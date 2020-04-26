Общество
РБКСобчак объяснила решение приобрести долю в крабовом бизнесе
Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке.
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Арест активов двух крупных компаний по вылову краба заблокировал сделку Собчак
Коммерсантъ25 апреля в 15:21
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Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Вести.Ru вчера в 17:52
Общество
Билл Гейтс назвал сроки возвращения к нормальной жизни после пандемии
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что жизнь войдет в нормальное русло минимум через год после окончательной победы над COVID-19.
Российская газета вчера в 22:45
Общество
Антонов сообщил о планах вывоза части российских школьников из США
Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что часть российских школьников, которые находятся в Соединённых Штатах, вылетят из Нью-Йорка в Москву 28 апреля.
RT на русском вчера в 22:29
Футбол
Уткин объяснил, зачем «Крылья Советов» оштрафовали Фролова
Журналист и блогер Василий Уткин высказал мысли по поводу штрафа со стороны клуба голкиперу «Крыльев Советов» Евгению Фролову за высказывания с критикой президента РФ Владимира Путина.
Metaratings 01:09
Энергетика
Польша намерена арестовать активы «Северного потока – 2»
Польша готова добиваться ареста активов российского "Северного потока – 2", если "Газпром" не выполнит решение Арбитражного суда в Стокгольме о пересмотре цены по Ямальскому контракту, заявил заместитель министра государственных активов Польши Януш Ковальский в интервью порталу Wpost.
Газета.Ru 01:16
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru 26 апреля в 12:39
Космос
Найдены 19 астероидов, прилетевших к нам из глубокого космоса
Популярная механика 24 апреля в 16:55
Религия
Православные христиане отмечают Радоницу
Москва, 28 апреля 2020, 08:39 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, православные верующие в России отмечают день поминовения усопших — Радоницу, которая она приходится на вторник второй недели после Пасхи.
REGNUM 01:39
Общество
В Роспотребнадзоре назвали возможные сроки отмены самоизоляции
Поэтапное снятие режима самоизоляции может начаться в России 12 мая, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Газета.Ru 01:59
Технологии
Эксперт Тимофеев рассказал о слежке через камеры смартфонов
Ежедневно хакеры получают доступ к личной информации пользователей через их гаджеты.
iReactor 01:06
Общество
Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на работу в район
Обозреватель Врн вчера в 05:52
Общество
Власти Москвы назвали условие для снятия ограничений
Данчиков отметил, что на сегодняшний день в Москве зафиксировано свыше 45 тысяч случаев заражения и наблюдается ежедневный рост числа заболевших.
РИА Новости вчера в 13:46
Общество
В Свердловской области введут обязательный масочный режим
Ношение защитной маски станет обязательным для жителей Свердловской области.
Российская газета вчера в 02:49
Кино
Маковецкий заступился за сериал «Зулейха открывает глаза»
Sibnet Новости вчера в 05:34
Политика
Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям
Президент России Владимир Путин заявил, что в весенне-летний период возрастают риски сезонных природных бедствий в ряде регионов.
RT на русском вчера в 07:42
Здоровье
Заболевший коронавирусом врач рассказал о лечении
RT на русском вчера в 15:03
Кино
Вот так может выглядеть главный герой серии Doom в реальной жизни
Хотя лицо протагониста классических частей серии Doom не является секретом, игроки могли увидеть физиономию знаменитого убийцы демонов только в формате небольшой иконки интерфейса.
Городской портал Новый Нижний вчера в 21:00
Технологии
Microsoft готовится к выпуску майского обновления Windows 10
Обновление Windows 10 получит немало улучшений и новых функций.
iReactor 01:26
Политика
Песков спрогнозировал срок выхода на плато по коронавирусу
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью "АиФ" выразил мнение, что через несколько месяцев люди забудут тяготы, вызванные распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 02:37
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно снова сменило курс
Piter.tv 26 апреля в 06:29
Общество
По числу заболевших COVID-19 Россия обогнала Китай
Общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 87,1 тысячи человек – по этому показателю РФ обогнала Китай, где в конце прошлого года зафиксировали самую первую вспышку COVID-19.
Вести.Ru вчера в 04:32
Экономика
Bloomberg сообщил о дефиците российской пшеницы в мире
Впервые за последние десять лет мир рискует остаться без российской пшеницы в то время, когда ряд ключевых покупателей на фоне пандемии коронавируса спешат провести ее дополнительные закупки, пишет Bloomberg.
РБК вчера в 23:31
Здоровье
В Алтайском крае выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом
«Всего в Алтайском крае на 28.04.2020 общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 324 человека, в том числе 22 ребенка до 17 лет», — сказано в сообщении.
Известия 00:55
Финансы
ЦБ опубликовал курсы валют на завтра. Доллар минус 22 копейки, евро плюс 51 копейка
Правда, евро подорожал на 50 копеек, и будет стоить 80 рублей 76 копеек.
ИА Клерк.Ру вчера в 08:58
Шоу-бизнес
Призывавшую к полной самоизоляции Гузееву дважды оштрафовали в Москве
Телеведущая Лариса Гузеева, которая недавно отругала россиян за нарушение режима самоизоляции, дважды за два дня нарушила скоростной режим на Ленинградском шоссе.
ТВ Центр вчера в 08:59
Общество
Роскачество обнаружило в чипсах кадмий и мышьяк
В свекольных чипсах «Здороведа» выявлены и кадмий, и мышьяк.
Известия 01:00
Экономика
Ректор ВШЭ предсказал среднему классу России бедность
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов заявил, что пандемия коронавируса может привести к обеднению среднего класса России.
Газета.Ru 01:31
Космос
В Китае раскрыли название первой миссии на Марс
Народные новости 25 апреля в 14:02
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Энергетика
Мировая нефть продолжила падение
С начала торгов во вторник, 28 апреля, стоимость нефти на мировых рынках продолжила падение.
Lenta.ru 01:45