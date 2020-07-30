Телеведущая Ксения Собчак назвала идиотами россиян, которые держат свои сбережения в рублях внутри страны. Сообщение она опубликовала в своем Telegram-канале.

Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами

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