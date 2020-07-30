Финансы
Lenta.ruСобчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами
Телеведущая Ксения Собчак назвала идиотами россиян, которые держат свои сбережения в рублях внутри страны. Сообщение она опубликовала в своем Telegram-канале.
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"Остались идиоты, которые держат деньги в рублях?": Ксения Собчак оскорбила россиян
Комсомольская правда09:24
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 19:29, Ашберн
Политика
Против задержанных в Белоруссии россиян возбудили дело о теракте
Против граждан России, задержанных накануне в Минске, возбуждено уголовное дело о подготовке теракта, сообщает издание TUT.by со ссылкой на госсекретаря Совбеза Белоруссии Андрея Равкова.
ИжевскИнфо.РУ 05:06
Происшествия
Жена рэпера Энди Картрайта рассказала о смерти музыканта
Супруга украинского рэпера Энди Картрайта, расчленившая тело мужа, рассказала о случившемся.
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Электроснабжение в центре Читы восстановят в течение часа
Электроснабжение в центре Читы восстановят в течение часа.
ZAB.RU 07:11
Политика
Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии
Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
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Владимир Путин направил на «Усольехимпром» войска
Господин Путин распорядился незамедлительно приступить к работе на наиболее опасных объектах и привлечь к ним войска химзащиты Минобороны.
Коммерсантъ 12:00
Шоу-бизнес
Меган Фокс и Machine Gun Kelly подтвердили свои отношения
Американский рэп-исполнитель Колсон Бэйкер, более известный под своим творческим псевдонимом Mcahine Gun Kelly, подтвердил фанатские догадки о его отношениях с актрисой Меган Фокс.
CT news 18:15
Технологии
В России создали «тамагочи для хакеров»
В России создали «тамагочи для хакеров» — специальный гаджет, который позволяет взломать множество вещей.
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Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС
Экс-участница юмористического шоу Уральские пельмени Юлия Михалкова рассказала подписчикам о работе в новом комедийном проекте на телеканале СТС, где она успела примерить множество образов.
iReactor 07:41
Происшествия
В Иркутской области в ДТП с грузовиком погибли два человека
РИА Новости 07:50
Происшествия
В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке
В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru 12:38
Экономика
Apple объявила о росте квартальной выручки на 11%
Вашингтон, 31 июля 2020, 01:55 — REGNUM Выручка компании Apple в третьем квартале 2020 финансового года (завершившемся 27 июля) увеличилась почти на 11%, по сравнению с аналогичным кварталом 2019 года.
REGNUM 18:55
Здоровье
Опасность бессимптомных носителей коронавируса COVID-19 доказана
Опасность бессимптомных носителей коронавируса доказали американские ученые.
Shraibikus News 11:46
Автоспорт
Ферстаппен не собирается вставать на колено
Шестикратный чемпион королевской гоночной серии Льюис Хэмилтон (выступает в составе "Мерседес") искренне надеется, что в дальнейшем абсолютно все пилоты последуют его примеру и перед началом каждого этапа будут вставать на колено.
CT news 15:31
Футбол
«Колос» в овертайме одолел «Мариуполь» и вышел в Лигу Европы
В финальном матче раунда плей-офф УПЛ за место в еврокубках сошлись «Колос» и «Мариуполь».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:01
Политика
Особое мнение: Дмитрий Глуховский
Писатель Дмитрий Глуховский был сегодня со своим особым мнением.
Эхо Москвы 13:29
Общество
Суд отказался раскрыть имена прокуроров из сталинских «троек» НКВД
Генпрокуратура отказалась предоставить такие сведения историкам, сославшись на закон «О персональных данных», который запрещает раскрывать персональную информацию третьим лицам без согласия наследников.
Новые Известия 06:08
Общество
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru 15:31
Политика
США вводят новые санкции против Ирана
США вводят новые санкции против Ирана, ограничивая поставки металлов и материалов, которые могут быть использованы для ядерной, ракетной и военной программ исламской республики, заявил госсекретарь Майк Помпео.
РИА Новости 17:45
Политика
Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов
Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru 10:59
Экономика
Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
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Игры
В GTA Online могут появиться Либерти-Сити и Нико Беллик
Cyber.sports.ru 12:46
Армия и оружие
НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле
В статье отмечается, что вероятной целью для гиперзвуковых ракет может стать Гренландия в целом и, в частности, американская авиабаза Туле, на которой размещается радар предупреждения НАТО о ракетном нападении.
Lenta.ru 18:09
Политика
Трамп заявил о нежелании переносить выборы президента США
Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил, что он не хочет переносить намеченные на ноябрь этого года президентские выборы в США.
РБК 19:09
Общество
Минздрав утвердил рекомендации по реабилитации после коронавируса
Минздрав России разработал и направил в субъекты страны Временные методические рекомендации по вопросам медицинской реабилитации при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 17:25
Армия и оружие
Украина проведет учения в «неожиданных местах» в ответ на маневры РФ
Украина может дать «ответ» российским военным учениям «Кавказ-2020» посредством параллельного проведения собственных маневров «в довольно неожиданных местах».
Военное дело вчера в 04:42
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com 12:41