Финансы

Lenta.ruLenta.ruСобчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами

Телеведущая Ксения Собчак назвала идиотами россиян, которые держат свои сбережения в рублях внутри страны. Сообщение она опубликовала в своем Telegram-канале.
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Масленников: у россиян нет адекватных альтернатив рублевым вкладам

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"А ещё остались идиоты?": Собчак разом оскорбила около 80% российских вкладчиков

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Собчак назвала «идиотами» тех, кто хранит сбережения в рублях

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Собчак назвала идиотами всех, кто держит сбережения в рублях

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Комсомольская правдавчера в 09:24
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Кремль не имеет данных о противоправных действиях россиян в Белоруссии

Как отметил представитель Кремля, сейчас Москва имеет неполную информацию о задержании россиян под Минском, которое произошло минувшей ночью.
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Хюлькенберг заменит Переса на Гран-при Великобритании

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Общество

Экс-мэр Калининграда Юрий Савенко скончался в Москве

Бывший мэр Калининграда Юрий Савенко скончался в одной из клиник Москвы после болезни.
Вечерняя Москва 08:30
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Общество

Режим повышенной готовности в Мурманской области продлен до 1 сентября

Режим повышенной готовности в Мурманской области продлен до 1 сентября.
Российская газета 05:36
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Космос

Телескоп VLT получил самый красивый снимок «космической бабочки»

Расположенный в Чили Очень большой телескоп (VLT) Европейской Южной Обсерватории (ЕSО) сделал фотографию туманности NGC 2899, которую иногда называют "космической бабочкой" из-за ее симметричной структуры и цветовых особенностей.
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Студия Pixar анонсировала выход полнометражного мультфильма «Лука»

Выход полнометражного мультика "Лука" от Disney и Pixar запланирован на 18 июня 2021 года.
Pravda.Ru 04:59
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Авто

Volkswagen в РФ привезет новый компактный кроссовер

Новый компактный кроссовер Volkswagen Tarek/Tharu, который уже в ближайшие год-два должен приехать в Россию, вышел на тесты в Аргентине.
Автоновости дня вчера в 04:43
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Кино

Съемки Тома Круза в космосе обойдутся в 200 миллионов долларов

Полноценное производство стартует после того, как Круз закончит съемки в седьмом и восьмом экшне про Итана Ханта (не раньше 2022 года).
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Экономика

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
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Происшествия

На Урале арестован автомобилист, обвиняемый в жестоком убийстве жены

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Шоу-бизнес

Зараженного коронавирусом Элджея увезли на скорой

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Общество

Беглов усомнился в подписанном им законе о малых барах в Петербурге

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Шоу-бизнес

Танцующую Каменских в трусах пристыдили за откровенные движения

Знаменитую российскую певицу Настю Каменских пристыдили за откровенные и мокрые танцы в трусах.
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Политика

Кравчук выступил против особого статуса Донбасса

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), бывший президент страны Леонид Кравчук выступил против особого статуса для Донбасса.
Lenta.ru 07:09
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Политика

Россия зеркально ответит на санкции ЕС за предполагаемые кибератаки

Komsomolskaya Pravda / Global Look Press Россия зеркально ответит на новые санкции Евросоюза, которые ввели в отношении своих граждан и организаций за якобы причастность к кибератакам.
РЕН ТВ 08:53
Политика

Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах.
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Емельяненко получил за бой с Исмаиловым 10 млн рублей

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Суд отложил на 3 августа рассмотрение апелляции Кокорина и Мамаева

Мосгорсуд отложил на 3 августа рассмотрение жалобы на приговор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
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Польша сообщила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского

Следы взрывчатки якобы нашли в пробах, взятых "с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта самолетов Ту-154 №101 (самолет Качиньского) и Ту-154 №102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году".
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Политика

На место Ольги Егоровой претендует председатель военного суда

На место Ольги Егоровой претендует председатель военного суда В октябре в Мосгорсуде может смениться руководитель.
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Космос

Модуль «Наука» запустят к МКС в апреле 2021 года

Запуск многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" к Международной космической станции (МКС) планируется осуществить в апреле 2021 года, сообщил в пятницу журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
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В Сочи водитель BlaBlaCar высадил мать с детьми на трассе

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Израиль «качественно» модернизирует украинские МиГ-29

Израильская компания Elbit Systems получила от Иерусалима документы, разрешающие проведение модернизации украинских истребителей четвертого поколения МиГ-29.
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В Хабаровске арестовали освещавшего протесты блогера

Суд в Хабаровске на семь суток арестовал блогера Алексея Романова, который на своем YouTube-канале освещал митинги в Хабаровске, сообщил РБК адвокат «Правозащиты Открытки», представляющий интересы Алексея Романова Виталий Тыхта.
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Общество

Стало известно о массовой отмене первых рейсов из России за границу

Российские авиакомпании начали корректировать заявленное ранее расписание и отменять первые после перерыва на фоне пандемии коронавируса рейсы за границу в начале августа.
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В Гидрометцентре назвали летний снег в Москве рядовым событием

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В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко

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Собчак Ксения Анатольевна
Телеведущая
Российский политик, актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценаристка, продюсер кино и телевидения, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель и писательница. Член политсовета партии «Партия перемен».
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