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Lenta.ru
Lenta.ru

Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами

Телеведущая Ксения Собчак назвала идиотами россиян, которые держат свои сбережения в рублях внутри страны. Сообщение она опубликовала в своем Telegram-канале.В источнике
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Комсомольская правда

"Остались идиоты, которые держат деньги в рублях?": Ксения Собчак оскорбила россиян

Комсомольская правдавчера в 09:24
Росбалт

Собчак обозвала идиотами людей, хранящих деньги в рублях

Росбалтвчера в 06:07
Царьград

"А ещё остались идиоты?": Собчак разом оскорбила около 80% российских вкладчиков

Царьградвчера в 04:54
Lenta.ru

Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами

Lenta.ruвчера в 05:53
Московский Комсомолец

Собчак назвала идиотами россиян, хранящих деньги в рублях

Московский Комсомолецвчера в 05:25
URA.Ru

Собчак назвала идиотами всех, кто держит сбережения в рублях

URA.Ruвчера в 05:23
Национальная служба новостей

Собчак назвала «идиотами» тех, кто хранит сбережения в рублях

Национальная служба новостейвчера в 05:56
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Белоруссия передала Украине список задержанных граждан России

Киев, 31 июля 2020, 13:43 — REGNUM МИД Белоруссии передал в Киев список задержанных граждан России с просьбой проверить их на причастность к совершению преступлений на украинской территории, в частности — участвовали ли они в боевых действиях в Донбассе.
REGNUM06:43
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В Волгограде суд арестовал главу экстремистской ячейки

Напомним, утром в пятницу в Волгоградской области в результате проведенной бойцами ФСБ и Росгвардии спецоперации были пойманы пять членов ячейки экстремистской организации "Таблиги Джамаат", запрещенной в России, а также ее организатор и куратор.
Российская газета07:18
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Песков заявил, что о сворачивании «нормандского формата» речи не идет

Россия по-прежнему следует Минским договоренностям по урегулированию в Донбассе, о сворачивании переговоров в "нормандском формате" речь не идет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Газета.Ru06:03
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Путин денонсировал соглашение с Казахстаном по РЛС «Балхаш»

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, денонсирующий соглашение от 2014 года с Казахстаном о передаче узла "Балхаш" в российскую систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН).
РИА Новости07:46
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В Сочи водитель BlaBlaCar высадил мать с детьми на трассе

В Краснодарском крае полиция проводит проверку после того, как водитель сервиса BlaBlaCar, ехавший в Сочи, выволок пассажирку с детьми из машины и оставил на трассе, сообщил РИА Новости представитель краевого главка МВД.
РИА Новости03:57
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