, созданного на территории колонии в Калмыкии, задержаны после обысков в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Бурятии, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 07:41
Финансы
Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля на 2020 год
Сбербанк ухудшил прогноз среднегодового курса рубля на 2020 год до 70-71 рублей за $1 с ранее ожидавшихся 70,7 рублей.
ТАСС 11:06
Происшествия
Россиянин зарезал жену на дороге под крики закрытых в машине детей
В Челябинской области у поселка Межевой местный житель зарезал жену ножом на глазах у детей, которых он закрыл в оставленной на обочине дороги машине, и попал на видео.
Lenta.ru вчера в 12:49
Футбол
«Сочи» предлагал Кокорину 1,5 млн евро в год и бонусы
Кокорин отклонил предложение и решил перейти в «Спартак», где ему предложили более высокую зарплату.
Sports.ru 12:44
Общество
ФСБ задержала в Крыму моряка по подозрению в шпионаже в пользу Украины
Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военного Черноморского флота по подозрению в передаче секретных данных разведке Украины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ведомости 07:11
Общество
Бастрыкин поручил провести проверку ситуации в Усолье-Сибирском
RT на русском 14:17
Происшествия
В Ростовской области суд вновь арестовал замминистра здравоохранения
Ростов-на-Дону, 30 июля 2020, 13:09 — REGNUM Заместитель министра здравоохранения Ростовской области Станислав Беседовский арестован по решению Ленинского суда Ростова-на-Дону, об этом пишет «Коммерсантъ-Юг» 30 июля.
REGNUM 06:09
Шоу-бизнес
Разведенная дочь Валерия Меладзе показала нового бойфренда
Пара наслаждается отдыхом в Сочи Спустя год после развода старшая дочь Валерия Меладзе Инга снова решилась на отношения — сейчас она наслаждается обществом нового избранника Дениса Давыдова на отдыхе в Сочи.
WomanHit.ru 05:43