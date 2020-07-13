с чего всё началось

Журналистка Ксения Собчак и режиссер Сергей Ерженков подали заявление в Следственный комитет России (СКР) о возбуждении уголовного дела после конфликта в Среднеуральском монастыре Свердловской области. Об этом сообщил адвокат Ерженкова Сергей Бадамшин в понедельник, 13 июля.

Собчак обратилась в СКР с заявлением о нападении в монастыре на Урале

Армия и оружие Задержанные в Сирии боевики собирали данные о российских объектах Трое боевиков из группировки "Магавир ас-Саура", которых задержали и доставили в сирийский город Тадмор близ Пальмиры, сообщили, что им ставили задачу собирать информацию о российских объектах.

Политика Трутнев прокомментировал митинги в Хабаровске в поддержку Фургала Митинги в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала являются реакцией людей на нетривиальное событие, они имеют право выражать свое мнение, заявил вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев 13 июля журналистам. 822

Экономика Russ Outdoor отказалась от запрета на банкротство Russ Outdoor отказалась от запрета на банкротство Крупнейший оператор наружной рекламы Russ Outdoor воспользовался правом на отказ от моратория на банкротство. 2

Гаджеты Apple предупредила о последствиях заклеивания веб-камеры MacBook Американская компания предупреждает, что владельцы гаджетов с установленными защитными накладками или шторками могут повредить дисплей устройства при закрывании крыши «доработанного» гаджета. 105

Общество В США расширили перечень антисептиков, представляющих угрозу для жизни Вашингтон, 14 июля 2020, 02:30 — REGNUM Управление по контролю за продуктами и лекарствами США увеличило до 59 пунктов список торговых марок антисептиков для рук, которые могут представлять угрозу для жизни и здоровья из-за наличия в составе метилового спирта, 13 июля передает телеканал CBS News.

Происшествия В Якутии в результате удара молнии погиб артист балета В Якутии в Чурапчинском улусе в понедельник, 13 июля, от удара молнии погиб артист театра оперы и балета Василий Кириллин, сообщает SakhaLife. 10

Хоккей «Миннесота» объявила о подписании контракта с Кириллом Капризовым Российский нападающий Кирилл Капризов заключил контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд», информирует официальный сайт клуба.

Политика США отвергли претензии Китая на часть Южно-Китайского моря Вашингтон, 14 июля 2020, 00:42 — REGNUM Соединённые Штаты считают незаконными претензии Китая по части территорий в Южно-Китайском море, заявил 13 июля журналистам госсекретарь Майкл Помпео. 4

Происшествия В Красноярске две женщины погибли в ДТП с грузовиком В результате происшествия две женщины, находившиеся на переднем и заднем пассажирских автомобильных сидениях, погибли на месте происшествия.

Общество СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей. 228

Происшествия В Хабаровском крае начали проверку после утечки нефтепродуктов в озеро Следователи начали проверку после утечки нефтепродуктов в озеро Голое в Комсомольском районе Хабаровского края, сообщает региональный главк Следственного комитета России.

Армия и оружие Генсек ООН призвал Армению и Азербайджан прекратить военные действия Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к Армении и Азербайджану с призывом прекратить столкновения и начать деэскалацию конфликта.

Происшествия Готовивших теракты боевиков задержали в Ростове-на-Дону По оперативным данным, выходцы из Средней Азии, которые постоянно проживали в Ростове-на-Дону, планировали нападения полицейских и теракты в медицинских и учебных заведениях. 678

Общество Отключение воды в Южно-Сахалинске переносится В связи с произошедшим в Южно-Сахалинске аварийным отключением электроэнергии было принято решение минимизировать неудобства горожан и сдвинуть сроки запланированного на 14 июля отключения холодного водоснабжения.

Общество ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову Следствие предъявило обвинение в госизмене арестованному советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов. 738

Политика Путин обсудил с Эрдоганом статус храма Святой Софии в Стамбуле Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о присвоении статуса мечети собору Святой Софии, упразднив соответствующее решение турецких властей 1934 года. 146

Политика Генерал ФСБ заявил о беспомощности властей из-за дела Фургала Прилетевший в регион вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что у людей есть право выражать свое мнение и очень много людей вышли поддержать Фургала. 12

Общество В Приморье разрешили возобновить уличную торговлю и работу лагерей "Как доложила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, эпидемиологическая ситуация в Приморье сегодня позволяет начать летнюю оздоровительную кампанию, разрешить работу непродовольственных магазинов площадью до 800 кв. м, организовать уличную торговлю", - сообщает пресс-служба.

Общество В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации. 499