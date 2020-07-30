Телеведущая Ксения Собчак назвала идиотами россиян, которые держат свои сбережения в рублях внутри страны. Сообщение она опубликовала в своем Telegram-канале.

Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами

Общество ВОЗ призвала не устраивать вечеринок во время эпидемии Женева, Швейцария, 30 июля 2020, 22:24 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает молодежь воздержаться от вечеринок в условиях эпидемии коронавируса, 30 июля сообщает пресс-центр ВОЗ. 1

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Политика Посол заявил о разрешениях на работу у задержанных в Минске россиян Ранее в четверг российский посол заявил о планах задержанных в Белоруссии граждан РФ вылететь в Стамбул, однако они опоздали на свой самолет, поэтому они были вынуждены остановится в санатории «Белорусочка».

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Шоу-бизнес Яна Поплавская забрала новорожденного внука из роддома Актриса и телеведущая Яна Поплавская несколькими днями ранее сообщила потрясающие новости - у неё родился внук. 6

Киберспорт Dota 2. Nigma стала чемпионом OGA Dota PIT 2020 Season 2 Команда Alliance стала чемпионом турнира OGA Dota PIT 2020 Season 2. В гранд-финале Alliance переиграла Nigma.

Политика Украина ведёт консультации с Белоруссией по поводу задержанных россиян Киев ведёт консультации с Минском по поводу задержанных в Белоруссии 33 россиян, сообщили в пресс-службе украинского лидера Владимира Зеленского.

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Происшествия Московский книжный сообщил о визите полиции из-за жалобы SERB В Москве в книжный магазин «Ходасевич» прибыла полиция по жалобе активистов движения SERB.

Футбол «Сочи» объявил об уходе Карапетяна Нападающий Александр Карапетян покидает «Сочи». 31 июля завершается контракт форварда и продлен он не будет, сообщает пресс-служба клуба.