Телеведущая и журналистка Ксения Собчак заявила, что россияне, которые держат свои сбережения в рублях внутри страны, идиоты. Об этом она написала в личном Telegram-канале.

Экономика 90% просроченных кредитов во время пандемии остались проблемными Почти 90% кредитов, по которым была задолженность в апреле (еще в разгар пандемии), остались проблемными, то есть люди не вернулись к нормальному графику платежей. 36

Политика В сенат США внесен законопроект о ежегодной военной помощи Украине Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение $300 млн Украине в качестве военной помощи, в том числе на предоставление летального оружия.

Финансы Эксперты рассказали о рисках для рубля в августе Риски для рубля в традиционно напряженном для российского рынка августе есть, но они вряд ли реализуются на этот раз, впрочем, факторы давления на курс российской валюты в следующей месяце преобладают, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

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Общество Навальный нашел у Дегтярева недвижимость на 125 млн рублей Семья врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева владеет домом и квартирой общей стоимостью 125 млн рублей, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. 67

Гаджеты Apple сообщила о переносе сроков презентации новых iPhone Презентация новинок Apple будет сдвинута с сентября (последние несколько лет корпорация представляла новые модели и устройства в этом месяце) на более поздний срок.

Фигурное катание Юлия Липницкая впервые показала фото новорожденной дочери Российская 22-летняя фигуристка и самая молодая олимпийская чемпионка-одиночница Юлия Липницкая поделилась с поклонниками фотографией своей дочери, которая родилась месяц назад. 20

Политика МИД Украины направил России ноту протеста из-за гумконвоя в Донбасс МИД Украины направило России ноту протеста из-за отправки гуманитарной помощи в Донбасс, обвинив РФ в нарушении суверенитета страны, сообщила в четверг, 30 июля, пресс-служба министерства.

Политика Украина отменила самоизоляцию для въезжающих из Крыма и ЛДНР Власти Украины с 1 августа отменили обязательную самоизоляцию для граждан, которые въезжают в страну из Крыма и с территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, сообщил пресс-секретарь государственной пограничной службы страны Андрей Демченко.

Экономика Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян. 36

Общество Минздрав утвердил рекомендации по реабилитации после коронавируса Минздрав России разработал и направил в субъекты страны Временные методические рекомендации по вопросам медицинской реабилитации при коронавирусной инфекции COVID-19. 1

Футбол «Наполи» требует провести матч с «Барселоной» на нейтральном поле «Наполи» настаивает на переносе ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» на нейтральное поле, сообщает AS.