Финансы

Lenta.ruLenta.ruСобчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами

Телеведущая Ксения Собчак назвала идиотами россиян, которые держат свои сбережения в рублях внутри страны. Сообщение она опубликовала в своем Telegram-канале.
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"Остались идиоты, которые держат деньги в рублях?": Ксения Собчак оскорбила россиян

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Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами

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Грант о «Челси»: «Абрамович сослал бы меня в Сибирь за 4-е место»

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«Локомотив», «Спартак» и «Краснодар» заинтересованы в услугах Семака

Интерес к специалисту проявляют «Краснодар», «Спартак» и «Локомотив».
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Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

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В районе созвездия Печи астрофизики обнаружили новую экзопланету с гигантской массой.
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Отмечалось, что санкции против России и КНР из-за хакерских атак станут первым применением санкционного режима ЕС для предотвращения кибератак, в рамках которого могут быть введены запреты на поездки и заморожены активы.
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Задержаны пять участников террористической ячейки в колонии в Калмыкии

Пять членов террористического сообщества, созданного на территории колонии в Калмыкии, задержаны после обысков в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Бурятии, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
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Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля на 2020 год

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Собчак Ксения Анатольевна
Телеведущая
Российский политик, актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценаристка, продюсер кино и телевидения, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель и писательница. Член политсовета партии «Партия перемен».
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