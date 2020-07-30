Финансы
Lenta.ruСобчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами
Телеведущая Ксения Собчак назвала идиотами россиян, которые держат свои сбережения в рублях внутри страны. Сообщение она опубликовала в своем Telegram-канале.
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Происшествия
Экс-мэру Оренбурга грозит более 10 лет колонии по делу о взятках
Гособвинение просит 10 лет и шесть месяцев колонии, штраф размером 150 млн рублей и ограничение на право занимать руководящие должности для бывшего мэра Оренбурга по делу о взятках.
Народные новости 08:54
Космос
Ученые в США подтвердили теорию Большого отскока Вселенной
Ученые Пенсильвании придерживаются альтернативной теории Большого взрыва гипотезы Большого отскока, согласно которой текущая расширяющаяся Вселенная возникла из сверхсжатой массы вселенной предыдущей фазы.
ИА Красная Весна 06:03
Политика
В отношении задержанных в Белоруссии россиян возбудили дело о терактах
В отношении задержанных в Белоруссии россиян возбуждено уголовное дело за подготовку терактов.
МонаВиста 03:18
Политика
Кравчук возглавит делегацию Украины на переговорах по Донбассу
Первый президент Украины Леонид Кравчук станет главой украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по мирному урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе.
Известия 07:53
Происшествия
Задержаны пять участников террористической ячейки в колонии в Калмыкии
Пять членов террористического сообщества, созданного на территории колонии в Калмыкии, задержаны после обысков в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Бурятии, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 07:41
Политика
Задержанные в Белоруссии бойцы ЧВК начали давать показания
Задержанные в Белоруссии бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали давать показания.
Lenta.ru 02:36
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 01:37
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Вячеслав Володин, являющийся спикером нижней палаты парламента, дал поручение проверить российских политиков на наличие иностранного паспорта.
CT news вчера в 18:56
Армия и оружие
ЮВО пополнился модернизированным самолётом разведки Ил-20М
Южный военный округ ввел в эксплуатацию модернизированный самолет радиоэлектронной разведки Ил-20М.
Военное обозрение 08:22
Общество
Суд отказался раскрывать биографии прокуроров из сталинских «троек»
Тверской суд Москвы поддержал позицию Генпрокуратуры в споре с правозащитным центром «Мемориал», который пытался получить информацию об 11 советских прокурорах, участвовавших в работе сталинских «троек».
РБК 04:58
Экономика
ВВП США во II квартале упал на рекордные 32,9% в годовом исчислении
Валовой внутренний продукт (ВВП) США во II квартале 2020 года впервые сократился на рекордные 32,9% в годовом исчислении в связи с пандемией нового коронавируса.
ТАСС 08:40
Здоровье
Минздрав предложил разрешить выдачу электронных медицинских справок
Министерство здравоохранения России подготовило проект приказа о порядке выдачи медицинскими организациями электронных справок.
Известия 08:29
Шоу-бизнес
Елена Кондулайнен переведена из реанимации в обычную палату
Актрису Елену Кондулайнен перевели из реанимации в обычную палату, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в "Театре Луны".
Газета.Ru вчера в 03:31
Происшествия
Адвокат Ефремова объяснил отказ актера от признательных показаний
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев объяснил решение актера отказаться от признательных показаний, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:50
Общество
В Иваново откроют реконструированный железнодорожный вокзал
Иваново, 30 июля 2020, 09:34 — REGNUM Реконструированное здание железнодорожного вокзала открывается в Иванове 30 июля, сообщили в пресс-службе правительства региона.
REGNUM 02:34
Футбол
«Зенит» объявил об уходе Ивановича
«Зенит» сообщил об уходе защитника Бранислава Ивановича. Отмечается, игрок покинул клуб по истечении срока контрактного соглашения.
Vprognoze.ru вчера в 06:08
Шоу-бизнес
Ведущая Елена Ландер ушла с «России-1» ради мужа-итальянца
Ведущая программы "Утро России" Елена Ландер уволилась с телеканала "Россия-1" ради переезда на родину мужа Фабио, в Италию.
Экономика сегодня 02:40
Общество
В Севастополе за госизмену задержан военнослужащий
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ задержали в Севастополе военнослужащего Черноморского флота по подозрению в государственной измене.
Газета.Ru 06:53
Политика
Бастрыкин поручил разобраться по факту драки депутатов в Ульяновске
«Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК России по Ульяновской области разобраться в обстоятельствах инцидента и оперативно доложить о результатах», — говорится, в частности, в релизе.
REGNUM 06:40
Футбол
Роналду после победы в Серии А купил яхту за 6 млн евро
По информации Daily Mail, Криштиану Роналду после победы в Серии А приобрел себе новую яхту, которая обошлась португальцу в примерно 6 млн евро.
Bethub.org 05:40
Общество
СМИ узнали об 1 тыс. застрявших в России детей от суррогатных матерей
Закрытие границ из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 привело к тому, что около 1 тыс. детей, рожденных в России суррогатными матерями, не могут воссоединиться со своими биологическими родителями из других стран.
РБК 06:11
Футбол
В Швейцарии возбудили уголовное дело против президента ФИФА
Расследуется деятельность Джанни Инфантино. В Швейцарии возбудили уголовное дело против президента Международной федерации футбола ФИФА.
Piter.tv 08:42
Футбол
Геркус сообщил о переходе Кокорина в «Спартак»
Москва, 30 июля 2020, 13:51 — REGNUM Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что нападающий Александр Кокорин перешёл в «Спартак».
REGNUM 06:51
Финансы
Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля
Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже.
Газета.Ru 06:39
Хоккей
«Вашингтон» победил «Каролину», Овечкин и Кузнецов забили три гола
РИА Новости вчера в 19:08
Политика
Путин поручил изолировать загрязненную промплощадку в Усолье-Сибирском
Президент РФ Владимир Путин поручил срочно изолировать загрязненную промышленную площадку в Усолье-Сибирском и обеспечить её охрану силами Росгвардии.
РИА Новости 07:48
Общество
Россиянам упростят выдачу субсидий на оплату ЖКХ
Правила выдачи россиянам субсидий на оплату ЖКХ с 2021 года будут упрощены, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Интерфакс 06:56
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Порошина похвасталась фигурой после похудения
Экспресс газета вчера в 06:20
Происшествия
В Ленинградской области при стрельбе погиб человек, сообщил источник
Один мужчина погиб, другой получил ранение в руку в результате стрельбы во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
РИА Новости 07:10