Происшествия
ИзвестияСобчак обратилась в СКР с заявлением о нападении в монастыре на Урале
Журналистка Ксения Собчак и режиссер Сергей Ерженков подали заявление в Следственный комитет России (СКР) о возбуждении уголовного дела после конфликта в Среднеуральском монастыре Свердловской области. Об этом сообщил адвокат Ерженкова Сергей Бадамшин в понедельник, 13 июля.
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с чего всё началось
«Сегодня я — Ксения Собчак и мой представитель Сергей Панченко, и Сергей Ерженков со своим представителем Сергеем Бадамшиным, подали заявление в приемную Следственного комитета России о совершении преступления по факту воспрепятствования законной, профессиональной деятельности журналиста соединенного с насилием над журналистом, повреждением или уничтожением его имущества, а равно с угрозой применения такого насилия, совершенного группой лиц в Среднеуральском женском монастыре 27 июня», — написала Собчак в своем телеграм-канале.Znak.com14:18
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