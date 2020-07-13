Происшествия

ИзвестияИзвестияСобчак обратилась в СКР с заявлением о нападении в монастыре на Урале

Журналистка Ксения Собчак и режиссер Сергей Ерженков подали заявление в Следственный комитет России (СКР) о возбуждении уголовного дела после конфликта в Среднеуральском монастыре Свердловской области. Об этом сообщил адвокат Ерженкова Сергей Бадамшин в понедельник, 13 июля.
Читать в источнике
Комментировать49
Ксения Собчак
Сегодня я — Ксения Собчак и мой представитель Сергей Панченко, и Сергей Ерженков со своим представителем Сергеем Бадамшиным подали заявление … о совершении преступления по факту воспрепятствования законной, профессиональной деятельности журналиста … в Среднеуральском женском монастыре.
— Ксения Собчак, телеведущаяREGNUM 15:40
с чего всё началось
«Сегодня я — Ксения Собчак и мой представитель Сергей Панченко, и Сергей Ерженков со своим представителем Сергеем Бадамшиным, подали заявление в приемную Следственного комитета России о совершении преступления по факту воспрепятствования законной, профессиональной деятельности журналиста соединенного с насилием над журналистом, повреждением или уничтожением его имущества, а равно с угрозой применения такого насилия, совершенного группой лиц в Среднеуральском женском монастыре 27 июня», — написала
 Собчак в своем телеграм-канале.
Znak.com14:18

Подробнее о событии

Собчак потребовала возбудить дело из-за нападения в уральском монастыре

РБК15:33

Собчак требует СК возбудить дело из-за потасовки в Среднеуральском женском монастыре

Znak.com14:18

Ксения Собчак подала заявление в СК о возбуждении дела после конфликта в храме на Урале

ТАСС14:59

Собчак потребовала возбудить дело из-за нападения в монастыре на Урале

Интерфакс14:52

Собчак обратилась в СК с заявлением о нападении в монастыре на Урале

РИА Новости14:44

Собчак требует возбудить уголовное дело после нападения в монастыре

Газета.Ru14:21

Собчак обратилась в СК после нападения в монастыре

URA.Ru15:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 16:53, Ашберн
Общество

Губернатор Калифорнии вернул массовые ограничения из-за коронавируса

Губернатор Калифорнии, самого крупного штата США, Гэвин Ньюсом выпустил распоряжение о повторном введении массовых ограничений на работу общественных учреждений из-за распространения коронавируса.
Московский Комсомолец 15:59
1
Кино

Анонсирован новый мультсериал «Звёздные войны: Бракованная партия»

Disney+ заказал новый анимационный мультсериал от Lucasfilm под названием «Звёздные войны: Бракованная партия».
Игромания.ру 12:31
1
Общество

Минтруд предварительно одобрил компенсацию работникам на удаленке

Министерство труда и социальной защиты поддержало поправки в Трудовой кодекс, которые регламентируют работу сотрудников в дистанционном формате.
РБК вчера в 21:45
304
Происшествия

Самолет вынужденно сядет в Петрозаводске из-за закурившей пассажирки

Самолёт Мурманск-Москва авиакомпании "Победа" вынужденно садится в Петрозаводске из-за дважды закурившей пассажирки, сообщили РИА Новости источник в авиакомпании и представитель лоукостера.
РИА Новости 15:04
44
Происшествия

Невеста скончалась во время свадебного банкета в Москве

На свадебном банкете в ресторане на юге Москвы скончалась невеста, сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 11 июля.
Известия 11 июля в 17:29
671
Происшествия

В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона

В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
Lenta.ru 02:04
57
Кино

Братья Андреасян получили иск на 50 млн за провальный фильм «Кома»

Продюсеры Сарик и Гевонд Андреасян получили иск на 50 млн рублей после провала фильма «Кома», не окупившегося в кинопрокате.
iReactor 07:00
62
Происшествия

При проектировании подлодки у Минобороны похитили 368 миллионов рублей

Было установлено, что с 23 мая 2012 года по 13 апреля 2017-го он в составе преступной группы похитил более 368 миллионов рублей, полученных от Минобороны в рамках исполнения государственного оборонного заказа по разработке подводной лодки «Варшавянка».
Lenta.ru 13:51
45
Космос

Рогозин оценил идею полётов российских космонавтов на кораблях Маска

RT на русском 15:07
386
Кино

Российский сериал «Сваты» в 7-ом сезоне потерял двух главных героев

Есть и хорошие новости – в новом сезоне появятся новые герои, которые исполнят молодые актеры, одни из них – сын Федора Добронравова.
Evo-rus.com 05:43
135
Космос

