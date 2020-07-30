Финансы
Lenta.ruСобчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами
Телеведущая Ксения Собчак назвала идиотами россиян, которые держат свои сбережения в рублях внутри страны. Сообщение она опубликовала в своем Telegram-канале.
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Футбол
Геркус сообщил о переходе Кокорина в «Спартак»
Москва, 30 июля 2020, 13:51 — REGNUM Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что нападающий Александр Кокорин перешёл в «Спартак».
REGNUM 06:51
Космос
Ракета с марсоходом стартовала с космодрома в США
Ракета-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance стартовала с космодрома на мысе Канаверал.
RT на русском 08:05
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери
О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram.
Курьер. Среда. Бердск 28 июля в 03:31
Авто
Бренд Kia представил внешность и интерьер обновленного кросса Sonet
Автогигант из Южной Кореи Kia обнародовал дебютные официальные фотографии экстерьера и внутреннего убранства обновлённого паркетника Sonet.
Pnzdrive 06:47
Общество
Ученые назвали очаги возникновения второй волны коронавируса
По оценкам проректора по перспективным проектам СПбПУ, соруководителя рабочей группы "Технет" Национальной технологической инициативы Алексея Боровкова, рост заболеваемости в Петербурге может быть обусловлен тем, что в город в начале сентября приедет большое количество иногородних студентов.
Российская газета 05:58
Происшествия
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Интерфакс 05:47
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Шоу-бизнес
Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию
Ведущая «Утро России» Елена Ландер приняла решение покинуть телеканал и переехать в Италию к семье.
CT news 04:04
Происшествия
Появились фото подозреваемой в расчленении тела рэпера Картрайта
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии жены рэпера Versus Battle Энди Картрайта, которую подозревают в расчленении его тела.
Известия 04:47
Происшествия
Задержанным под Минском россиянам вменили подготовку беспорядков
Задержанных в Белоруссии 33 предполагаемых бойцов ЧВК "Вагнер" подозревают в подготовке массовых беспорядков, заявили агентству "БелТА" в Следственном комитете Белоруссии.
Интерфакс 07:01
Здоровье
Российский врач перечислил первые симптомы рака
Российский врач и руководитель Института амбулаторной терапии Аркадий Верткин перечислил первые симптомы рака.
Ferra 05:36
Политика
МИД Украины потребовал экстрадиции задержанных в Минске наёмников
Правоохранительные органы Украины будут добиваться экстрадиции задержанных в Минске граждан России и Украины, которые, предположительно, являются бойцами ЧВК Вагнера.
News.ru 05:06
Политика
Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России
В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
Ведомости вчера в 08:40
Политика
Песков ответил на критику Дерипаски по противодействию санкциям
Как сообщало ИА REGNUM, ранее предприниматель Олег Дерипаска, в отношении которого США ввели персональные санкции, заявил, что российские власти не предпринимают всех необходимых и достаточных мер для борьбы с антироссийскими санкциями, назвав отношение государства к ним «абсолютно пофигистичным».
REGNUM 08:18
Политика
Главой делегации Киева в группе в Минске стал первый президент Украины
Первый президент Украины Леонид Кравчук назначен главой украинской делегации в контактной группе.
РБК 08:07
Общество
В Гидрометцентре назвали летний снег в Москве рядовым событием
Выпавший снег в Москве является вполне обычным погодным явлением, несмотря на лето, рассказала «Известиям» главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова 30 июля.
Известия 07:26
Происшествия
Гособвинение просит 10,5 лет колонии для экс-мэра Оренбурга по делу о взятках
Стороны приступили к судебным прениям по уголовному делу бывшего главы Оренбурга Евгения Арапова, обвиняемого в получении взяток и в создании юридического лица через подставных лиц.
Эхо Москвы 08:25
Политика
Хабаровский депутат внес законопроект о выборах губернатора
Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект о том, что претендентом на пост губернатора региона может быть только тот, кто прожил в крае не менее 10 лет.
РИА Новости 04:55
Общество
На Среднем Урале выявили ещё 215 носителей коронавируса
В Свердловской области подтвердили новые 215 случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
REGNUM 03:46
Политика
Путин сообщил о готовности Минобороны РФ работать в Усолье-Сибирском
Российский президент Владимир Путин сообщил о готовности Минобороны РФ работать в Усолье-Сибирском для ликвидации экологического загрязнения.
ФАН 08:28
Армия и оружие
Командующий ВСУ назвал обстрелы в Донбассе «проявлением эмоций»
Киев, 30 июля 2020, 13:34 — REGNUM Единичные обстрелы в зоне проведения карательной операции вооружённых сил Украины (ВСУ) против жителей Донбасса не нарушают перемирие.
REGNUM 06:34
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 01:37
Здоровье
105 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки
На прошедшие сутки в Алтайском крае еще у 105 человек подтверждено инфицирование, выздоровели 225 пациентов, 7 носителей коронавируса скончались, в том числе два непосредственно от COVID-19 и вызванных им осложнений.
Kursk.com 01:34
Политика
Песков посоветовал российским СМИ не пользоваться YouTube
В связи с блокировкой YouTube-канала российской телекомпании "Царьград ТВ" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал российским СМИ "не зависеть от западных платформ".
Интерфакс 06:32
Политика
Правозащитники попросили главу СПЧ взять под контроль дело Сафронова
Учитывая серьезность обвинений и общественный резонанс, правозащитники попросили главу СПЧ взять дело под особый контроль.
Коммерсантъ 08:21
Общество
Сенат США заподозрил Ротенбергов в обходе санкций
Комитет Сената США по внутренней безопасности заподозрил российских бизнесменов Аркадия и Бориса Ротенбергов в использовании рынка произведений искусства для обхода американских санкций.
Политика Сегодня 02:04
Политика
Пашинян ответил на обвинения о непризнании Крыма частью России
Пост главного редактора МИА «Россия Сегодня» Маргариты Симонян об армяно-российских отношениях вызвал в армянских кругах негативную реакцию, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Евразия.Эксперт 28 июля в 10:05
Происшествия
Прокурор попросил продлить Ефремову домашний арест
Прокурор выступил за продление срока домашнего ареста актеру Михаилу Ефремову, обвиняемому в совершении смертельного ДТП.
Известия 08:14
Общество
Высокинский уволил вице-мэра Баранова
Глава администрации Екатеринбурга Александр Высокинский уволил своего заместителя по социальным вопросам Дмитрия Баранова.
Политсовет 07:34