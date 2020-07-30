Финансы
Mockva.ruСобчак назвала идиотами россиян, которые держат сбережения в рублях
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак заявила, что россияне, которые держат свои сбережения в рублях внутри страны, идиоты. Об этом она написала в личном Telegram-канале.
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"Остались идиоты, которые держат деньги в рублях?": Ксения Собчак оскорбила россиян
Комсомольская правда09:24
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 21:14, Ашберн
Политика
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Коммерсантъ вчера в 02:49
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В сенат США внесен законопроект о ежегодной военной помощи Украине
Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение $300 млн Украине в качестве военной помощи, в том числе на предоставление летального оружия.
Известия 19:35
Финансы
Эксперты рассказали о рисках для рубля в августе
Риски для рубля в традиционно напряженном для российского рынка августе есть, но они вряд ли реализуются на этот раз, впрочем, факторы давления на курс российской валюты в следующей месяце преобладают, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
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Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил, что он не хочет переносить намеченные на ноябрь этого года президентские выборы в США.
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CyberSport.ru вчера в 18:05
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SakhaNews 11:17
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Apple сообщила о переносе сроков презентации новых iPhone
Презентация новинок Apple будет сдвинута с сентября (последние несколько лет корпорация представляла новые модели и устройства в этом месяце) на более поздний срок.
РБК 20:56
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Минобороны сообщило о перехвате двух самолетов США над Черным морем
Российский Су-27 над Черным морем совершил перехват двух американских самолетов-разведчиков.
РБК 14:03
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
Футбол
«Колос» в овертайме одолел «Мариуполь» и вышел в Лигу Европы
В финальном матче раунда плей-офф УПЛ за место в еврокубках сошлись «Колос» и «Мариуполь».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:01
Фигурное катание
Юлия Липницкая впервые показала фото новорожденной дочери
Российская 22-летняя фигуристка и самая молодая олимпийская чемпионка-одиночница Юлия Липницкая поделилась с поклонниками фотографией своей дочери, которая родилась месяц назад.
Экономика сегодня 07:28
Политика
МИД Украины направил России ноту протеста из-за гумконвоя в Донбасс
МИД Украины направило России ноту протеста из-за отправки гуманитарной помощи в Донбасс, обвинив РФ в нарушении суверенитета страны, сообщила в четверг, 30 июля, пресс-служба министерства.
Известия 20:45
Армия и оружие
Опубликовано видео задержания «российских наемников» в Белоруссии
Белорусский телеканал опубликовал видео задержания "российских наемников" в Белоруссии.
Московский Комсомолец вчера в 15:52
Политика
Украина отменила самоизоляцию для въезжающих из Крыма и ЛДНР
Власти Украины с 1 августа отменили обязательную самоизоляцию для граждан, которые въезжают в страну из Крыма и с территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, сообщил пресс-секретарь государственной пограничной службы страны Андрей Демченко.
РИА Новости Крым 13:44
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что его подзащитный не страдает алкоголизмом
Актер Михаил Ефремов не страдает алкоголизмом, хотя иногда выпивает. Об этом в четверг, 30 июля, заявил его адвокат Эльман Пашаев.
Вечерняя Москва 10:28
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 17:01
Общество
Минздрав утвердил рекомендации по реабилитации после коронавируса
Минздрав России разработал и направил в субъекты страны Временные методические рекомендации по вопросам медицинской реабилитации при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 17:25
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 получила стабильную версию MIUI 12
Китайская компания Xiaomi представила стабильную версию MIUI 12 для смартфона Xiaomi Mi 10.
Megaobzor.com вчера в 03:23
Футбол
«Наполи» требует провести матч с «Барселоной» на нейтральном поле
«Наполи» настаивает на переносе ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» на нейтральное поле, сообщает AS.
Спорт-Экспресс 11:22
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС
Экс-участница юмористического шоу Уральские пельмени Юлия Михалкова рассказала подписчикам о работе в новом комедийном проекте на телеканале СТС, где она успела примерить множество образов.
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В Белоруссии заявили о подготовке в России новых групп «боевиков»
В России формируются еще две группы «боевиков», которых перебросят в Белоруссию для проведения провокаций.
РБК 05:06
Общество
Мишустин: получить субсидии на оплату ЖКХ станет проще
Плата за ЖКХ Дарья Антонова © ИА REGNUM Глава правительства рассказал, что с начала 2021 года больше не нужно будет получать справки об отсуствии задолженности по платежам, которые доказывают право гражданина на субсидию.
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