В обнаружении черных дыр может помочь новый телескоп

Астрономы предполагают, что Девятая планета может оказаться черной дырой, которую можно будет обнаружить при помощи телескопа Обсерватории имени Веры Рубин, говорится в исследовании, опубликованном на сайте arXiv.org.
Live24 11 июля в 05:20
3
Общество

Жители Хабаровска снова вышли на митинг в поддержку Фургала

Жители разных городов Хабаровского края выходят в поддержку Фургала с 11 июля.
ЗакC.Ру 08:27
Общество

В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

Если в расчете ежемесячных пенсионных выплат обозначенный период трудового стажа не принимался во внимание, гражданину необходимо повторно обратиться в ПФР и подать заявление.
Evo-rus.com 07:23
248
Политика

Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему

REGNUM вчера в 15:49
3,6K
Армия и оружие

Ракетоносец «Орел» вновь поучаствует в Главном военно-морском параде

Напомним, что в Главном военно-морском параде в Петербурге и Кронштадте, который состоится 26 июля, задействуют 46 кораблей, катеров и подлодок, 42 воздушных судна и более 4 тысяч военных.
Mil.Press FLOT 04:18
1
Армия и оружие

Российская подлодка опозорила самолеты НАТО, устроившие на нее облаву

Командование сразу же сообщило о том, что в проливе Скагеррак было решено устроить облаву на подлодку, которая несет на своем борту две дюжины противокорабельных ракет «Гранит», способных уничтожить половину флота НАТО.
Актуальные Новости 12:10
30
Общество

Песков прокомментировал петицию о повышении налога для богатых

Как уточняет агентство, на сайте Millionaires for Humanity ранее была опубликована петиция, в которой более 80 миллионеров из США, Британии, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов призвали повысить налоги на богатство.
RT на русском 16:31
17
Происшествия

Ефремов пытался откупиться от инспектора ДПС после смертельной аварии

Российская газета 13:07
131
Игры

Ubisoft пообещала исправиться после проблемной конференции

Российская газета 05:39
1
Игры

Опубликован трейлер фанатского ремейка GTA: San Andreas

В воскресенье, 12 июля, стало известно о том, что в сети появился трейлер фанатского ремейка GTA: San Andreas.
Piter.tv вчера в 02:57
15
Здоровье

В Минздраве оценили возможность второй волны эпидемии коронавируса

В России еще сохраняется риск распространения коронавируса, поэтому гражданам страны по-прежнему следует соблюдать меры личной безопасности, следуя санитарным правилам.
Газета.Ru вчера в 14:46
1,1K
Общество

В ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире

Второй сценарий зафиксирован во многих странах Европы, где были, как отметил глава ВОЗ, «масштабные вспышки», которые были взяты под контроль за счёт сильного руководства и населения, которое соблюдало меры по предотвращению распространения вируса.
RT на русском 13:47
201
Киберспорт

В Assassin’s Creed Valhalla будет неочевидное объяснение возможности менять пол героя

Нарративный директор Ubisoft Дэрби МакДевитт заявил, что игроки не сразу узнают, почему в Assassin's Creed Valhalla можно изменить пол главного героя на лету.
CyberSport.ru 12:42
Происшествия

Машина заправки в Шереметьево повредила фюзеляж самолета «России»

В аэропорту Шереметьево водитель заправщика повредил корпус пассажирского самолета авиакомпании «Россия» («дочка» «Аэрофлота»), который должен был следовать рейсом в Сочи.
РБК 16:30
1
Кино

Пятый эпизод «Звездных войн» стал лидером проката в США

РИА Новости 14:03
Здоровье

Переболевшие коронавирусом теряют антитела к коронавирусу

Медики из Германии пришли к выводу, что переболевшие COVID-19 через некоторое время теряют антитела к коронавирусу, что может привести к повторному заражению.
МедиаПоток 05:41
111
Шоу-бизнес

Вдову Виктора Проскурина выселили из московской квартиры

Квартира, в которой жили Ирина Хонда и Виктор Проскурин, по документам достается одной из предыдущих жен актера.
Вечерний курьер 13:49
70
Общество

В Москве за сутки умерли 37 пациентов с коронавирусом

В Москве за последние сутки скончались 37 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
РБК 16:27
1,3K
Шоу-бизнес

Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню

Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News 12:50
47
Общество

ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову

Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
РБК 08:36
633
Как работают Яндекс.Новости?
Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырьБольше новостей по теме
Главное