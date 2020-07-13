с чего всё началось

Сегодня я — Ксения Собчак и мой представитель Сергей Панченко, и Сергей Ерженков со своим представителем Сергеем Бадамшиным подали заявление … о совершении преступления по факту воспрепятствования законной, профессиональной деятельности журналиста … в Среднеуральском женском монастыре.

Журналистка Ксения Собчак и режиссер Сергей Ерженков подали заявление в Следственный комитет России (СКР) о возбуждении уголовного дела после конфликта в Среднеуральском монастыре Свердловской области. Об этом сообщил адвокат Ерженкова Сергей Бадамшин в понедельник, 13 июля.

Собчак обратилась в СКР с заявлением о нападении в монастыре на Урале

Общество Губернатор Калифорнии вернул массовые ограничения из-за коронавируса Губернатор Калифорнии, самого крупного штата США, Гэвин Ньюсом выпустил распоряжение о повторном введении массовых ограничений на работу общественных учреждений из-за распространения коронавируса. 1

Общество Минтруд предварительно одобрил компенсацию работникам на удаленке Министерство труда и социальной защиты поддержало поправки в Трудовой кодекс, которые регламентируют работу сотрудников в дистанционном формате. 304

Происшествия Самолет вынужденно сядет в Петрозаводске из-за закурившей пассажирки Самолёт Мурманск-Москва авиакомпании "Победа" вынужденно садится в Петрозаводске из-за дважды закурившей пассажирки, сообщили РИА Новости источник в авиакомпании и представитель лоукостера. 44

Происшествия Невеста скончалась во время свадебного банкета в Москве На свадебном банкете в ресторане на юге Москвы скончалась невеста, сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 11 июля. 671

Происшествия В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем. 57

Происшествия При проектировании подлодки у Минобороны похитили 368 миллионов рублей Было установлено, что с 23 мая 2012 года по 13 апреля 2017-го он в составе преступной группы похитил более 368 миллионов рублей, полученных от Минобороны в рамках исполнения государственного оборонного заказа по разработке подводной лодки «Варшавянка». 45

Космос В обнаружении черных дыр может помочь новый телескоп Астрономы предполагают, что Девятая планета может оказаться черной дырой, которую можно будет обнаружить при помощи телескопа Обсерватории имени Веры Рубин, говорится в исследовании, опубликованном на сайте arXiv.org. 3

Общество Жители Хабаровска снова вышли на митинг в поддержку Фургала Жители разных городов Хабаровского края выходят в поддержку Фургала с 11 июля.

Общество В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж» Если в расчете ежемесячных пенсионных выплат обозначенный период трудового стажа не принимался во внимание, гражданину необходимо повторно обратиться в ПФР и подать заявление. 248

Армия и оружие Ракетоносец «Орел» вновь поучаствует в Главном военно-морском параде Напомним, что в Главном военно-морском параде в Петербурге и Кронштадте, который состоится 26 июля, задействуют 46 кораблей, катеров и подлодок, 42 воздушных судна и более 4 тысяч военных. 1

Армия и оружие Российская подлодка опозорила самолеты НАТО, устроившие на нее облаву Командование сразу же сообщило о том, что в проливе Скагеррак было решено устроить облаву на подлодку, которая несет на своем борту две дюжины противокорабельных ракет «Гранит», способных уничтожить половину флота НАТО. 30

Общество Песков прокомментировал петицию о повышении налога для богатых Как уточняет агентство, на сайте Millionaires for Humanity ранее была опубликована петиция, в которой более 80 миллионеров из США, Британии, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов призвали повысить налоги на богатство. 17

Общество В ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире Второй сценарий зафиксирован во многих странах Европы, где были, как отметил глава ВОЗ, «масштабные вспышки», которые были взяты под контроль за счёт сильного руководства и населения, которое соблюдало меры по предотвращению распространения вируса. 201

Киберспорт В Assassin’s Creed Valhalla будет неочевидное объяснение возможности менять пол героя Нарративный директор Ubisoft Дэрби МакДевитт заявил, что игроки не сразу узнают, почему в Assassin's Creed Valhalla можно изменить пол главного героя на лету.

Происшествия Машина заправки в Шереметьево повредила фюзеляж самолета «России» В аэропорту Шереметьево водитель заправщика повредил корпус пассажирского самолета авиакомпании «Россия» («дочка» «Аэрофлота»), который должен был следовать рейсом в Сочи. 1

Здоровье Переболевшие коронавирусом теряют антитела к коронавирусу Медики из Германии пришли к выводу, что переболевшие COVID-19 через некоторое время теряют антитела к коронавирусу, что может привести к повторному заражению. 111

Шоу-бизнес Вдову Виктора Проскурина выселили из московской квартиры Квартира, в которой жили Ирина Хонда и Виктор Проскурин, по документам достается одной из предыдущих жен актера. 70