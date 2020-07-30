Финансы
Mockva.ruСобчак назвала идиотами россиян, которые держат сбережения в рублях
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак заявила, что россияне, которые держат свои сбережения в рублях внутри страны, идиоты. Об этом она написала в личном Telegram-канале.
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Происшествия
Прокурор попросил продлить Ефремову домашний арест
«В ходе предварительного слушания прокурор попросил продлить срок домашнего ареста Ефремова», — сказал собеседник ТАСС.
REGNUM 08:10
Космос
Ракета с марсоходом стартовала с космодрома в США
Ракета-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance стартовала с космодрома на мысе Канаверал.
RT на русском 08:05
Политика
В Кремле прокомментировали ситуацию с задержанием россиян в Белоруссии
МИД Белоруссии уведомил посольство России в Минске о задержании россиян.
Известия 06:21
Политика
В ЦИК проверили депутатов Госдумы на двойное гражданство
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что никто из нынешних депутатов Госдумы седьмого созыва не имел двойного гражданства на момент регистрации кандидатами в 2016 году.
Lenta.ru 07:58
Игры
Игра Red Dead Online получила обновление
Сотрудники компании Rockstar Games сообщили, что геймеров ждет обновление в Red Dead Online. Новый патч принес много нововведений в проект.
Vevby.ru вчера в 16:26
Политика
США собираются резко сократить число китайских дипломатов в стране
Как рассказал «Стране Советов» эксперт онлайн, сокращение числа дипломатов КНР, в частности, призвано снизить нагрузку на ФБР, почти две тысячи сотрудников которого в последние месяцы заняты расследованием деятельности китайских шпионов и их агентов.
Страна Советов on-line 08:00
Шоу-бизнес
Ивлеева купила спорткар за 20 миллионов рублей
Стоимость машины, кстати, оценивается в 20 миллионов рублей. Ивлеева похвасталась покупкой в своем Инстаграме.
Вести Подмосковья 01:08
Политика
Путин поручил изолировать загрязненную промплощадку в Усолье-Сибирском
Президент РФ Владимир Путин поручил срочно изолировать загрязненную промышленную площадку в Усолье-Сибирском и обеспечить её охрану силами Росгвардии.
РИА Новости 07:48
Общество
Сенат США заподозрил Ротенбергов в обходе санкций
Комитет Сената США по внутренней безопасности заподозрил российских бизнесменов Аркадия и Бориса Ротенбергов в использовании рынка произведений искусства для обхода американских санкций.
Политика Сегодня 02:04
Политика
Кравчук возглавит делегацию Украины на переговорах по Донбассу
Первый президент Украины Леонид Кравчук станет главой украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по мирному урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе.
Известия 07:53
Общество
За сутки в Свердловской области выявили 215 случаев коронавируса
В Свердловской области выявили 215 случаев коронавируса за минувшие сутки.
Уральский меридиан 03:36
Экономика
Сбербанк назвал регионы-лидеры по отказу от наличных
Карелия стала лидером среди российских регионов по доле безналичных платежей, следует из рейтинга Сбербанка за второй квартал 2020 года, который составили аналитики лаборатории «СберДанные» и оператор фискальных данных «Платформа ОФД».
РБК 08:26
Происшествия
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Интерфакс 05:47
Политика
В КНР готовы развивать военно-техническое сотрудничество с Россией
Посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй рассказал о готовности китайской стороны развивать военно-техническое сотрудничество с Россией.
RT на русском 08:46
Футбол
Геркус сообщил о переходе Кокорина в «Спартак»
Москва, 30 июля 2020, 13:51 — REGNUM Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что нападающий Александр Кокорин перешёл в «Спартак».
REGNUM 06:51
Политика
Хабаровский депутат внес законопроект о выборах губернатора
Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект о том, что претендентом на пост губернатора региона может быть только тот, кто прожил в крае не менее 10 лет.
РИА Новости 04:55
Культура
На фестивале «Музыка на воде» псковичей ждут три концерта
В рамках фестиваля «Музыка на воде» жителей и гостей регионального центра ждут три концентра.
Московский Комсомолец Псков 07:22
Здоровье
Врач назвал первые симптомы рака
Специалист напоминает, что при появлении данных симптомов следует как можно скорее пройти медицинское обследование.
Evo-rus.com 07:54
Общество
В Казахстане сделали обязательным ношение масок на улице
Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова предписана населению носить маски не только в помещении, но на открытом воздухе.
Вестник Кавказа 05:05
Политика
Политолог рассказал, как Россия может свергнуть Лукашенко
Политолог и член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал в разговоре с Telegram-каналом журналиста Аббаса Джумы новость о задержании членов российской ЧВК в Минске.
Московский Комсомолец вчера в 13:57
Политика
Бастрыкин поручил разобраться по факту драки депутатов в Ульяновске
«Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК России по Ульяновской области разобраться в обстоятельствах инцидента и оперативно доложить о результатах», — говорится, в частности, в релизе.
REGNUM 06:40
Политика
Лукашенко отдаляется от России из-за визита Помпео
В феврале текущего года, как сообщал «Рамблер», президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с госсекретарем США Майком Помпео восстановить полноценные дипломатические отношения между двумя странами, а также направить в Вашингтон белорусского посла, а в Минск — американского.
Рамблер 08:10
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 01:37
Общество
На Аляске выдра залезла в лодку к людям, чтобы спастись от косатки
Гид Джон Дорнеллас снял на видео, как испуганная выдра спасается от косатки в лодке с людьми, сообщает Daily Mail.
РИА Новости вчера в 20:07
Шоу-бизнес
Меган Фокс и Machine Gun Kelly подтвердили свои отношения
Американский рэпер Колсон Бэйкер, известный под псевдонимом Machine Gun Kelly, официально подтвердил свои отношения с актрисой Меган Фокс, разместив общий снимок в Instagram.
Культуромания 03:08
Общество
Железнодорожный вокзал Иваново открылся после реконструкции
Вокзал Иваново является хорошим примером этих изменений.
РЖД-Партнер 06:16
Общество
Ученые назвали очаги возникновения второй волны коронавируса
По оценкам проректора по перспективным проектам СПбПУ, соруководителя рабочей группы "Технет" Национальной технологической инициативы Алексея Боровкова, рост заболеваемости в Петербурге может быть обусловлен тем, что в город в начале сентября приедет большое количество иногородних студентов.
Российская газета 05:58