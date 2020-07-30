Финансы

Mockva.ruMockva.ruСобчак назвала идиотами россиян, которые держат сбережения в рублях

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак заявила, что россияне, которые держат свои сбережения в рублях внутри страны, идиоты. Об этом она написала в личном Telegram-канале.
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"Остались идиоты, которые держат деньги в рублях?": Ксения Собчак оскорбила россиян

Комсомольская правда09:24

Собчак назвала идиотами россиян, хранящих деньги в рублях

Московский Комсомолец05:25

Собчак назвала «идиотами» тех, кто хранит сбережения в рублях

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Собчак назвала идиотами всех, кто держит сбережения в рублях

URA.Ru05:23

"А ещё остались идиоты?": Собчак разом оскорбила около 80% российских вкладчиков

Царьград04:54
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 21:14, Ашберн
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В Санкт-Петербурге жена расчленила тело рэпера Энди Картрайта

Дни24 02:48
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Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
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Экономика

90% просроченных кредитов во время пандемии остались проблемными

Почти 90% кредитов, по которым была задолженность в апреле (еще в разгар пандемии), остались проблемными, то есть люди не вернулись к нормальному графику платежей.
Коммерсантъ вчера в 02:49
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Политика

В сенат США внесен законопроект о ежегодной военной помощи Украине

Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение $300 млн Украине в качестве военной помощи, в том числе на предоставление летального оружия.
Известия 19:35
Финансы

Эксперты рассказали о рисках для рубля в августе

Риски для рубля в традиционно напряженном для российского рынка августе есть, но они вряд ли реализуются на этот раз, впрочем, факторы давления на курс российской валюты в следующей месяце преобладают, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
РИА Новости 20:15
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Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»

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В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко

РИА Новости 15:18
Политика

Трамп заявил о нежелании переносить выборы президента США

Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил, что он не хочет переносить намеченные на ноябрь этого года президентские выборы в США.
РБК 19:09
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Киберспорт

В Epic Games Store появились достижения

CyberSport.ru вчера в 18:05
Общество

Навальный нашел у Дегтярева недвижимость на 125 млн рублей

Семья врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева владеет домом и квартирой общей стоимостью 125 млн рублей, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
SakhaNews 11:17
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Гаджеты

Apple сообщила о переносе сроков презентации новых iPhone

Презентация новинок Apple будет сдвинута с сентября (последние несколько лет корпорация представляла новые модели и устройства в этом месяце) на более поздний срок.
РБК 20:56
Армия и оружие

Минобороны сообщило о перехвате двух самолетов США над Черным морем

Российский Су-27 над Черным морем совершил перехват двух американских самолетов-разведчиков.
РБК 14:03
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Общество

Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
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Футбол

«Колос» в овертайме одолел «Мариуполь» и вышел в Лигу Европы

В финальном матче раунда плей-офф УПЛ за место в еврокубках сошлись «Колос» и «Мариуполь».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:01
Фигурное катание

Юлия Липницкая впервые показала фото новорожденной дочери

Российская 22-летняя фигуристка и самая молодая олимпийская чемпионка-одиночница Юлия Липницкая поделилась с поклонниками фотографией своей дочери, которая родилась месяц назад.
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Политика

МИД Украины направил России ноту протеста из-за гумконвоя в Донбасс

МИД Украины направило России ноту протеста из-за отправки гуманитарной помощи в Донбасс, обвинив РФ в нарушении суверенитета страны, сообщила в четверг, 30 июля, пресс-служба министерства.
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Армия и оружие

НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле

Lenta.ru 18:09
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Армия и оружие

Опубликовано видео задержания «российских наемников» в Белоруссии

Белорусский телеканал опубликовал видео задержания "российских наемников" в Белоруссии.
Московский Комсомолец вчера в 15:52
Политика

Украина отменила самоизоляцию для въезжающих из Крыма и ЛДНР

Власти Украины с 1 августа отменили обязательную самоизоляцию для граждан, которые въезжают в страну из Крыма и с территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, сообщил пресс-секретарь государственной пограничной службы страны Андрей Демченко.
РИА Новости Крым 13:44
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Адвокат Ефремова заявил, что его подзащитный не страдает алкоголизмом

Актер Михаил Ефремов не страдает алкоголизмом, хотя иногда выпивает. Об этом в четверг, 30 июля, заявил его адвокат Эльман Пашаев.
Вечерняя Москва 10:28
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Экономика

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 17:01
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Общество

Минздрав утвердил рекомендации по реабилитации после коронавируса

Минздрав России разработал и направил в субъекты страны Временные методические рекомендации по вопросам медицинской реабилитации при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 17:25
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Гаджеты

Xiaomi Mi 10 получила стабильную версию MIUI 12

Китайская компания Xiaomi представила стабильную версию MIUI 12 для смартфона Xiaomi Mi 10.
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Футбол

«Наполи» требует провести матч с «Барселоной» на нейтральном поле

«Наполи» настаивает на переносе ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» на нейтральное поле, сообщает AS.
Спорт-Экспресс 11:22
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Слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах» озадачили пользователей Сети

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После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС

Экс-участница юмористического шоу Уральские пельмени Юлия Михалкова рассказала подписчикам о работе в новом комедийном проекте на телеканале СТС, где она успела примерить множество образов.
iReactor 07:41
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В Белоруссии заявили о подготовке в России новых групп «боевиков»

В России формируются еще две группы «боевиков», которых перебросят в Белоруссию для проведения провокаций.
РБК 05:06
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Космос

Ракета «Протон-М» со второй попытки стартовала с Байконура

Газета.Ru 17:40
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Общество

Мишустин: получить субсидии на оплату ЖКХ станет проще

Плата за ЖКХ Дарья Антонова © ИА REGNUM Глава правительства рассказал, что с начала 2021 года больше не нужно будет получать справки об отсуствии задолженности по платежам, которые доказывают право гражданина на субсидию.
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Собчак Ксения Анатольевна
Телеведущая
Российский политик, актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценаристка, продюсер кино и телевидения, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель и писательница. Член политсовета партии «Партия перемен».
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